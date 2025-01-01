(اتحاد القدم) يختار جاسم يعقوب ليمثل الكويت في حفل تكريم اساطير الكرة الخليجية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 1 - 1 (كونا) -- اختار مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم
اليوم الاربعاء النجم الدولي السابق جاسم يعقوب ليمثل الكويت في حفل تكريم أساطير كرة القدم
الخليجية الذي سيقام على هامش المباراة النهائية في (خليجي زين 26) على استاد جابر الأحمد الدولي يوم السبت المقبل.
وأعلن وزير
الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) عبدالرحمن المطيري في وقت سابق اليوم عن مبادرة استثنائية لتكريم "أساطير" كرة القدم الخليجية في المباراة النهائية للبطولة.
وقال الوزير المطيري إن هذا التكريم يأتي ضمن الجهود المبذولة للاحتفاء بإرث كرة القدم في المنطقة وتعزيز الروح الرياضية بين الشعوب الخليجية وتسليط الضوء على إنجازات اللاعبين الكبار والتي صنعت مجد كرة القدم الخليجية وأسهمت في إبراز بطولات الخليج.
ويعتبر جاسم يعقوب المولود في 25 أكتوبر من عام 1953 أحد أبرز نجوم نادي (القادسية) ومنتخب الكويت في مركز الهجوم وقد ساعد النادي والمنتخب على تحقيق العديد من الألقاب في فترتي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين.
فعلى الصعيد الشخصي أحرز يعقوب لقب هداف الدوري خمس مرات وهو رقم قياسي كما أحرز لقب هداف كأس سمو الامير أربع مرات في حين فاز مع (القادسية) ببطولة الدوري خمس مرات وببطولة كاس سمو الأمير أربع مرات ايضا.
أما مع المنتخب ففاز بلقب كأس الخليج ثلاث مرات في أعوام 1972 و1974 و1976 وبلقب كأس آسيا مرة واحدة في عام 1980 كما شارك في كأس العالم عام 1982 حيث كان منتحب الكويت أول منتخب عربي آسيوي يتأهل إلى هذه البطولة. (النهاية)
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