Thursday, 02 January 2025 06:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الداخلية اليمنية: وصول 336 مهاجرا إفريقيا إلى (شبوة) في آخر أيام السنة

1/1/2025 11:33:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 1 – 1 (كونا) –- أعلنت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الأربعاء عن وصول 336 مهاجرا إفريقيا غير شرعي إلى سواحل محافظة (شبوة) شرقي اليمن في آخر أيام السنة الماضية.
وقالت شرطة محافظة (شبوة) في بيان نشره موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية إن 256 مهاجرا من الواصلين يحملون الجنسية الإثيوبية وبينهم 103 نساء والبقية يحملون الجنسية الصومالية.
وأضافت أن المهاجرين الأفارقة وصلوا عبر قاربي تهريب إلى ساحل (كيدة) في مديرية (رضوم) التي شهدت تدفقا متزايدا للاجئين الأفارقة خلال الأشهر الماضية.
وأشارت إلى قيامها بتجميع المهاجرين الواصلين وتسجيلهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أعلنت وصول أكثر من 40 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن منذ مطلع العام الماضي وحتى شهر نوفمبر من ذات العام والذي شهد أعلى معدلات الهجرة بوصول أكثر من 18 ألف مهاجر فيما أعادت نحو 4800 مهاجر أفريقي في إطار برامج العودة الطوعية. (النهاية)

س ن ص / ر ج



MENAFN01012025000071011013ID1109047755

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث