خيبة أمل سعودية تقابلها فرصة عمانية ببلوغ نهائي خليجي 2026

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن- انتقد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، الأداء الدفاعي للاعبيه بعد الخسارة 1-2 أمام عمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم
"خليجي 26" أول من أمس.
وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: إن اللاعبين لم يقدموا أداء دفاعيا جيدا أمام عمان، لافتا إلى أن خطأ دفاعيا كلف الأخضر هدفا ثانيا في وقت صعب.
وأضاف المدرب الفرنسي أن الهدف الأول لعمان جاء من خطأ غير صحيح، بحسب قوله، منتقدا أداء حكم المباراة والذي قال إنه لم يكن في حالة مثالية.
وتابع رينارد: "افتقدنا قوتنا الدفاعية وكان من المفترض أن نقاتل أكبر ونضحي بشكل أكبر، واستقبلنا 8 أهداف، ومن المستحيل أن تحقق البطولة وشباكك تستقبل ثمانية أهداف".
وواصل: "لا بد أن نكون أقوى دفاعيا في المستقبل، إذا أردنا النجاح في تصفيات كأس العالم ولا نعطي الخصم هذا الكم من الفرص ونكون أقوى في الجانب الدفاعي".
واعتبر رينارد أن اللاعبين شعروا أن التقدم ممكن بعد النقص العددي ولكن العمانيين دافعوا بشكل جيد في الوقت الذي لم يسجل فيه المنتخب السعودي عندما كان متفوقا عدديا.
في الجهة المقابلة، اختار رشيد جابر المدير الفني لمنتخب عمان، أصعب لحظتين في مباراة السعودية أول من أمس.
وقال جابر، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "اللحظتان الأصعب.. طرد لاعبنا المنذر العلوي في الشوط الأول، وتسجيل محمد كنو هدف تقليص الفارق في الشوط الثاني".
وأضاف: "المنتخب السعودي له تاريخ كبير ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين. لكن لاعبينا كانوا حاضرين وقدموا مجهودا كبيرا يشكرون عليه".
وذكر جابر أن لاعبيه لم يتأثروا سلبا بطرد العلوي في الشوط الأول، وقدموا مستوى رائعا، متابعا: "نمتلك لاعبين أصحاب روح عالية، وأبناءنا كانوا متفوقين وقدموا كل ما لديهم".
ورفض جابر إبداء ملاحظات سلبية على أداء التحكيم، قائلا: "لا ملاحظات على التحكيم اليوم"، كما رفض الادعاء بأن لاعبيه كانوا يتعمدون إضاعة الوقت، مؤكدا أن "اللاعب العماني لا يمثل في الملعب لكسب الوقت".
وأعرب لاعبو المنتخب العماني عن سعادتهم بعد التأهل إلى نهائي كأس الخليج، ووجهوا الشكر للجماهير التي دعمتهم في المباراة، ولعبت دورا كبيرا في خروج المنتخب فائزا رغم صعوبة المواجهة.
وقال اللاعب أرشد العلوي في تصريحات عقب نهاية المباراة إن الجمهور عوض حالة الطرد التي تعرض لها المنتخب في الشوط الأول، مشددا على أن دعمهم منح اللاعبين روحا كبيرة للخروج بالفوز.
من جانبه أكد اللاعب عصام الصبحي أن المنتخب العماني سيبذل كل الجهد من أجل الفوز باللقب، قائلا "هدفنا البطولة".
وشدد الصبحي على أنهم سيحققون اللقب الخليجي بأمرين: همة اللاعبين ودعم الجماهير، حسب تعبيره.
في سياق آخر، أرجع دراجان تالاييتش المدير الفني للبحرين، الفوز على الكويت، إلى لاعبي فريقه، مؤكدا أن دوره اقتصر على اللمسات النهائية و"وضع الفراولة على الكيك".
وكان البحرين قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي خليجي 26، بالفوز على صاحب الأرض الكويتي بنتيجة 1-0.
وقال تالاييتش في المؤتمر الصحفي": "قاتلنا طوال 90 دقيقة رغم النقص العددي، وأبارك للشعب البحريني واللاعبين هذا التأهل لنهائي البطولة، وأتطلع لأن أجعل الجميع يفخر بهذا المنتخب".
كما هنأ تالاييتش، الكويت، بالأداء القوي للاعبي الأزرق، وتنظيم البطولة الممتاز.
في الطرف الآخر، أكد مدرب منتخب الكويت، الإسباني خوان بيتزي، أن المنتخب البحريني استحق الفوز والتأهل لنهائي خليجي 26، لافتا إلى أن لاعبي الأزرق لم يتمكنوا من تشكيل الخطورة المطلوبة رغم النقص العددي بصفوف المنافس في الشوط الثاني.
وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي: "لم نتكمن من استغلال النقص العددي، والإصابات وراء التبديلات الكثيرة على توليفة الأزرق من مباراة لأخرى".
وشدد بيتزي على أنه ليس قلقا على مستقبله مع الأزرق بعد الخروج من الدور قبل النهائي لكأس الخليج، مشيرا إلى أن هناك بعض المكاسب التي تحققت خلال المشاركة في البطولة. -(وكالات)
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