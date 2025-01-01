ماذا تخبئ فترة الانتقالات الشتوية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن أبو حجلة
عمان - بدأ فترة الانتقالات الشتوية رسميا أمس في ملاعب كرة القدم العالمية، وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى الملاعب الإنجليزية، حيث تتطلع الفرق المعروفة لتعزيز صفوفها لتحسين حظوظها في المنافسة على الألقاب.
يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق كبير عن أقرب مطارديه، لكن لا يمكن استبعاد حظوظ الفرق التي تطارده، خصوصا آرسنال وتشيلسي، إضافة إلى مفاجأة الموسم نوتنجهام فورست.
من ناحية ثانية، تأمل فرق أخرى في الخروج الحال المتردي الذي تعيشه، خصوصا توتنهام ومانشستر يونياتد، بينما ينشد مانشستر سيتي، إجراء بعض التعاقدات التي من شأنها إنعاش فرص الفريق في المنافسة.
ويستعرض التقرير التالي، خطط الأندية الإنجليزية المعروفة أو تلك التي تتطلع للمنافسة هذا الموسم، خلال نافذة الانتقالات التي تمتد لشهر الكامل.
آرسنال
لدى آرسنال عدة مراكز في الفريق يرغب في تعزيزها على المدى الطويل، خصوصا بالنظر إلى وضع عقود اثنين من لاعبي خط الوسط، ولذلك سيكون نشاط النادي في النافذة الشتوية قائما على الفرص المتاحة.
ينظر آرسنال إلى التعاقد مع حارس مرمى شاب جديد، لا سيما بعد رحيل آرون رامسديل بصفة دائمة في الصيف، إضافة إلى لاعب خط وسط شاب، نظرا لانتهاء عقد كل من توماس بارتي وجورجينيو بعد ستة أشهر، ولكن يمكن تأجيل ضم لاعب الوسط إلى الصيف.
الأمر نفسه يُقال عن التعاقد مع مهاجم جديد أو لاعب هجومي، نظرا لأن النافذة الشتوية عادة ما تكون صعبة للتعاقد مع موهبة كبيرة، خصوصا في مركز المهاجم، حيث يرغب آرسنال بترقية أو إضافة أعلى قيمة من مهاجمي الفريق حاليا كاي هافيرتز وجابرييل جيسوس.
انتهت إعارة البرازيلي ماركينيوس إلى فلومينينسي، لذا سيعود إلى النادي وقد تتم إعارته إلى فريق آخر قبل إغلاق باب الانتقالات.
كما قلّل مدرب بورتو، فيتور برونو، مؤخرا من صحة التقارير التي تفيد بأن فابيو فييرا قد يتم استدعاؤه من قِبل آرسنال من إعارته إلى النادي البرتغالي.
أستون فيلا
يواصل أستون فيلا عمله الذي بدأه في الصيف، ويسعى للتدعيم في مركزين فشل في الحصول على أهدافه فيهما؛ صانع ألعاب هجومي يمكنه أيضا اللعب على الأطراف، ومدافع متعدد الاستخدامات في الجهة اليمنى يمكنه اللعب كظهير أيمن وقلب دفاع.
أحد المدافعين الذين حظي باهتمام النادي في الصيف، كان لوتشاريل خييرترويدا لاعب فينورد، وسط شكوك حول مستقبل دييجو كارلوس، لكنه انتقل إلى لايبزج. وفي الوقت الحالي، يعد ماتي كاش الظهير الأيمن الصريح الوحيد في الفريق.
في الجوانب الهجومية، كان أستون فيلا معجبا بكل من جيوفاني لو سيلسو وجواو فيليكس وماتياس سوليه وغيرهم في الصيف، لكن جميعهم انتقلوا إلى أندية أخرى. وربطت تقارير إعلامية إسبانية أليكس بايينا بإمكانية الانضمام مجددا إلى مدربه السابق في فياريال أوناي إيمري.
تنتهي عقود كورتني هاوس وروبن أولسن في 30 حزيران (يونيو) المقبل، ما يسمح لهما بالتفاوض مع أندية أجنبية اعتبارا من أمس، رغم أن هاوس عانى من مشكلات إصابة.
وقد يتم استدعاء بعض اللاعبين المعارين، بمن فيهم لويس دوبين، ولويس باري، وتومي أوريلي، ثم إعارتهم إلى أندية أخرى.
