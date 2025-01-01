موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن عن ضبط متهم هارب خارج البلاد صادر ضده 11 حكما بالحبس واجب النفاذ وذلك بتعاون مباشر مع العراق "في إنجاز أمني يعكس قوة التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول الشقيقة".
واشنطن - سلطات إنفاذ القانون الأمريكية تعلن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين في حادث دهس وإطلاق نار أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية ووزارة العدل تقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق فيما إذا كان الهجوم "عملا إرهابيا".
واشنطن – مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي يحدد هوية المشتبه فيه بعملية الدهس في (نيو أورليانز) وهو مواطن امريكي يدعى شمس الدين جبار (42 عاما) من ولاية تكساس ويضيف انه تم العثور على متفجرات داخل السيارة التي استخدمها اضافة الى علم لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
غزة - جهاز الدفاع المدني الفلسطيني يعلن عن غرق 1542 خيمة تؤوي نازحين في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء بمناطق قطاع غزة بعد أن غمرتها مياه الأمطار التي شهدتها الأجواء الفلسطينية خلال اليومين الماضيين.
واشنطن – الشرطة الامريكية تعلن عن مقتل شخص في حريق سيارة من طراز (سايبر تراك) التي تنتجها شركة (تيسلا) امام فندق يملكه الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب في مدينة لاس فيغاس الامريكية وقائد شرطة المدينة كيفن ماكماهيل يقول إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح طفيفة.
فيينا - رومانيا وبلغاريا تصبحان بدءا من اليوم عضوين كاملين في منطقة (شنغن) الخالية من الحدود وذلك بعد رفع النمسا اعتراضها الذي استمر نحو عامين على انضمام هاتين الدولتين. (النهاية) ر ج
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