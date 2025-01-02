هبوط الدولار/الين إلى ما دون 157.00

(MENAFN
- Your Mind media
) سجل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني انخفاضًا حادًا أمس، حيث تراجع بنسبة 0.7% ليهبط مجددًا إلى ما دون مستوى 157.00، وبدأ تعاملات اليوم الثلاثاء عند 156.42، في وقت تشهد فيه الأسواق تباطؤًا في أحجام التداول مع اقتراب عطلة رأس السنة الجديدة. وهذا التراجع برأيي يعكس عودة الأسواق إلى نطاقات أكثر اتزانًا بعد فترة من الارتفاعات الحادة، مما يبرز أهمية التوازن بين التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية في تحديد اتجاهات الأزواج الرئيسية.
كما يعكس أداء زوج الدولار/الين الياباني الصراع المستمر لبنك اليابان في مواجهة انخفاض قيمة الين، والذي استمر لعامين. فالبنك، رغم جهوده المكثفة، لا يزال مترددًا في رفع أسعار الفائدة كإجراء نهائي. والسياسة النقدية لبنك اليابان تُظهر مرونة محدودة، إذ تم رفع أسعار الفائدة مؤقتًا إلى 0.25% قبل أن تيتم تثبيتها مرة أخرى، مما يعكس حالة من الحذر الشديد تجاه اتخاذ خطوات جديدة وقوية. ومن وجهة نظري فإن هذا التردد قد يكون ناتجًا عن رغبة البنك في تقييم أثر التغيرات السابقة، لكن الوقت قد حان لخطوات أكثر تشدداً إذا كان الهدف هو تحقيق استقرار حقيقي للعملة.
ومن الملاحظ أيضاً، انخفاض أحجام التداول في اليابان والولايات المتحدة مع بداية عطلة نهاية العام، وهو ما يجعل تحركات الأسعار أكثر حدة. في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أرقام مؤشر مديري المشتريات التصنيعي(ISM) في الولايات المتحدة، والتي قد توفر نظرة أعمق على الحالة الاقتصادية وتوجهات السوق في العام الجديد. وبالنسبة لي السيناريو الحالي يُظهر ميلًا نحو تفكيك تجارة المناقلة، التي كانت تُعتبر إحدى الأدوات المربحة لمتداولي العملات. وتجارة المناقلة تعتمد على الفوارق في أسعار الفائدة لتحقيق أرباح يومية، وقد شكلت عاملًا رئيسيًا في دعم الاتجاه الصعودي لزوج الدولار/الين منذ عام 2021.
فعندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في 2022، شهد زوج الدولار/الين ارتفاعات قياسية، حيث ارتفع من مستويات أقل من 105 إلى 150.00 في غضون عامين. وهذا الاتجاه الصعودي كان مدعومًا بتدفقات تجارة المناقلة، ولكن هذه التجارة ذاتها أصبحت مصدرًا للقلق مع تزايد تدخلات وزارة المالية اليابانية في محاولة للحد من ضعف الين. فالتدخلات اليابانية أثبتت فعاليتها في تقليل سرعة الهبوط، لكنها لم تنجح في تحقيق استقرار دائم.
وخلال العام 2024، شهد الزوج تقلبات ملحوظة، حيث دفع التضخم الأمريكي المرتفع الدولار إلى مستويات قياسية، بينما بقيت تدخلات بنك اليابان عاملًا مستمرًا في تحديد النطاقات السعريّة. ومع ذلك، فإن التدخلات لا تعالج الأسباب الجذرية لتراجع الين، مما يجعلها حلولًا قصيرة المدى. فالفارق الكبير في السياسات النقدية بين الولايات المتحدة واليابان يُبرز الحاجة إلى تحرك أكثر جرأة من قبل بنك اليابان.
ومن وجهة نظري، الهبوط الأخير لزوج الدولار/الين إلى ما دون 157.00 يعكس تراجع زخم تجارة المناقلة، وهو ما قد يشير إلى تحوّل في اتجاهات حركة السوق. وتدخل بنك اليابان في وقت سابق من العام ساعد في الحد من التراجعات، لكنه لم يمنع الارتداد إلى مستويات قياسية جديدة. والاتجاه الحالي يُظهر أن الأسواق قد بدأت في إعادة تقييم توقعاتها بشأن الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، خصوصًا مع احتمالية خفض أسعار الفائدة الأمريكية في 2025.
وبالنسبة لي، إن عودة الزوج إلى مستويات 157.00 تسلط الضوء على هشاشة الاتجاه الصعودي الأخير. وهذا المستوى يمثل نقطة محورية، حيث إن كسره قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الدولار مقابل الين. ومع استمرار المخاوف بشأن التضخم والسياسات النقدية في الولايات المتحدة، قد يواجه الدولار تحديات إضافية إذا ما قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من المتوقع.
ومن جهة أخرى، فإن قدرة بنك اليابان على استغلال هذه التحديات تعتمد على تبني سياسات أكثر تشدداً. فاستمرار التردد في رفع أسعار الفائدة قد يفقد الين الياباني المزيد من الجاذبية، مما يعمق أزمته. أما في حال قرر البنك المركزي تبني سياسة أكثر استباقية، فقد نشهد تحولًا إيجابيًا في أداء الين.
كما يظهر الرسم البياني لزوج الدولار/الين إشارات واضحة على التباطؤ في الزخم الصعودي. والمستويات الحالية قد تكون فرصة للمستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأساسية المؤثرة. ومع دخول العام الجديد، تبقى احتمالات التقلبات عالية، مما يجعل الحذر ضروريًا.
لذا يمكنني القول أن الأداء الحالي لزوج الدولار/الين الياباني مرآة للتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات التي تواجه السياسات النقدية. ومع اقتراب العام الجديد، تبقى التحركات في المدى القريب غير واضحة، مما يتطلب من المستثمرين مراقبة دقيقة للبيانات الاقتصادية والسياسات النقدية. ومن وجهة نظري، إذا لم يتخذ بنك اليابان خطوات أكثر جرأة، فقد تستمر الضغوط على الين، في حين أن أي تخفيف من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى تحولات جذرية في هذا الزوج.
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