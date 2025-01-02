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لأول مرة .. تحصيلات الدخل والمبيعات تتجاوز 6 مليار دينار

1/2/2025 3:10:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ مجموع تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية خلال عام 2024 ما مجموعه 6.084 مليار دينار مقارنة بـ 5.841 تم تحصيلها خلال عام 2023 بزيادة مقدارها 243 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 4 بالمئة.‏ ‎ ‎
وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي إن التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال عام 2024 بلغت 4.288 ‏مليار دينار مقارنة بـ 4.077 مليار دينار تم تحصيلها خلال العام 2023 اي بزيادة مقدارها ‏‏210 ملايين دينار وتشكل زيادة نسبتها 5 بالمئة.‏
واشار إلى ارتفاع ضريبة الدخل خلال العام الماضي 2024، حيث بلغت 1.796 مليار دينار ‏في حين كانت خلال عام 2023 ما مقداره 1.763 مليار دينار اي بزيادة مقدارها 33 ‏مليون دينار وتشكل نسبتها 2 بالمئة.‏
وشكر ابو علي، مكلفي ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات الملتزمين على التزامهم الطوعي بتقديم الاقرارات في مواعيدها القانونية وتسديد الأرصدة المترتبة عليهم دون أي تأخير حيث كان للالتزام الطوعي من المكلفين الذي ساهم في تعزيز ثقافة الضريبة كواجب وطني والتزام قانوني الأثر في تحقيق الدائرة لأهدافها وتحقيق هذه الإنجازات.








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