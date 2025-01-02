يحتفي فندق ريتز-كارلتون الدوحة بالمسيرة الملهمة لـأوانا بوبا من نادلة إلى قائدة الجودة

(MENAFN
- Epress release) الدوحة، قطر – 1 يناير 2025: يعلن فندق ريتز كارلتون الدوحة بكل فخر عن ترقية أوانا بوبا إلى منصب مديرة قسم الجودة، وهو منصب يعكس مدى التزامها المستمر بالتميز والاستدامة. بدأت "أوانا بوبا" مسيرتها المهنية كنادلة في لوبي لاونج ثم استمرت بالترقي والتطور حتى وصلت إلى دور قيادي بارز، وهو ما يدل على الفرص القوية المتاحة للتطور المهني في فندقنا الحائز على العديد من الجوائز.
انضمت أوانا بوبا إلى فريق فندق ريتز كارلتون الدوحة قبل 12 عامًا، وسرعان ما تميزت بمهاراتها الاستثنائية وحرصها الدائم على رضا الضيوف. وعلى مر السنين، تمكنت من شغل العديد من المناصب والمسؤوليات الجديدة في الفندق، وهو ما ساعدها في تطوير مهاراتها وقدراتها بشكلٍ مستمر. وفي منصبها الأخير كمديرة التعلم والتطوير والجودة، تمكنت من تحقيق إنجازات استراتيجية ساهمت في تسجيل الفندق أرقامًا قياسية في مستويات رضا الضيوف والموظفين. واليوم، في منصبها الجديد كقائدة لقسم الجودة، تواصل أوانا دورها الحيوي والمهم في الحفاظ على أعلى معايير الخدمة وتجربة الضيوف التي تُميز فندق ريتز كارلتون الدوحة.
تعكس هذه الترقية مدى التزام "أوانا بوبا" بالاستدامة، حيث تعتبر من الداعمين الرئيسيين لمبادرات الفندق الصديقة للبيئة، مثل تطوير حديقة "ريتز كيدز". وخلال فترة عملها، حصل الفندق على شهادة المفتاح الأخضر وفاز بجائزة الاستدامة الدولية المرموقة في عام 2023. ولم تقتصر جهودها على تحسين التأثير البيئي للفندق فحسب، بل ألهمت زملاءها لاعتماد ممارسات مستدامة من خلال تنظيم جلسات إحاطة يومية فضلًا عن المشاركة الفعَّالة في أنشطة المجتمع المحلي.
بالإضافة إلى إنجازاتها العديدة، لعبت أوانا دورًا جوهرياً في الجهود التي أسفرت عن حصول فندق ريتز كارلتون الدوحة على شهادة (VERIFIEDTM Responsible Hospitality) من دليل فوربس للسفر، حيث يجسد هذا التكريم المرموق دورها المحوري في تسليط الضوء على أكثر من 100 معيار تركز على حماية البيئة، ودعم رفاه الموظفين، والضيوف، والمجتمعات المحلية.
وفي هذ الصدد، صرّح إكرامي بوسعدية، مدير قسم الغرف، قائلاً: "نؤمن هنا في ريتز كارلتون الدوحة بتمكين موظفينا للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. إنَّ رحلة "أوانا بوبا" دليل على القدرات الاستثنائية المتاحة لدينا، حيث نشعر جميعًا بالحماس لرؤيتها في منصبها الجديد، فكلنا ثقة بأنّ شغفها بالجودة والاستدامة سيترك تأثيرًا كبيرًا."
يُعدُّ فندق ريتز كارلتون الدوحة رمزًا للتميز في مشهد الضيافة الفاخر في قطر، بفضل موقعه الساحلي المثالي ومرافقه المتميزة، حيث حصل على لقب أفضل فندق في الشرق الأوسط وثاني أفضل فندق في العالم في جوائز اختيار قراء مجلة كوندي ناست ترافيلر (Condé Nast Traveler) 2024، ويُعتبر الفندق وجهة رئيسية لخبراء الضيافة الذين يسعون للعمل في بيئة استثنائية. ولذلك، فإننا متحمسون لرؤية الأثر الإيجابي المستمر الذي ستقدمه "أوانا بوبا" في منصبها الجديد.
MENAFN02012025006549014258ID1109048245
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.