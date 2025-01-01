ماذا تخبئ فترة الانتقالات الشتوية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز؟

MENAFN - Alghad Newspaper) أيمن أبو حجلة

عمان - بدأ فترة الانتقالات الشتوية رسميا أمس في العالمية، وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى الملاعب الإنجليزية، حيث تتطلع الفرق المعروفة لتعزيز صفوفها لتحسين حظوظها في المنافسة على الألقاب.

يحتل ليفربول صدارة ترتيب الإنجليزي الممتاز، بفارق كبير عن أقرب مطارديه، لكن لا يمكن استبعاد حظوظ الفرق التي تطارده، خصوصا آرسنال وتشيلسي، إضافة إلى مفاجأة الموسم نوتنجهام فورست.

من ناحية ثانية، تأمل فرق أخرى في الخروج الحال المتردي الذي تعيشه، خصوصا توتنهام ومانشستر يونياتد، بينما ينشد مانشستر سيتي، إجراء بعض التعاقدات التي من شأنها إنعاش فرص الفريق في المنافسة.

ويستعرض التقرير التالي، خطط الأندية الإنجليزية المعروفة أو تلك التي تتطلع للمنافسة هذا الموسم، خلال نافذة الانتقالات التي تمتد لشهر الكامل.

آرسنال

لدى آرسنال عدة مراكز في الفريق يرغب في تعزيزها على المدى الطويل، خصوصا بالنظر إلى وضع عقود اثنين من لاعبي خط الوسط، ولذلك سيكون نشاط النادي في النافذة الشتوية قائما على الفرص المتاحة.

ينظر آرسنال إلى التعاقد مع حارس مرمى شاب جديد، لا سيما بعد رحيل آرون رامسديل بصفة دائمة في الصيف، إضافة إلى لاعب خط وسط شاب، نظرا لانتهاء عقد كل من توماس بارتي وجورجينيو بعد ستة أشهر، ولكن يمكن تأجيل ضم لاعب الوسط إلى الصيف.

الأمر نفسه يُقال عن التعاقد مع مهاجم جديد أو لاعب هجومي، نظرا لأن النافذة الشتوية عادة ما تكون صعبة للتعاقد مع موهبة كبيرة، خصوصا في مركز المهاجم، حيث يرغب آرسنال بترقية أو إضافة أعلى قيمة من مهاجمي الفريق حاليا كاي هافيرتز وجابرييل جيسوس.

انتهت إعارة البرازيلي ماركينيوس إلى فلومينينسي، لذا سيعود إلى النادي وقد تتم إعارته إلى فريق آخر قبل إغلاق باب الانتقالات.

كما قلّل مدرب بورتو، فيتور برونو، مؤخرا من صحة التقارير التي تفيد بأن فابيو فييرا قد يتم استدعاؤه من قِبل آرسنال من إعارته إلى النادي البرتغالي.

أستون فيلا

يواصل أستون فيلا عمله الذي بدأه في الصيف، ويسعى للتدعيم في مركزين فشل في الحصول على أهدافه فيهما؛ صانع ألعاب هجومي يمكنه أيضا اللعب على الأطراف، ومدافع متعدد الاستخدامات في الجهة اليمنى يمكنه اللعب كظهير أيمن وقلب دفاع.

أحد المدافعين الذين حظي باهتمام النادي في الصيف، كان لوتشاريل خييرترويدا لاعب فينورد، وسط شكوك حول مستقبل دييجو كارلوس، لكنه انتقل إلى لايبزج. وفي الوقت الحالي، يعد ماتي كاش الظهير الأيمن الصريح الوحيد في الفريق.

في الجوانب الهجومية، كان أستون فيلا معجبا بكل من جيوفاني لو سيلسو وجواو فيليكس وماتياس سوليه وغيرهم في الصيف، لكن جميعهم انتقلوا إلى أندية أخرى. وربطت تقارير إعلامية إسبانية أليكس بايينا بإمكانية الانضمام مجددا إلى مدربه السابق في فياريال أوناي إيمري.

تنتهي عقود كورتني هاوس وروبن أولسن في 30 حزيران (يونيو) المقبل، ما يسمح لهما بالتفاوض مع أندية أجنبية اعتبارا من أمس، رغم أن هاوس عانى من مشكلات إصابة.

وقد يتم استدعاء بعض اللاعبين المعارين، بمن فيهم لويس دوبين، ولويس باري، وتومي أوريلي، ثم إعارتهم إلى أندية أخرى.

