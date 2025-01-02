مركز دراسات عام 2024 ..إنجازات علمية وبحثية ومشاريع تنموية وشراكة محلية ودولية مستدامة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) واصل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" خلال عام 2024 برامجه العلمية والبحثية والمعرفية ومشاريعه الفكرية والاستراتيجية في سياق شراكةٍ مُجتمعيةٍ ودوليةٍ بناءةٍ عززت حضوره ومكانته كمؤسسةٍ علميةٍ وبحثيةٍ إقليميةٍ رائدة، وشريك فاعل لمختلف المؤسسات الوطنية من خلال دراساته وبحوثه وحواراته الفكرية ومشاريعه البحثية والتنموية الرائدة بالتعاون مع المنظمات الأممية والمراكز الفكرية والمؤسسات الأكاديمية، والمعرفية، والدبلوماسية العربية والدولية.ووقع المركز خلال العام 2024 مُذكرات تعاونٍ لتعزيز التعاون مع مؤسسات محليةٍ ودوليةٍ وتبادل المعرفة والخبرات في المجالات البحثية والتدريبية والتنموية، من بينها جامعة الخليج العربي، ومركز جنيف للسياسات الأمنية، ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية إلى جانب منظماتٍ أممية، وغيرها مما أسهم في تعزيز إسهاماته العلمية وبرامجه الاستراتيجية في دعم صُنّاع القرار من خلال تقديم دراساتٍ وتحليلاتٍ معمّقة في المجالات السياسية، الأمنية، الاجتماعية، الاقتصادية، والطاقة، ومعالجة القضايا، والتحديات الإقليمية والدولية.وكان من أبرز مبادرات المركز توقيع اتفاقيةٍ مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد "التقرير الوطني للتنمية البشرية 2026" حول موضوع "التحول الرقمي" وإبراز المنجزات الوطنية الرائدة في مجال الخدمات الإلكترونية، وتسخير التقنيات الرقمية لتحسين الخدمات العامة وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتمكين المواطنين في العصر الرقمي.وفي إطار حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة، أطلق مركز "دراسات" برنامج "دور العبادة الخضراء"، بالتعاون مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، لحث دور العبادة في مملكة البحرين على تركيب الألواح الشمسية والاعتماد على الطاقة البديلة، ونشر الوعي بأهمية الاستثمار في هذا القطاع بما يخدم الخطط الوطنية المُتصلة بالطاقة المُتجددة.وعزز المركز شراكاته الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية مرموقة في العديد من الدول الشقيقة والصديقة. كما أسهم في إطلاق رابطة مراكز الفكر العربيةالصينية في شنغهاي، ونظم محاضرات نوعية بمشاركة مسؤولين وخبراء من جمهورية الصين الشعبية حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية، وواصل التعاون وتبادل الزيارات والخبرات مع مؤسسات بحثية وأكاديمية في اليابان، وغيرها.

كما نظم مركز "دراسات" أكثر من 24 حوارًا فكريًا خلال العام 2024، مما وفر منصةً للمُثقفين والخبراء لمُناقشة قضايا التكنولوجيا العسكرية، والتحول الرقمي، والنزاعات التجارية، والصحة، والسياسة الخارجية، والتخطيط الاستراتيجي، بمشاركة أكثر من 2,500 شخصية.

ونشر المركز عددين جديدين من دوريته حول قضايا "الأمن البحري" و"ديناميكيات مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، عكست التزامه بتعزيز التكامل الإقليمي الأمني في مواجهة التحديات.

وعلى مدار العام، شارك باحثو "دراسات" في طيفٍ واسعٍ من الفعاليات المحلية والعالمية، بما في ذلك المؤتمرات الدولية وورش العمل، وتواصلوا مع خبراء عالميين بشأن أبرز القضايا المُلحة، إلى جانب نشر المقالات في الصحافة المحلية والدولية حول أبرز القضايا الاستراتيجية والتحديات الإقليمية المعاصرة، مما عزز سمعة المركز وريادته كمركز فكري رائد على المستويين الإقليمي والدولي.

إن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، ومع نهاية عام حافل بالإسهامات البحثية والمعرفية، يتطلع خلال العام الجديد إلى مواصلة التزامه الراسخ بالتميز البحثي والتوسع في شراكاته المحلية والدولية، ومبادراته المبتكرة في المجالات الاستراتيجية، والاقتصادية، والطاقة، والبيئة، والتحول الرقمي، واستشراف المستقبل بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.