موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن عن ضبط متهم هارب خارج البلاد صادر ضده 11 حكما بالحبس واجب النفاذ وذلك بتعاون مباشر مع العراق "في إنجاز أمني يعكس قوة التعاون الدولي وتنسيق الجهود بين الدول الشقيقة".

واشنطن - سلطات إنفاذ القانون الأمريكية تعلن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين في حادث دهس وإطلاق نار أثناء احتفالات رأس السنة بمدينة (نيو أورليانز) الأمريكية ووزارة العدل تقول إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق فيما إذا كان الهجوم "عملا إرهابيا".

واشنطن – مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي يحدد هوية المشتبه فيه بعملية الدهس في (نيو أورليانز) وهو مواطن امريكي يدعى شمس الدين جبار (42 عاما) من ولاية تكساس ويضيف انه تم العثور على متفجرات داخل السيارة التي استخدمها اضافة الى علم لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

غزة - جهاز الدفاع المدني الفلسطيني يعلن عن غرق 1542 خيمة تؤوي نازحين في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء بمناطق قطاع غزة بعد أن غمرتها مياه الأمطار التي شهدتها الأجواء الفلسطينية خلال اليومين الماضيين.

واشنطن – الشرطة الامريكية تعلن عن مقتل شخص في حريق سيارة من طراز (سايبر تراك) التي تنتجها شركة (تيسلا) امام فندق يملكه الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب في مدينة لاس فيغاس الامريكية وقائد شرطة المدينة كيفن ماكماهيل يقول إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح طفيفة.

فيينا - رومانيا وبلغاريا تصبحان بدءا من اليوم عضوين كاملين في منطقة (شنغن) الخالية من الحدود وذلك بعد رفع النمسا اعتراضها الذي استمر نحو عامين على انضمام هاتين الدولتين. (النهاية) ر ج