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خيبة أمل سعودية تقابلها فرصة عمانية ببلوغ نهائي خليجي 2026

1/1/2025 11:31:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن- انتقد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، الأداء الدفاعي للاعبيه بعد الخسارة 1-2 أمام عمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" أول من أمس.
وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: إن اللاعبين لم يقدموا أداء دفاعيا جيدا أمام عمان، لافتا إلى أن خطأ دفاعيا كلف الأخضر هدفا ثانيا في وقت صعب.
وأضاف المدرب الفرنسي أن الهدف الأول لعمان جاء من خطأ غير صحيح، بحسب قوله، منتقدا أداء حكم المباراة والذي قال إنه لم يكن في حالة مثالية.
وتابع رينارد: "افتقدنا قوتنا الدفاعية وكان من المفترض أن نقاتل أكبر ونضحي بشكل أكبر، واستقبلنا 8 أهداف، ومن المستحيل أن تحقق البطولة وشباكك تستقبل ثمانية أهداف".
وواصل: "لا بد أن نكون أقوى دفاعيا في المستقبل، إذا أردنا النجاح في تصفيات كأس العالم ولا نعطي الخصم هذا الكم من الفرص ونكون أقوى في الجانب الدفاعي".
واعتبر رينارد أن اللاعبين شعروا أن التقدم ممكن بعد النقص العددي ولكن العمانيين دافعوا بشكل جيد في الوقت الذي لم يسجل فيه المنتخب السعودي عندما كان متفوقا عدديا.
في الجهة المقابلة، اختار رشيد جابر المدير الفني لمنتخب عمان، أصعب لحظتين في مباراة السعودية أول من أمس.
وقال جابر، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "اللحظتان الأصعب.. طرد لاعبنا المنذر العلوي في الشوط الأول، وتسجيل محمد كنو هدف تقليص الفارق في الشوط الثاني".
وأضاف: "المنتخب السعودي له تاريخ كبير ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين. لكن لاعبينا كانوا حاضرين وقدموا مجهودا كبيرا يشكرون عليه".
وذكر جابر أن لاعبيه لم يتأثروا سلبا بطرد العلوي في الشوط الأول، وقدموا مستوى رائعا، متابعا: "نمتلك لاعبين أصحاب روح عالية، وأبناءنا كانوا متفوقين وقدموا كل ما لديهم".
ورفض جابر إبداء ملاحظات سلبية على أداء التحكيم، قائلا: "لا ملاحظات على التحكيم اليوم"، كما رفض الادعاء بأن لاعبيه كانوا يتعمدون إضاعة الوقت، مؤكدا أن "اللاعب العماني لا يمثل في الملعب لكسب الوقت".
وأعرب لاعبو المنتخب العماني عن سعادتهم بعد التأهل إلى نهائي كأس الخليج، ووجهوا الشكر للجماهير التي دعمتهم في المباراة، ولعبت دورا كبيرا في خروج المنتخب فائزا رغم صعوبة المواجهة.
وقال اللاعب أرشد العلوي في تصريحات عقب نهاية المباراة إن الجمهور عوض حالة الطرد التي تعرض لها المنتخب في الشوط الأول، مشددا على أن دعمهم منح اللاعبين روحا كبيرة للخروج بالفوز.
من جانبه أكد اللاعب عصام الصبحي أن المنتخب العماني سيبذل كل الجهد من أجل الفوز باللقب، قائلا "هدفنا البطولة".
وشدد الصبحي على أنهم سيحققون اللقب الخليجي بأمرين: همة اللاعبين ودعم الجماهير، حسب تعبيره.
في سياق آخر، أرجع دراجان تالاييتش المدير الفني للبحرين، الفوز على الكويت، إلى لاعبي فريقه، مؤكدا أن دوره اقتصر على اللمسات النهائية و"وضع الفراولة على الكيك".
وكان البحرين قد حجز بطاقة التأهل إلى نهائي خليجي 26، بالفوز على صاحب الأرض الكويتي بنتيجة 1-0.
وقال تالاييتش في المؤتمر الصحفي": "قاتلنا طوال 90 دقيقة رغم النقص العددي، وأبارك للشعب البحريني واللاعبين هذا التأهل لنهائي البطولة، وأتطلع لأن أجعل الجميع يفخر بهذا المنتخب".
كما هنأ تالاييتش، الكويت، بالأداء القوي للاعبي الأزرق، وتنظيم البطولة الممتاز.
في الطرف الآخر، أكد مدرب منتخب الكويت، الإسباني خوان بيتزي، أن المنتخب البحريني استحق الفوز والتأهل لنهائي خليجي 26، لافتا إلى أن لاعبي الأزرق لم يتمكنوا من تشكيل الخطورة المطلوبة رغم النقص العددي بصفوف المنافس في الشوط الثاني.
وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي: "لم نتكمن من استغلال النقص العددي، والإصابات وراء التبديلات الكثيرة على توليفة الأزرق من مباراة لأخرى".
وشدد بيتزي على أنه ليس قلقا على مستقبله مع الأزرق بعد الخروج من الدور قبل النهائي لكأس الخليج، مشيرا إلى أن هناك بعض المكاسب التي تحققت خلال المشاركة في البطولة. -(وكالات)

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