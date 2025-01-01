شباب الحسين يستهدف الاستثمار في مدينته الرياضية لتطبيق ثورة شاملة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- أكد الرئيس الجديد لنادي شباب الحسين روحي الفار، أن مجلس الإدارة ينطلق بـ"ثورة" تحديث شاملة لمقر النادي ومدينته الرياضية وفرقه الرياضية ونشاطاته الاجتماعية و"الكشفية" بالعام 2025.
وأشار الفار في حديثه لـ"الغد"، إلى إستراتيجيات العمل قصيرة وبعيدة المدى، التي من شأنها رفد خزينة النادي ماليا، ودفع طموح العودة بفريق الكرة إلى مصاف المحترفين، واستعادة الهيمنة على ألقاب الكرة الطائرة المحلية، رغم التتويج بثلاثية "السوبر وكأس الأردن والدرع"، وفقدان لقب الدوري
بسبب خطأ إداري.
وكشف الفار عن خطوات حقيقية لاستقطاب داعمين من رجال الأعمال إلى نادي شباب الحسين، شارحا: "دخل نادي شباب الحسين العام 2025، من دون وجود التزامات مستحقة، لأجهزته الفنية للاعبين على صعيد فرقه الرياضية لجميع الفئات"، شاكرا رجال الأعمال المحبين لشباب الحسين ومحيطه الاجتماعي، والدعم الكبير من قبل رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية د. ماهر الحوراني، والنائب أندريه حواري، إلى جانب مساهمات الراعي الرسمي لفريق الكرة الطائرة، شركة "دار الدواء".
وأضاف الفار: نكثف الخطوات لاستقطاب المزيد من رجال الأعمال، لتنفيذ خططنا الإستراتيجية والأفكار المبتكرة للاستثمار في مدينة النادي الرياضية، التي بنيت بمكرمة ملكية سامية، ولدينا خطط لاستثمار المساحات فيها، والقيام بمشاريع من شأنها أن ترفد خزينة النادي، لتجاوز المشكلة المالية التي تعيشها الأندية المحلية".
ويرى الفار أنه يجب العمل لاستعادة فريق الكرة مكانه الطبيعي بين "المحترفين"، مبينا: "هبط فريق شباب الحسين بعد مشكلة العام 2006 إلى مصاف أندية الأولى، ومنها إلى الدرجة الثانية التي يقبع فيها حاليا، ولعب العامل المالي دورا في عدم تحقيق طموح الصعود رغم المحاولات المستمرة في كل موسم، إلا أننا نتجه نحو تجهيز الفريق الشبابي الذي له صولاته وجولاته بين الكبار، وقدم خيرة النجوم إلى الكرة الأردنية، بكل ما تحمل الخطط من معنى إلى مكانه الطبيعي".
وحول موقف إدارة نادي شباب الحسين من المشاركة في البطولتين العربية وغرب آسيا للكرة الطائرة، رد الفار: "اعتذر مجلس الإدارة رسميا عن عدم المشاركة في بطولة الأندية العربية التي ستقام في قطر، خلال الفترة من 13 إلى 26 من كانون الأول (يناير) الحالي، لكنه ما يزال يدرس خيار المشاركة في بطولة غرب آسيا، التي ستقام في البحرين خلال الفترة من 5 إلى 15 شباط (فبراير) المقبل، وسيتم اتخاذ القرار النهائي حيال المشاركة الإقليمية، في جلسة مجلس إدارة النادي خلال الأسبوع المقبل".
وأوضح الفار أن المؤشرات الأولية تتجه إلى عدم المشاركة في البطولتين قائلا: "صحيح لم يتخذ قرار المشاركة الرسمي في بطولة غرب آسيا، إلا أن الهم واحد في كلتا المشاركتين، ويقف العائق المالي سببا أساسيا، سواء من حيث تكاليف المشاركة، أو استقطاب محترفين، وعدم قدرتنا بصراحة مجابهة الإمكانات المالية والفنية للأندية العربية ومنطقة غرب آسيا، تبعا للقيمة السوقية لمجنسيهم ومحترفيهم".
وأكمل: "فريق الكرة الأول في نادي شباب الحسين، لم يتوقف تجميعه طيلة عام كامل، ما أنهك مقدراتنا المالية التي تحتاج إلى أشكال دعم كبيرة وملحة في الفترة الحالية".
وبيّن الفار أن مجلس إدارة النادي الجديد، حل الأجهزة الفنية لفريق الكرة الطائرة الأول، فيما ما تزال فرق النادي للفئات العمرية تواصل تدريباتها، وختم: "ننتظر الإعلان عن أجندة الموسم الجديد 2025، وتحديد مواعيد مسابقات كأس السوبر، كأس الأردن، درع الاتحاد، والدوري الممتاز، لنبدأ على ضوئها، بتسمية الجهاز الفني والإداري، وتحديد موعد انطلاق استعداد الفريق، بحثا عن التتويج بجميع ألقاب الموسم المقبل".
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