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التايكواندو يسجل 16 لاعبا للمشاركة في بطولتي كأس العرب والفجيرة

1/1/2025 11:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- ينظم اتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بإشراف من الاتحاد العربي للتايكواندو، بطولة كأس العرب الخامسة المفتوحة (عيار نجمة) للناشئين والشباب بالفترة من 5 حتى 7 شهر شباط (فبراير) المقبل، بالتزامن مع بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو (عيار نجمتين) التي ستقام من 9 حتى 13 من الشهر ذاته.
ووفقا للاتحاد الدولي للتايكواندو، سجل للمشاركة في بطولة كأس العرب 16 لاعبا ولاعبة من نخبة نجوم المنتخب الوطني للكبار والناشئين وهم: فادية خرفان، وفهد زهران، وفهد عمار، وحمزة النشاش، وجعفر الداود، ومحمود الطرايرة، ومحمود باسم، ومحمد العداربة، وأسيد نافع، وراما ابو الرب، ورزان الرواشدة، وصالح الشرباتي، وطارق الشلول، وزيد الحلواني، وزيد مصطفى، وزينب بصيلة.
وسيمثل اللاعبون واللاعبات أنفسهم، المنتخب الوطني في بطولة الفجيرة الدولية.
وتعد بطولة كأس العرب بمثابة فرصة لتحسين التصنيف الدولي للاعبين العرب لشهر شباط (فبراير) المقبل، لأن البطولة مصنفة من قبل الاتحاد الدولي للتايكواندو، حيث تقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وتقام النزالات بنظام الأفضل من 3 جولات.
وسجل للمشاركة في بطولة كأس العرب إلى جانب الأردن منتخبات دول الإمارات، والبحرين، والكويت، ولبنان، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر والسعودية، واليمن، والعراق، وسورية، ويغلق التسجيل للمشاركة في البطولة يوم 25 الشهر الحالي.
ووفقا لتعليمات البطولة، يسمح للمشاركة في البطولة، لحاملي رخصة الاتحاد العالمي للتايكواندو العالمية للرياضيين لعام 2025 سارية المفعول، وحاملو شهادة دان من كوكيوون للرجال والسيدات، وحاملو شهادات بوم الأول فما فوق لفئة الشباب والآنسات، وحاملو شهادات كوب الخامس فما فوق لفئة الناشئين والناشئات.
ويجب أن يكون الرياضي المشارك في فئة الرجال والسيدات: من مواليد عام 2008 أو قبله، وفي فئة الشباب والآنسات من مواليد أعوام 2008 و2009 و2010، وفي فئة الناشئين والناشئات من أعوام و2011 و2012 و2013.
ويسمح للرياضيين من مواليد 2008 بالمنافسة إما في فئة الشباب أو الكبار، لكن لا يسمح لهم بالمنافسة في كلتا الفئتين.
ووفقا للبرنامج الزمني لبطولة كأس العرب يعقد عند الساعة 6.30 مساء يوم 4 شباط (فبراير) المقبل، الاجتماع الفني والقرعة باشراف المندوب الفني للاتحاد الدولي واللجنة الفنية بالاتحاد العربي واللجنة المنظمة وممثلي الفرق المشاركة بفندق نوفتيل، ويحضر هذا الاجتماع إداريو الفرق والمدربون بعد انتهاء عملية الميزان، وستصدر القرعة على موقع البطولة، وستكون معتمدة على التصنيف الدولي بشكل كامل، أو حسب ما يتقرر من قبل المندوب الفني للبطولة خلال الاجتماع الفني.

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