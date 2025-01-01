Thursday, 02 January 2025 06:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرطة الامريكية: مقتل شخص في حريق سيارة امام فندق يملكه ترامب في لاس فيغاس

1/1/2025 11:33:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 1 – 1 (كونا) -– اعلنت الشرطة الامريكية اليوم الاربعاء عن مقتل شخص في حريق سيارة امام فندق يملكه الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب في مدينة لاس فيغاس الامريكية.
وقال قائد شرطة المدينة كيفن ماكماهيل في مؤتمر صحفي ان سيارة من طراز (سايبر تراك) التي تنتجها شركة (تيسلا) انفجرت صباح اليوم الأربعاء أمام فندق ترامب في المدينة ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة.
واوضح ماكماهيل انه تم الإبلاغ عن حريق في السيارة أمام الفندق بعد الساعة 40ر8 صباحا بالتوقيت المحلي وعندما وصلت عناصر الشرطة وجدت السيارة مشتعلة مشيرا الى ان السلطات الامنية تحقق في أسباب الانفجار.
واضاف ان القتيل كان داخل السيارة اثناء اشتعالها.
من جهته اعلن الملياردير ايلون ماسك المالك لشركة (تيسلا) عبر منصة (اكس) التي يملكها كذلك أن فرق شركته تحقق في هذا الانفجار "الذي لم أر مثيلا له من قبل" حسب قوله. (النهاية)

ا م م / ر ج



MENAFN01012025000071011013ID1109047754

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث