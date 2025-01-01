(أرسنال) يفوز بثلاثية على (برينتفورد) ويستعيد وصافة الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 1 - 1 (كونا) -- استعاد فريق (أرسنال) وصافة الدوري
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
بعد تغلبه على مضيفه (برينتفورد) بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف واحد في ختام منافسات الجولة ال19 التي جرت اليوم الأربعاء.
ونجح أصحاب الأرض في التقدم بالنتيجة في الدقيقة ال13 عن طريق المهاجم الكاميروني بريان مبيومو غير أن البرازيلي خيسوس عدل النتيجة للضيوف عند الدقيقة ال29.
وفي الدقيقة ال50 وقع الإسباني ميكال ميروني الهدف الثاني لأرسنال ليعقبه بعد ثلاث دقائق فقط الهدف الثالث بتوقيع زميله البرازيلي غابرييل مارتينيلي.
ورفع (أرسنال) بهذا الفوز رصيده إلى 39 نقطة خلف المتصدر (ليفربول) بمجموع 45 نقطة فيما يحتل (نوتنغهام فورست) المركز الثالث برصيد 37 نقطة بينما تجمد رصيد (برينتفورد) عند 24 نقطة والمركز ال12. (النهاية)
م ر ن / م م ج
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