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(الداخلية) الكويتية: ضبط متهم هارب خارج البلاد صادر ضده 11 حكما بتعاون مباشر مع العراق

1/1/2025 11:33:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء عن ضبط متهم هارب خارج البلاد صادر ضده 11 حكما بالحبس واجب النفاذ وذلك بتعاون مباشر مع جمهورية العراق "في إنجاز أمني يعكس قوة التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول الشقيقة".
وقالت (الداخلية) في بيان صحفي إن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة الإنتربول تمكن من ضبط المتهم الهارب والمعمم عنه عربيا ودوليا اعتبارا من تاريخ 4 ديسمبر 2023 بناء على ذمة أحكام قضائية وقد تم إرسال التعميم إلى جميع الدول لضبطه وتسليمه إلى دولة الكويت.
وأوضحت أن الواقعة بدأت برصد المتهم داخل جمهورية العراق حيث تشكل على الفور فريق أمني متخصص من إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية (إنتربول) للتنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية في العراق مضيفة أنه "بفضل التعاون الوثيق بين الجانبين تم ضبط المتهم قبل تمكنه من الهروب وتسليمه إلى دولة الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".
وبحسب البيان فقد تقدمت وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير لوزير الداخلية في جمهورية العراق عبد الأمير الشمري ومحافظ البصرة أسعد العيداني والسلطات الأمنية في وزارة الداخلية والجهاز القضائي في العراق على التعاون المثمر والاستجابة السريعة التي أسفرت عن نجاح هذه العملية الأمنية إذ "يعكس هذا التعاون عمق العلاقات الأخوية والحرص المشترك على تحقيق العدالة والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين سواء في الداخل أو الخارج مشددة على أن القانون سيطبق بحزم على كل من ينتهك القانون. (النهاية)

ع ج ر / م ص ع



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