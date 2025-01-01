التايكواندو يسجل 16 لاعبا للمشاركة في بطولتي كأس العرب والفجيرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- ينظم اتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بإشراف من الاتحاد العربي للتايكواندو، بطولة كأس العرب الخامسة المفتوحة (عيار نجمة) للناشئين والشباب بالفترة من 5 حتى 7 شهر شباط (فبراير) المقبل، بالتزامن مع بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو (عيار نجمتين) التي ستقام من 9 حتى 13 من الشهر ذاته.
ووفقا للاتحاد الدولي للتايكواندو، سجل للمشاركة في بطولة كأس العرب 16 لاعبا ولاعبة من نخبة نجوم المنتخب الوطني للكبار والناشئين وهم: فادية خرفان، وفهد زهران، وفهد عمار، وحمزة النشاش، وجعفر الداود، ومحمود الطرايرة، ومحمود باسم، ومحمد العداربة، وأسيد نافع، وراما ابو الرب، ورزان الرواشدة، وصالح الشرباتي، وطارق الشلول، وزيد الحلواني، وزيد مصطفى، وزينب بصيلة.
وسيمثل اللاعبون واللاعبات أنفسهم، المنتخب الوطني في بطولة الفجيرة الدولية.
وتعد بطولة كأس العرب بمثابة فرصة لتحسين التصنيف الدولي للاعبين العرب لشهر شباط (فبراير) المقبل، لأن البطولة مصنفة من قبل الاتحاد الدولي للتايكواندو، حيث تقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وتقام النزالات بنظام الأفضل من 3 جولات.
وسجل للمشاركة في بطولة كأس العرب إلى جانب الأردن منتخبات دول الإمارات، والبحرين، والكويت، ولبنان، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر والسعودية، واليمن، والعراق، وسورية، ويغلق التسجيل للمشاركة في البطولة يوم 25 الشهر الحالي.
ووفقا لتعليمات البطولة، يسمح للمشاركة في البطولة، لحاملي رخصة الاتحاد العالمي للتايكواندو العالمية للرياضيين لعام 2025 سارية المفعول، وحاملو شهادة دان من كوكيوون للرجال والسيدات، وحاملو شهادات بوم الأول فما فوق لفئة الشباب والآنسات، وحاملو شهادات كوب الخامس فما فوق لفئة الناشئين والناشئات.
ويجب أن يكون الرياضي المشارك في فئة الرجال والسيدات: من مواليد عام 2008 أو قبله، وفي فئة الشباب والآنسات من مواليد أعوام 2008 و2009 و2010، وفي فئة الناشئين والناشئات من أعوام و2011 و2012 و2013.
ويسمح للرياضيين من مواليد 2008 بالمنافسة إما في فئة الشباب أو الكبار، لكن لا يسمح لهم بالمنافسة في كلتا الفئتين.
ووفقا للبرنامج الزمني لبطولة كأس العرب يعقد عند الساعة 6.30 مساء يوم 4 شباط (فبراير) المقبل، الاجتماع الفني والقرعة باشراف المندوب الفني للاتحاد الدولي واللجنة الفنية بالاتحاد العربي واللجنة المنظمة وممثلي الفرق المشاركة بفندق نوفتيل، ويحضر هذا الاجتماع إداريو الفرق والمدربون بعد انتهاء عملية الميزان، وستصدر القرعة على موقع البطولة، وستكون معتمدة على التصنيف الدولي بشكل كامل، أو حسب ما يتقرر من قبل المندوب الفني للبطولة خلال الاجتماع الفني.
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