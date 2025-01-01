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(أرسنال) يفوز بثلاثية على (برينتفورد) ويستعيد وصافة الدوري الإنجليزي

1/1/2025 11:33:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 1 (كونا) -- استعاد فريق (أرسنال) وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه (برينتفورد) بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في ختام منافسات الجولة ال19 التي جرت اليوم الأربعاء.
ونجح أصحاب الأرض في التقدم بالنتيجة في الدقيقة ال13 عن طريق المهاجم الكاميروني بريان مبيومو غير أن البرازيلي خيسوس عدل النتيجة للضيوف عند الدقيقة ال29.
وفي الدقيقة ال50 وقع الإسباني ميكال ميروني الهدف الثاني لأرسنال ليعقبه بعد ثلاث دقائق فقط الهدف الثالث بتوقيع زميله البرازيلي غابرييل مارتينيلي.
ورفع (أرسنال) بهذا الفوز رصيده إلى 39 نقطة خلف المتصدر (ليفربول) بمجموع 45 نقطة فيما يحتل (نوتنغهام فورست) المركز الثالث برصيد 37 نقطة بينما تجمد رصيد (برينتفورد) عند 24 نقطة والمركز ال12. (النهاية)

م ر ن / م م ج




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