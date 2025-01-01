ارتفاع حصيلة ضحايا عملية الدهس في (نيو اورلينز) الى 15 قتيلا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 1 – 1 (كونا) -– اعلن مسؤولون امنيون اليوم الاربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا عملية الدهس المتعمدة اثناء احتفالات رأس السنة الميلادية في مدينة (نيواورلينز) الامريكية الى 15 قتيلا.
وذكر المسؤولون في تصريحات صحفية ان 15 شخصا قتلوا حتى الان واصيب العشرات في عملية الدهس التي نفذها سائق شاحنة يدعى شمس الدين جبار في وقت مبكر من صباح الاربعاء في مدينة (نيو اورلينز).
من جهته اعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي انه يحقق في الحادثة باعتبارها عملا ارهابيا لاسيما بعد ان تم العثور على متفجرات داخل السيارة التي استخدمها الجاني في العملية اضافة الى علم لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
وقال مسؤولون امنيون في تصريحات نقلتها شبكة (سي ان ان) الاخبارية إن المشتبه فيه كان قد اجرى سلسلة من تسجيلات الفيديو قبل هجوم الأربعاء حيث قال إنه انضم إلى تنظيم (داعش). (النهاية)
ا م م / ر ج
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