تشيلسي

بقيت قضية المهاجم الجديد معلقة من فترة الانتقالات الصيفية. فقد طارد تشيلسي، النيجيري فيكتور أوسيمين حتى آخر أيام السوق، دون أن يبرم صفقة، وللاعب الآن معار من نابولي إلى جالطا سراي.

منذ ذلك الحين، لم يكن بإمكانهم طلب بداية أفضل للموسم ولا تألقا أفضل من نيكولاس جاكسون، الذي قدم أداء رائعا كمهاجم صريح. ربما غير هذا من تفكير النادي بشأن نوعية المهاجم الجديد الذي يحتاجونه.

يعرف رئيس التعاقدات في تشيلسي، جو شيلدز، والمدرب إنزو ماريسكا، جيدا المهاجم ليام ديلاب لاعب إبسويتش، من خلال الفترة التي جمعت المدرب مع اللاعب في أكاديمية مانشستر سيتي، كما أن العديد من الأندية الكبرى أعجبت بما قدّمه ديلاب هذا الموسم.

لا يتوقع أن يقوم تشيلسي بالكثير من التحركات سوى في حال رحيل بعض اللاعبين، وأحد الراحلين المؤكدين هو بن تشيلويل الذي تم تجميده خارج التشكيل.

كارني تشوكويميكا لاعب آخر قد يرحل، وهناك أيضا تكهنات بشأن كريستوفر نكونكو وأكسل ديساسي.

موقف كيرنان ديوسبوري-هول مثير للاهتمام، خصوصا وأنه لم يبدأ أي مباراة في الدوري الممتاز منذ انتقاله في الصيف من ليستر سيتي.

وقد يتم استدعاء بعض اللاعبين المعارين وإعارتهم مجددا للحصول على المزيد من الفرص، بما في ذلك ليزلي أوجوتشوكوو المعار إلى ساوثهامبتون.

هارفي فايل قد يخرج هو الآخر على سبيل الإعارة، مع اهتمام من سندرلاند وأندرلخت وهيرنيفين، لكن من المرجح أن يبقى ألفي جيلكريست مع شيفيلد يونايتد الطامح للصعود، حيث يقدم أداء جيدا.

ليفربول

يخوض ليفربول معركة للإبقاء على ترينت ألكسندر-أرنولد بعيدا عن مطامع ريال مدريد في منتصف منافساتهم على لقب الدوري.

واضطر ليفربول بالفعل لرفض عرض من النادي الإسباني للتعاقد معه، وريال مدريد حر الآن في التحدث مع اللاعب بعد دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده.

ألكسندر-أرنولد هو أحد ثلاثة نجوم تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، إلى جانب محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، اللذين بمقدورهما أيضا التفاوض مع أندية خارجية والنظر في خياراتهما.

صرّح صلاح لشبكة سكاي سبورتس يوم السبت الماضي بأنه ما يزال "بعيدا" عن التوقيع. وقال: "لا أريد أن أضع أي شيء في الإعلام ليبدأ الناس في الحديث عنه، ولكن لا يوجد أي تطور حقيقي حتى الآن".

لن يتحرك النادي للتعاقدات الشهر الحالي، إلا إذا سنحت الفرصة المناسبة، والكثير من العمل سيتم تأجيله إلى الصيف. لكن وضعية صلاح وألكسندر-أرنولد وفان دايك تعني أن النادي يبحث أيضا عن إضافات طويلة الأمد في تلك المراكز.

ما يزال ليفربول يبحث أيضا في مركز خط الوسط الدفاعي، رغم أنه ليس من المؤكد ما إذا كانوا سيعودون لمحاولة ضم مارتن زوبيميندي، بعد أن رفض الانضمام إلى النادي الإنجليزي في الصيف. كما أن الظهير الأيسر يظل أحد الأولويات طويلة الأمد للنادي.

راقب النادي عن كثب الثنائي الهجومي براين مبويمو وأنتوان سيمينيو خلال العام 2024، فيما نفت مصادر في ميرسيسايد التقارير التي تربط النادي بالنجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت.

وسوف يعود المدافع ريس ويليامز من إعارته في موركامب، ومن المحتمل أن يعار مرة أخرى إلى نادٍ آخر.

مانشستر سيتي

أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن "بعض المراكز تحتاج إلى دعم" في نافذة الانتقالات الشتوية من خلال التعاقدات الجديدة. وأشار إلى حاجته لتعزيزات في "خط الوسط المدافع وقلب الدفاع"، بعد فوز الفريق الأخير على ليستر.