تشيلسي
بقيت قضية المهاجم الجديد معلقة من فترة الانتقالات الصيفية. فقد طارد تشيلسي، النيجيري فيكتور أوسيمين حتى آخر أيام السوق، دون أن يبرم صفقة، وللاعب الآن معار من نابولي إلى جالطا سراي.
منذ ذلك الحين، لم يكن بإمكانهم طلب بداية أفضل للموسم ولا تألقا أفضل من نيكولاس جاكسون، الذي قدم أداء رائعا كمهاجم صريح. ربما غير هذا من تفكير النادي بشأن نوعية المهاجم الجديد الذي يحتاجونه.
يعرف رئيس التعاقدات في تشيلسي، جو شيلدز، والمدرب إنزو ماريسكا، جيدا المهاجم ليام ديلاب لاعب إبسويتش، من خلال الفترة التي جمعت المدرب مع اللاعب في أكاديمية مانشستر سيتي، كما أن العديد من الأندية الكبرى أعجبت بما قدّمه ديلاب هذا الموسم.
لا يتوقع أن يقوم تشيلسي بالكثير من التحركات سوى في حال رحيل بعض اللاعبين، وأحد الراحلين المؤكدين هو بن تشيلويل الذي تم تجميده خارج التشكيل.
كارني تشوكويميكا لاعب آخر قد يرحل، وهناك أيضا تكهنات بشأن كريستوفر نكونكو وأكسل ديساسي.
موقف كيرنان ديوسبوري-هول مثير للاهتمام، خصوصا وأنه لم يبدأ أي مباراة في الدوري الممتاز منذ انتقاله في الصيف من ليستر سيتي.
وقد يتم استدعاء بعض اللاعبين المعارين وإعارتهم مجددا للحصول على المزيد من الفرص، بما في ذلك ليزلي أوجوتشوكوو المعار إلى ساوثهامبتون.
هارفي فايل قد يخرج هو الآخر على سبيل الإعارة، مع اهتمام من سندرلاند وأندرلخت وهيرنيفين، لكن من المرجح أن يبقى ألفي جيلكريست مع شيفيلد يونايتد الطامح للصعود، حيث يقدم أداء جيدا.
ليفربول
يخوض ليفربول معركة للإبقاء على ترينت ألكسندر-أرنولد بعيدا عن مطامع ريال مدريد في منتصف منافساتهم على لقب الدوري.
واضطر ليفربول بالفعل لرفض عرض من النادي الإسباني للتعاقد معه، وريال مدريد حر الآن في التحدث مع اللاعب بعد دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده.
ألكسندر-أرنولد هو أحد ثلاثة نجوم تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، إلى جانب محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، اللذين بمقدورهما أيضا التفاوض مع أندية خارجية والنظر في خياراتهما.
صرّح صلاح لشبكة سكاي سبورتس يوم السبت الماضي بأنه ما يزال "بعيدا" عن التوقيع. وقال: "لا أريد أن أضع أي شيء في الإعلام ليبدأ الناس في الحديث عنه، ولكن لا يوجد أي تطور حقيقي حتى الآن".
لن يتحرك النادي للتعاقدات الشهر الحالي، إلا إذا سنحت الفرصة المناسبة، والكثير من العمل سيتم تأجيله إلى الصيف. لكن وضعية صلاح وألكسندر-أرنولد وفان دايك تعني أن النادي يبحث أيضا عن إضافات طويلة الأمد في تلك المراكز.
ما يزال ليفربول يبحث أيضا في مركز خط الوسط الدفاعي، رغم أنه ليس من المؤكد ما إذا كانوا سيعودون لمحاولة ضم مارتن زوبيميندي، بعد أن رفض الانضمام إلى النادي الإنجليزي في الصيف. كما أن الظهير الأيسر يظل أحد الأولويات طويلة الأمد للنادي.
راقب النادي عن كثب الثنائي الهجومي براين مبويمو وأنتوان سيمينيو خلال العام 2024، فيما نفت مصادر في ميرسيسايد التقارير التي تربط النادي بالنجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت.
وسوف يعود المدافع ريس ويليامز من إعارته في موركامب، ومن المحتمل أن يعار مرة أخرى إلى نادٍ آخر.
مانشستر سيتي
أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن "بعض المراكز تحتاج إلى دعم" في نافذة الانتقالات الشتوية من خلال التعاقدات الجديدة. وأشار إلى حاجته لتعزيزات في "خط الوسط المدافع وقلب الدفاع"، بعد فوز الفريق الأخير على ليستر.
