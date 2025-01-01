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الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه مع ضحايا حادث الدهس في مدينة (نيو أورليانز) الأمريكية

1/1/2025 11:33:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 1 - 1 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع ضحايا حادث الدهس الذي وقع الأربعاء في مدينة (نيو أورليانز) بالولايات المتحدة الأمريكية والذي أسفر عن وقوع ضحايا وجرحى.
وقالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في بيان "أشعر بحزن عميق جراء الهجوم المتعمد على الذين كانوا يحتفلون برأس السنة في (نيو أورليانز). لا يوجد أي مبرر لمثل هذا العنف".
وأضافت "بينما تواصل السلطات تحقيقاتها نقف بكل تضامن مع الضحايا وعائلاتهم في هذا الوقت المأساوي".
وأعلنت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في وقت سابق اليوم مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين على الأقل في حادث دهس وإطلاق نار أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية فيما قالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بالهجوم على أنه "عمل إرهابي". (النهاية)

أ ر ن / م م ج




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