وبات مؤكدا أن مانشستر سيتي لن يلاحق مارتن زوبيميندي ولاعب نيوكاسل يونايتد برونو جيمارايش.

وفي مركز خط الوسط الدفاعي، هناك مشكلة في إقناع أي وافد جديد بالتوقيع، لأن مكانة رودري لن تمس فور عودته إلى التشكيلة بعد تعافيه من الإصابة قبل بداية الموسم المقبل.

كما غاب روبن دياز وجون ستونز عن الفريق في مركز قلب الدفاع، ويحتاج سيتي إلى تحسين الأداء الآن وفي الوقت نفسه تطوير تشكيلته للمستقبل. فتحقيق التوازن في سوق صعب دائما مثل سوق الشتاء سيكون تحديا.

سينضم كلاوديو إتشيفيري رسميا إلى الفريق بعد نهاية موسم الدوري الأرجنتيني. كان اللاعب قد وقع في الصيف مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني قادما من ريفر بليت، ولكنه شاب للمستقبل في مركز خط الوسط الهجومي.

كما توجد احتمالية أن يتفاوض كيفين دي بروين مع أندية خارجية بدءا من هذا الشهر مع انتهاء عقده في يونيو، وكذلك إلكاي جوندوجان، رغم أن العقد الذي وقعه في الصيف يتيح خيار التمديد لعام إضافي.

أُثيرت تكهنات حول مستقبل دي بروين في الصيف، وكذلك بالنسبة لإيدرسون وكايل ووكر وجاك جريليش. سيحتاج هؤلاء اللاعبون لعروض كبيرة من حيث قيمة الانتقال والرواتب لكي يرحلوا في منتصف الموسم، لكن التراجع الحاد في مستوى سيتي هذا الموسم جعل هذه الأمور موضع تركيز.

والتحول الوشيك في منصب المدير الرياضي من شريك جوارديولا الطويل الأمد، تشيكي بيجريستين، إلى هوجو فيانا القادم من سبورتنج لشبونة بنهاية الموسم، يعد عاملا مهما في أي تحرك قد يقوم به سيتي في الفترة الحالية.

مانشستر يونايتد

جعل مانشستر يونايتد الأمور واضحة عند تعيين المدرب روبن أموريم: لن يكون هناك إنفاق بلا مبالاة في سوق الانتقالات بعد الآن، وسيتم العمل بأسلوب مستدام فقط. وأدرك المدرب البرتغالي أنه لن يتمكن من الاعتماد على نافذة يناير/كانون الثاني بشكل كبير.

في عالم مثالي، سيحصل ماركوس راشفورد على التحدي الجديد الذي يبحث عنه وسينال النادي حوالي 60 مليون جنيه إسترليني من بيعه. غير أن السوق لا يتيح ذلك في ظل راتبه الكبير ومستواه المتراجع ومشاكله خارج الملعب وفقا للتقارير، حتى لو بسعر مخفّض.

قد يتطلب خروجه، ولو بشكل مؤقت، كثيرا من التنازلات. ويبدو أن ذلك في مصلحة الطرفين.

السوق محدود، ومانشستر يونايتد يواجه مهمة بناء هيكل فريق جديد بالكامل تقريبا. إنه سر معلن أن الفريق بحاجة إلى أظهرة بجودة وخبرة عالية لتطبيق أسلوب أموريم. الجهة اليسرى تُعد مصدر قلق رئيسا بسبب كثرة الإصابات، وقد ذكر اسم لاعب باريس سان جيرمان نونو منديز داخليا بين الأسماء المطروحة.

يتعين على يونايتد أن يكون مبتكرا لحل هذه المعضلة الضخمة، فهو منفتح على عروض دائمة أو إعارات للاعبين الذين لا مستقبل لهم في أولد ترافورد. وتشمل القائمة كريستيان إريكسن، وفيكتور ليندبلوف، وكاسيميرو، وأنتوني إذا أبدت أندية أخرى اهتماما.

يمتلك أموريم تشكيلة غير مناسبة لفلسفته ولا تؤمن بقدراتها حاليا، فضلا عن عدم إيمانها بشكل كافٍ بالطريق الذي يرسمه للمستقبل. ولا بد من ضخ الجودة والحيوية؛ وهذا أمر غير قابل للتفاوض، بغض النظر عن المناورات المالية المطلوبة لإنقاذ يونايتد.

نيوكاسل يونايتد

يستعد نيوكاسل لمحاولة القيام بتعاقدات، لكن يجب أن يغادر بعض اللاعبين النادي أولا.

