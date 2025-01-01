الداخلية اليمنية: وصول 336 مهاجرا إفريقيا إلى (شبوة) في آخر أيام السنة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن – 1 – 1 (كونا) –- أعلنت وزارة الداخلية اليمنية اليوم الأربعاء عن وصول 336 مهاجرا إفريقيا غير شرعي إلى سواحل محافظة (شبوة) شرقي اليمن في آخر أيام السنة الماضية.
وقالت شرطة محافظة (شبوة) في بيان نشره موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية إن 256 مهاجرا من الواصلين يحملون الجنسية الإثيوبية وبينهم 103 نساء والبقية يحملون الجنسية الصومالية.
وأضافت أن المهاجرين الأفارقة وصلوا عبر قاربي تهريب إلى ساحل (كيدة) في مديرية (رضوم) التي شهدت تدفقا متزايدا للاجئين الأفارقة خلال الأشهر الماضية.
وأشارت إلى قيامها بتجميع المهاجرين الواصلين وتسجيلهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت منظمة الهجرة الدولية قد أعلنت وصول أكثر من 40 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن منذ مطلع العام الماضي وحتى شهر نوفمبر من ذات العام والذي شهد أعلى معدلات الهجرة بوصول أكثر من 18 ألف مهاجر فيما أعادت نحو 4800 مهاجر أفريقي في إطار برامج العودة الطوعية. (النهاية)
س ن ص / ر ج
MENAFN01012025000071011013ID1109047755
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.