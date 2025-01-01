الأردن ثالثا بالترتيب العام للدوري العالمي للكراتيه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه أول من أمس، الترتيب العام للدوري العالمي للعام 2024 وجاء الأردن بالمركز الثالث، والمركز الثاني عربيا بعد مصر التي جاءت في المركز الثاني، فيما تصدرت اليابان الترتيب.
وعلى صعيد المنتخبات العربية، وجاء المغرب في المركز السادس، والكويت في المركز الخامس عشر، والسعودية بالمركز التاسع عشر، والجزائر في المركز الخامس والعشرين، وتونس بالمركز السادس والعشرين.
ويعد حصول الأردن على المركز الثالث في التصنيف العالمي، إنجازا جديدا للكراتيه الأردنية، حيث وجمع المنتخب الوطني 8 ميداليات (4 ذهبيات وفضية و3 برونزيات) خلال مشاركته في جولات الدوري العالمي في فرنسا وتركيا ومصر والمغرب.
ونال الميداليات الذهبية كل من عبد الرحمن المصاطفة، في وزن تحت 68 كغم (الجولة الثالثة في مصر، والجولة الأخيرة في المغرب) ومحمد الجعفري في وزن 84 كغم (الجولة الثالثة في مصر)، وعبدالله حماد في وزن 60 كغم (الجولة الثالثة في مصر).
ونال محمد الجعفري الميدالية الفضية (الجولة الثانية في تركيا)، ونال الميداليات البرونزية عفيف غيث في وزن تحت 67 كغم (الجولة الأولى في فرنسا، والجولة الثالثة في مصر)، وعبد الله حماد في وزن تحت 60 كغم (الجولة الثانية في تركيا).
ووفقا للتصنيف العالمي الصادر مؤخرا، حافظ لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري وعبد الرحمن المصاطفة، على صدارة التصنيف العالمي للكراتيه.
وتمسك الجعفري بصدارة وزن تحت 84 كغم، برصيد 5730 نقطة، واحتل المركز الثاني لفئة تحت 21 عاما للوزن نفسه، برصيد 2805 نقاط، فيما وحافظ المصاطفة على صدارة وزن تحت 67 كغم، برصيد 5160 نقطة.
وتقدم لاعب المنتخب الوطني هاني رشيد في التصنيف العالمي لفئة الشباب لوزن تحت 55 كغم، للمركز الثالث برصيد 2070 نقطة، وبقي لاعب المنتخب الوطني حاتم الحراسيس في فئة الناشئين لوزن تحت 57 كغم، بالمركز الرابع برصيد 2970 نقطة، ولاعب المنتخب الوطني يوسف نوفل في فئة تحت 21 عاما لوزن فوق 84 كغم، بالمركز الخامس برصيد 1770 نقطة.
وتراجع لاعب المنتخب الوطني أوس سيف في فئة الشباب لوزن تحت 68 كغم، إلى المركز السادس برصيد 1750 نقطة، وجاء لاعب المنتخب الوطني وليد قطامش في المركز الخامس عشر في الفئة نفسها لوزن تحت 76 كغم، برصيد 1050 نقطة.
MENAFN01012025000072011014ID1109047715
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.