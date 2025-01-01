رابطة العالم الاسلامي تدين عملية الدهس في مدينة (نيو اورليانز) الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
جدة - 1 - 1 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الاربعاء عملية الدهس التي وقعت في أحد شوارع مدينة (نيو أورليانز) الأمريكية وأسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات.
وجددت الرابطة في بيان صحفي التأكيد على موقفها الرافض والمدين للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وذرائعه.
وأعربت عن صادق التضامن وخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين ولعموم الشعب الأمريكي.
وكانت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية قد اعلنت مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين في حادث دهس وإطلاق نار أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية فيما قالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بالهجوم على أنه "عمل إرهابي". (النهاية)
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