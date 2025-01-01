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شباب الحسين يستهدف الاستثمار في مدينته الرياضية لتطبيق ثورة شاملة

1/1/2025 11:31:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- أكد الرئيس الجديد لنادي شباب الحسين روحي الفار، أن مجلس الإدارة ينطلق بـ"ثورة" تحديث شاملة لمقر النادي ومدينته الرياضية وفرقه الرياضية ونشاطاته الاجتماعية و"الكشفية" بالعام 2025.
وأشار الفار في حديثه لـ"الغد"، إلى إستراتيجيات العمل قصيرة وبعيدة المدى، التي من شأنها رفد خزينة النادي ماليا، ودفع طموح العودة بفريق الكرة إلى مصاف المحترفين، واستعادة الهيمنة على ألقاب الكرة الطائرة المحلية، رغم التتويج بثلاثية "السوبر وكأس الأردن والدرع"، وفقدان لقب الدوري بسبب خطأ إداري.
وكشف الفار عن خطوات حقيقية لاستقطاب داعمين من رجال الأعمال إلى نادي شباب الحسين، شارحا: "دخل نادي شباب الحسين العام 2025، من دون وجود التزامات مستحقة، لأجهزته الفنية للاعبين على صعيد فرقه الرياضية لجميع الفئات"، شاكرا رجال الأعمال المحبين لشباب الحسين ومحيطه الاجتماعي، والدعم الكبير من قبل رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية د. ماهر الحوراني، والنائب أندريه حواري، إلى جانب مساهمات الراعي الرسمي لفريق الكرة الطائرة، شركة "دار الدواء".
وأضاف الفار: نكثف الخطوات لاستقطاب المزيد من رجال الأعمال، لتنفيذ خططنا الإستراتيجية والأفكار المبتكرة للاستثمار في مدينة النادي الرياضية، التي بنيت بمكرمة ملكية سامية، ولدينا خطط لاستثمار المساحات فيها، والقيام بمشاريع من شأنها أن ترفد خزينة النادي، لتجاوز المشكلة المالية التي تعيشها الأندية المحلية".
ويرى الفار أنه يجب العمل لاستعادة فريق الكرة مكانه الطبيعي بين "المحترفين"، مبينا: "هبط فريق شباب الحسين بعد مشكلة العام 2006 إلى مصاف أندية الأولى، ومنها إلى الدرجة الثانية التي يقبع فيها حاليا، ولعب العامل المالي دورا في عدم تحقيق طموح الصعود رغم المحاولات المستمرة في كل موسم، إلا أننا نتجه نحو تجهيز الفريق الشبابي الذي له صولاته وجولاته بين الكبار، وقدم خيرة النجوم إلى الكرة الأردنية، بكل ما تحمل الخطط من معنى إلى مكانه الطبيعي".
وحول موقف إدارة نادي شباب الحسين من المشاركة في البطولتين العربية وغرب آسيا للكرة الطائرة، رد الفار: "اعتذر مجلس الإدارة رسميا عن عدم المشاركة في بطولة الأندية العربية التي ستقام في قطر، خلال الفترة من 13 إلى 26 من كانون الأول (يناير) الحالي، لكنه ما يزال يدرس خيار المشاركة في بطولة غرب آسيا، التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 5 إلى 15 شباط (فبراير) المقبل، وسيتم اتخاذ القرار النهائي حيال المشاركة الإقليمية، في جلسة مجلس إدارة النادي خلال الأسبوع المقبل".
وأوضح الفار أن المؤشرات الأولية تتجه إلى عدم المشاركة في البطولتين قائلا: "صحيح لم يتخذ قرار المشاركة الرسمي في بطولة غرب آسيا، إلا أن الهم واحد في كلتا المشاركتين، ويقف العائق المالي سببا أساسيا، سواء من حيث تكاليف المشاركة، أو استقطاب محترفين، وعدم قدرتنا بصراحة مجابهة الإمكانات المالية والفنية للأندية العربية ومنطقة غرب آسيا، تبعا للقيمة السوقية لمجنسيهم ومحترفيهم".
وأكمل: "فريق الكرة الأول في نادي شباب الحسين، لم يتوقف تجميعه طيلة عام كامل، ما أنهك مقدراتنا المالية التي تحتاج إلى أشكال دعم كبيرة وملحة في الفترة الحالية".
وبيّن الفار أن مجلس إدارة النادي الجديد، حل الأجهزة الفنية لفريق الكرة الطائرة الأول، فيما ما تزال فرق النادي للفئات العمرية تواصل تدريباتها، وختم: "ننتظر الإعلان عن أجندة الموسم الجديد 2025، وتحديد مواعيد مسابقات كأس السوبر، كأس الأردن، درع الاتحاد، والدوري الممتاز، لنبدأ على ضوئها، بتسمية الجهاز الفني والإداري، وتحديد موعد انطلاق استعداد الفريق، بحثا عن التتويج بجميع ألقاب الموسم المقبل".

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