هناك عدد من اللاعبين الغامض مستقبلهم منذ فترة، منهم كيران تريبييه وكالوم ويلسون وشون لونجستاف، إضافة إلى آخرين على الهامش مثل مارتن دوبرافكا وإسحاق هايدن.

كما أن هناك لاعبين تنتهي عقودهم في 30 حزيران (يونيو) المقبل، وبالتالي بإمكانهم التفاوض مع أندية أجنبية اعتبارا من الشهر الحالي، مثل فابيان شار وجمال لاسيلز وإيميل كرافث وجون رودي ومارك جيليسبي.

إذا تمكن النادي من إجراء تعاقدات جديدة، فإن المركز الذي يرغب أكثر في تدعيمه هو الجناح الأيمن. وقد انضم لليفربول في متابعة الثنائي براين مبويمو وأنتوان سيمينيو.

حاول نيوكاسل جاهدا التعاقد مع مارك جويهي من كريستال بالاس ليكون قلب دفاع جديد في الصيف، بكن سلسلة عروضه قوبلت بالرفض، رغم أن آخرها وصلت قيمته إلى 65 مليون جنيه إسترليني.

كما ينظر نيوكاسل أيضا إلى التعاقد مع لاعب خط وسط، وحارس مرمى، وظهير أيمن. فيما يعود الظهير الأيسر جمال لويس رسميا إلى النادي بعد فترة إعارة في البرازيل مع ساو باولو.

نوتنجهام فورست

قدّم فورست موسما استثنائيا، متجاوزا كل توقعاته حتى الآن، لذا يتحلى بالحذر حتى لا يخل بالتوازن الذي تم بناؤه في الفريق.

ومع ذلك، هم يدرك النادي أيضا فرصة الاستفادة من موقعه في جدول الترتيب، لضمان إنهاء الموسم في مراكز متقدمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أراد نونتجهام ضم مهاجم في الصيف، وما يزال هذا الهدف قائما بالرغم من المستوى الرائع الذي يقدمه كريس وود. كان سانتياجو خيمينيز من الأسماء التي أعجبته في ذلك الوقت لكنهم لم يتمكن من إقناعه بالانضمام إليه. فهل سيساعده موقعه على ترتيب الدوري الآن؟

يُقال إن نوتجهام يبحث أيضا عن إضافة عمق في الجناح، وقلب دفاع أعسر القدم، مع الإشارة إلى أن النادي لديه سجل حافل في السوق، ولا يخشى التعاقد مع أسماء معروفة.

أضاف نوتنجهام بالفعل بعض المواهب الشابة المثيرة للاهتمام إلى تشكيلت، وسيبحث عن المزيد من الإضافات التي تتوافق مع فلسفته.

وسيعود لويس أوبراين رسميا إلى النادي بعد انتهاء إعارته في لوس أنجلوس إف سي في الدوري الأميركي للمحترفين، ومن المحتمل أن يعار إلى ناد آخر.

توتنهام

يتطلع توتنهام لتعزيز صفوفه، مع التركيز على أكثر من مركز بسبب الإصابات التي ضربت لاعبين مهمين والتراجع في المستوى نتيجة لذلك.

رغم أنه قدم أداء جيدا في ظل الظروف، فإن إشراك آرتشي جراي في قلب الدفاع لم يكن وضعا مثاليا؛ لذا هذه إحدى المناطق التي يسعى النادي إلى تدعيمها، إضافة إلى خط الهجوم ووسط الملعب.

أراد توتنهام التعاقد مع كونور جالاجر، أو لاعب مشابه له، في الصيف، في حين ضم تيمو فيرنر في مركز الجناح على سبيل الإعارة بدلا من الشراء، وتركت إصابات ريتشارليسون وويلسون أودوبيرت الفريق يفتقر للخيارات.

يريد توتنهام استعادة هؤلاء اللاعبين والمنافسة على المركز الأساسي، لا سيما ريتشارليسون الذي لا يرغب في الرحيل عن الفريق حاليا وفقا لما ذكرته تقارير صحفية مؤخرا.

وسينضم الجناح الكوري الجنوبي مين-هييوك يانج (18 عاما) رسميا إلى النادي بعد نهاية فترته مع غانغوون إف سي. وقد وصل بالفعل إلى إنجلترا وبدأ التأقلم مع الأجواء الجديدة، لكنه لاعب للمستقبل ضمن مشروع التطوير.









لاعب مانشستر سيتي كيفن دي بروين -(من المصدر)