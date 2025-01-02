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وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 399 موقوفاً إدارياً

1/2/2025 3:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أوعز وزير الداخلية مازن الفراية ، اليوم الخميس للحكام الإداريين بالإفراج عن 399 موقوفاً إداريا .
وبحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي هذا الاجراء بهدف إتاحة الفرصة لهم للانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وعائلاتهم،وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم والاكتفاء بالمدد التي أمضوها.








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