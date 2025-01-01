الاتحاد الأوروبي يعرب عن تضامنه مع ضحايا حادث الدهس في مدينة (نيو أورليانز) الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 1 - 1 (كونا) -- أعرب الاتحاد الأوروبي عن تضامنه مع ضحايا حادث الدهس الذي وقع الأربعاء في مدينة (نيو أورليانز) بالولايات المتحدة الأمريكية والذي أسفر عن وقوع ضحايا وجرحى.
وقالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في بيان "أشعر بحزن عميق جراء الهجوم المتعمد على الذين كانوا يحتفلون برأس السنة في (نيو أورليانز). لا يوجد أي مبرر لمثل هذا العنف".
وأضافت "بينما تواصل السلطات تحقيقاتها نقف بكل تضامن مع الضحايا وعائلاتهم في هذا الوقت المأساوي".
وأعلنت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في وقت سابق اليوم مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين على الأقل في حادث دهس وإطلاق نار أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية فيما قالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بالهجوم على أنه "عمل إرهابي". (النهاية)
أ ر ن / م م ج
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