وبات مؤكدا أن مانشستر سيتي لن يلاحق مارتن زوبيميندي ولاعب نيوكاسل يونايتد برونو جيمارايش.
وفي مركز خط الوسط الدفاعي، هناك مشكلة في إقناع أي وافد جديد بالتوقيع، لأن مكانة رودري لن تمس فور عودته إلى التشكيلة بعد تعافيه من الإصابة قبل بداية الموسم المقبل.
كما غاب روبن دياز وجون ستونز عن الفريق في مركز قلب الدفاع، ويحتاج سيتي إلى تحسين الأداء الآن وفي الوقت نفسه تطوير تشكيلته للمستقبل. فتحقيق التوازن في سوق صعب دائما مثل سوق الشتاء سيكون تحديا.
سينضم كلاوديو إتشيفيري رسميا إلى الفريق بعد نهاية موسم الدوري الأرجنتيني. كان اللاعب قد وقع في الصيف مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني قادما من ريفر بليت، ولكنه شاب للمستقبل في مركز خط الوسط الهجومي.
كما توجد احتمالية أن يتفاوض كيفين دي بروين مع أندية خارجية بدءا من هذا الشهر مع انتهاء عقده في يونيو، وكذلك إلكاي جوندوجان، رغم أن العقد الذي وقعه في الصيف يتيح خيار التمديد لعام إضافي.
أُثيرت تكهنات حول مستقبل دي بروين في الصيف، وكذلك بالنسبة لإيدرسون وكايل ووكر وجاك جريليش. سيحتاج هؤلاء اللاعبون لعروض كبيرة من حيث قيمة الانتقال والرواتب لكي يرحلوا في منتصف الموسم، لكن التراجع الحاد في مستوى سيتي هذا الموسم جعل هذه الأمور موضع تركيز.
والتحول الوشيك في منصب المدير الرياضي من شريك جوارديولا الطويل الأمد، تشيكي بيجريستين، إلى هوجو فيانا القادم من سبورتنج لشبونة بنهاية الموسم، يعد عاملا مهما في أي تحرك قد يقوم به سيتي في الفترة الحالية.
مانشستر يونايتد
جعل مانشستر يونايتد الأمور واضحة عند تعيين المدرب روبن أموريم: لن يكون هناك إنفاق بلا مبالاة في سوق الانتقالات بعد الآن، وسيتم العمل بأسلوب مستدام فقط. وأدرك المدرب البرتغالي أنه لن يتمكن من الاعتماد على نافذة يناير/كانون الثاني بشكل كبير.
في عالم مثالي، سيحصل ماركوس راشفورد على التحدي الجديد الذي يبحث عنه وسينال النادي حوالي 60 مليون جنيه إسترليني من بيعه. غير أن السوق لا يتيح ذلك في ظل راتبه الكبير ومستواه المتراجع ومشاكله خارج الملعب وفقا للتقارير، حتى لو بسعر مخفّض.
قد يتطلب خروجه، ولو بشكل مؤقت، كثيرا من التنازلات. ويبدو أن ذلك في مصلحة الطرفين.
السوق محدود، ومانشستر يونايتد يواجه مهمة بناء هيكل فريق جديد بالكامل تقريبا. إنه سر معلن أن الفريق بحاجة إلى أظهرة بجودة وخبرة عالية لتطبيق أسلوب أموريم. الجهة اليسرى تُعد مصدر قلق رئيسا بسبب كثرة الإصابات، وقد ذكر اسم لاعب باريس سان جيرمان نونو منديز داخليا بين الأسماء المطروحة.
يتعين على يونايتد أن يكون مبتكرا لحل هذه المعضلة الضخمة، فهو منفتح على عروض دائمة أو إعارات للاعبين الذين لا مستقبل لهم في أولد ترافورد. وتشمل القائمة كريستيان إريكسن، وفيكتور ليندبلوف، وكاسيميرو، وأنتوني إذا أبدت أندية أخرى اهتماما.
يمتلك أموريم تشكيلة غير مناسبة لفلسفته ولا تؤمن بقدراتها حاليا، فضلا عن عدم إيمانها بشكل كافٍ بالطريق الذي يرسمه للمستقبل. ولا بد من ضخ الجودة والحيوية؛ وهذا أمر غير قابل للتفاوض، بغض النظر عن المناورات المالية المطلوبة لإنقاذ يونايتد.
نيوكاسل يونايتد
يستعد نيوكاسل لمحاولة القيام بتعاقدات، لكن يجب أن يغادر بعض اللاعبين النادي أولا.
