سامانا للتطوير العقاري توقع رعاية نادي النصر الرياضي

(MENAFN
- Samana Group) (دبي – 2 يناير 2025) - أعلنت شركة سامانا للتطوير العقاري، وهي شركة تطوير عقاري حائزة على عدد من الجوائز المرموقة ومقرها دبي، عن توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع نادي النصر الرياضي، أحد أعرق الأندية الرياضية في الإمارات العربية المتحدة. وستصبح سامانا للتطوير العقاري بموجب هذه الاتفاقية، والتي تم توقيعها رسميًا خلال مؤتمر عُقد في مقر النادي، راعيًا رسميًا لفريق النصر الأول لكرة القدم.
وحضر مراسم التوقيع سعادة منصور الفلاسي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ونورة الجسمي، عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، وعمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري.
وعبّر منصور الفلاسي عن حماسه للشراكة، قائلاً: "تعزز هذه الاتفاقية جهودنا لبناء علاقات قوية ومستدامة مع القطاع الخاص. أصبح نادي النصر الرياضي وجهة جذابة بشكل متزايد للشركات، ونحن فخورون بمواصلة شراكتنا مع سامانا للتطوير العقاري للعام الثاني على التوالي ".
كما أكد عمران فاروق على الرؤية المشتركة بين المؤسستين: "يشرفنا دعم أحد أقدم وأعرق الأندية في الإمارات العربية المتحدة. تتماشى هذه الشراكة مع استراتيجيتنا في دعم المشهد الرياضي في دولة الإمارات، ونتطلع إلى علاقة طويلة ومثمرة مع نادي النصر".
وأعلنت شركة سامانا للتطوير العقاري مؤخرًا عن دخولها إلى السوق العالمية، حيث وبالإضافة إلى حصتها السوقية البالغة 4.6٪ في دبي، والتي وضعتها ضمن أفضل سبعة مطورين في الإمارة، كشفت الشركة عن مشروع جديد ومميز في جزر المالديف. ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع المُصمم العالمي إيلي صعب باسم "سامانا أوشن فيوز بتصاميم داخلية من إيلي صعب". وتمثل هذه الخطوة الطموحة، التي يشرف عليها الرئيس التنفيذي السيد عمران فاروق، انطلاقةً هامة لأعمال الشركة في السوق العالمية وتؤكد التزامها بتقديم عقارات راقية.
ويعتبر نادي النصر الرياضي، الذي تأسس عام 1945، هو أحد دعائم رياضة كرة القدم الإماراتية، أحد أعرق الأندية الرياضية وأكثرها شعبيةً، وقد سعى النادي باستمرار للمنافسة على الألقاب المحلية وقام بخطوات مهمة في السنوات الأخيرة لتحسين بنيته التحتية وبرامج تطوير الشباب واستقطاب اللاعبين.
وتأتي هذه الرعاية كجزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركة سامانا للتطوير العقاري وتعكس التزامها تجاه مجتمع الإمارات العربية المتحدة وسعيها لتعزيز دور وثقافة الرياضة في الدولة.
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