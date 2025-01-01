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ارتفاع حصيلة ضحايا عملية الدهس في (نيو اورلينز) الى 15 قتيلا

1/1/2025 11:33:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 1 – 1 (كونا) -– اعلن مسؤولون امنيون اليوم الاربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا عملية الدهس المتعمدة اثناء احتفالات رأس السنة الميلادية في مدينة (نيواورلينز) الامريكية الى 15 قتيلا.
وذكر المسؤولون في تصريحات صحفية ان 15 شخصا قتلوا حتى الان واصيب العشرات في عملية الدهس التي نفذها سائق شاحنة يدعى شمس الدين جبار في وقت مبكر من صباح الاربعاء في مدينة (نيو اورلينز).
من جهته اعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي انه يحقق في الحادثة باعتبارها عملا ارهابيا لاسيما بعد ان تم العثور على متفجرات داخل السيارة التي استخدمها الجاني في العملية اضافة الى علم لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
وقال مسؤولون امنيون في تصريحات نقلتها شبكة (سي ان ان) الاخبارية إن المشتبه فيه كان قد اجرى سلسلة من تسجيلات الفيديو قبل هجوم الأربعاء حيث قال إنه انضم إلى تنظيم (داعش). (النهاية)

ا م م / ر ج



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