هناك عدد من اللاعبين الغامض مستقبلهم منذ فترة، منهم كيران تريبييه وكالوم ويلسون وشون لونجستاف، إضافة إلى آخرين على الهامش مثل مارتن دوبرافكا وإسحاق هايدن.
كما أن هناك لاعبين تنتهي عقودهم في 30 حزيران (يونيو) المقبل، وبالتالي بإمكانهم التفاوض مع أندية أجنبية اعتبارا من الشهر الحالي، مثل فابيان شار وجمال لاسيلز وإيميل كرافث وجون رودي ومارك جيليسبي.
إذا تمكن النادي من إجراء تعاقدات جديدة، فإن المركز الذي يرغب أكثر في تدعيمه هو الجناح الأيمن. وقد انضم لليفربول في متابعة الثنائي براين مبويمو وأنتوان سيمينيو.
حاول نيوكاسل جاهدا التعاقد مع مارك جويهي من كريستال بالاس ليكون قلب دفاع جديد في الصيف، بكن سلسلة عروضه قوبلت بالرفض، رغم أن آخرها وصلت قيمته إلى 65 مليون جنيه إسترليني.
كما ينظر نيوكاسل أيضا إلى التعاقد مع لاعب خط وسط، وحارس مرمى، وظهير أيمن. فيما يعود الظهير الأيسر جمال لويس رسميا إلى النادي بعد فترة إعارة في البرازيل مع ساو باولو.
نوتنجهام فورست
قدّم فورست موسما استثنائيا، متجاوزا كل توقعاته حتى الآن، لذا يتحلى بالحذر حتى لا يخل بالتوازن الذي تم بناؤه في الفريق.
ومع ذلك، هم يدرك النادي أيضا فرصة الاستفادة من موقعه في جدول الترتيب، لضمان إنهاء الموسم في مراكز متقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أراد نونتجهام ضم مهاجم في الصيف، وما يزال هذا الهدف قائما بالرغم من المستوى الرائع الذي يقدمه كريس وود. كان سانتياجو خيمينيز من الأسماء التي أعجبته في ذلك الوقت لكنهم لم يتمكن من إقناعه بالانضمام إليه. فهل سيساعده موقعه على ترتيب الدوري الآن؟
يُقال إن نوتجهام يبحث أيضا عن إضافة عمق في الجناح، وقلب دفاع أعسر القدم، مع الإشارة إلى أن النادي لديه سجل حافل في السوق، ولا يخشى التعاقد مع أسماء معروفة.
أضاف نوتنجهام بالفعل بعض المواهب الشابة المثيرة للاهتمام إلى تشكيلت، وسيبحث عن المزيد من الإضافات التي تتوافق مع فلسفته.
وسيعود لويس أوبراين رسميا إلى النادي بعد انتهاء إعارته في لوس أنجلوس إف سي في الدوري الأميركي للمحترفين، ومن المحتمل أن يعار إلى ناد آخر.
توتنهام
يتطلع توتنهام لتعزيز صفوفه، مع التركيز على أكثر من مركز بسبب الإصابات التي ضربت لاعبين مهمين والتراجع في المستوى نتيجة لذلك.
رغم أنه قدم أداء جيدا في ظل الظروف، فإن إشراك آرتشي جراي في قلب الدفاع لم يكن وضعا مثاليا؛ لذا هذه إحدى المناطق التي يسعى النادي إلى تدعيمها، إضافة إلى خط الهجوم ووسط الملعب.
أراد توتنهام التعاقد مع كونور جالاجر، أو لاعب مشابه له، في الصيف، في حين ضم تيمو فيرنر في مركز الجناح على سبيل الإعارة بدلا من الشراء، وتركت إصابات ريتشارليسون وويلسون أودوبيرت الفريق يفتقر للخيارات.
يريد توتنهام استعادة هؤلاء اللاعبين والمنافسة على المركز الأساسي، لا سيما ريتشارليسون الذي لا يرغب في الرحيل عن الفريق حاليا وفقا لما ذكرته تقارير صحفية مؤخرا.
وسينضم الجناح الكوري الجنوبي مين-هييوك يانج (18 عاما) رسميا إلى النادي بعد نهاية فترته مع غانغوون إف سي. وقد وصل بالفعل إلى إنجلترا وبدأ التأقلم مع الأجواء الجديدة، لكنه لاعب للمستقبل ضمن مشروع التطوير.
لاعب مانشستر سيتي كيفن دي بروين -(من المصدر)
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