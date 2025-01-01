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رابطة العالم الاسلامي تدين عملية الدهس في مدينة (نيو اورليانز) الأمريكية

1/1/2025 11:33:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 1 - 1 (كونا) -- دانت رابطة العالم الإسلامي اليوم الاربعاء عملية الدهس التي وقعت في أحد شوارع مدينة (نيو أورليانز) الأمريكية وأسفرت عن عدد من الوفيات والإصابات.
وجددت الرابطة في بيان صحفي التأكيد على موقفها الرافض والمدين للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وذرائعه.
وأعربت عن صادق التضامن وخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين ولعموم الشعب الأمريكي.
وكانت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية قد اعلنت مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين في حادث دهس وإطلاق نار أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية فيما قالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق بالهجوم على أنه "عمل إرهابي". (النهاية)

ف ن / ف ا س




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