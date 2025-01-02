وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 399 موقوفاً إدارياً

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 399 موقوفاً إدارياً
التاريخ
1/2/2025 3:10:56 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أوعز وزير
الداخلية مازن الفراية ، اليوم الخميس للحكام الإداريين بالإفراج عن 399 موقوفاً إداريا .
وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم،وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بالمدد التي أمضوها.
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