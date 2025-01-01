الشرطة الامريكية: مقتل شخص في حريق سيارة امام فندق يملكه ترامب في لاس فيغاس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 1 – 1 (كونا) -– اعلنت الشرطة الامريكية اليوم الاربعاء عن مقتل شخص في حريق سيارة امام فندق يملكه الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب
في مدينة لاس فيغاس الامريكية.
وقال قائد شرطة المدينة كيفن ماكماهيل في مؤتمر صحفي ان سيارة من طراز (سايبر تراك) التي تنتجها شركة (تيسلا) انفجرت صباح اليوم الأربعاء أمام فندق ترامب في المدينة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة.
واوضح ماكماهيل انه تم الإبلاغ عن حريق في السيارة أمام الفندق بعد الساعة 40ر8 صباحا بالتوقيت المحلي وعندما وصلت عناصر الشرطة وجدت السيارة مشتعلة مشيرا الى ان السلطات الامنية تحقق في أسباب الانفجار.
واضاف ان القتيل كان داخل السيارة اثناء اشتعالها.
من جهته اعلن الملياردير ايلون ماسك المالك لشركة (تيسلا) عبر منصة (اكس) التي يملكها كذلك أن فرق شركته تحقق في هذا الانفجار "الذي لم أر مثيلا له من قبل" حسب قوله. (النهاية)
ا م م / ر ج
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