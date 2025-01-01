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(اتحاد القدم) يختار جاسم يعقوب ليمثل الكويت في حفل تكريم اساطير الكرة الخليجية

1/1/2025 11:33:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 1 (كونا) -- اختار مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم اليوم الاربعاء النجم الدولي السابق جاسم يعقوب ليمثل الكويت في حفل تكريم أساطير كرة القدم الخليجية الذي سيقام على هامش المباراة النهائية في (خليجي زين 26) على استاد جابر الأحمد الدولي يوم السبت المقبل.
وأعلن وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) عبدالرحمن المطيري في وقت سابق اليوم عن مبادرة استثنائية لتكريم "أساطير" كرة القدم الخليجية في المباراة النهائية للبطولة.
وقال الوزير المطيري إن هذا التكريم يأتي ضمن الجهود المبذولة للاحتفاء بإرث كرة القدم في المنطقة وتعزيز الروح الرياضية بين الشعوب الخليجية وتسليط الضوء على إنجازات اللاعبين الكبار والتي صنعت مجد كرة القدم الخليجية وأسهمت في إبراز بطولات الخليج.
ويعتبر جاسم يعقوب المولود في 25 أكتوبر من عام 1953 أحد أبرز نجوم نادي (القادسية) ومنتخب الكويت في مركز الهجوم وقد ساعد النادي والمنتخب على تحقيق العديد من الألقاب في فترتي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.
فعلى الصعيد الشخصي أحرز يعقوب لقب هداف الدوري خمس مرات وهو رقم قياسي كما أحرز لقب هداف كأس سمو الامير أربع مرات في حين فاز مع (القادسية) ببطولة الدوري خمس مرات وببطولة كاس سمو الأمير أربع مرات ايضا.
أما مع المنتخب ففاز بلقب كأس الخليج ثلاث مرات في أعوام 1972 و1974 و1976 وبلقب كأس آسيا مرة واحدة في عام 1980 كما شارك في كأس العالم عام 1982 حيث كان منتحب الكويت أول منتخب عربي آسيوي يتأهل إلى هذه البطولة. (النهاية)

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