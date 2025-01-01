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الأردن ثالثا بالترتيب العام للدوري العالمي للكراتيه

1/1/2025 11:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه أول من أمس، الترتيب العام للدوري العالمي للعام 2024 وجاء الأردن بالمركز الثالث، والمركز الثاني عربيا بعد مصر التي جاءت في المركز الثاني، فيما تصدرت اليابان الترتيب.
وعلى صعيد المنتخبات العربية، وجاء المغرب في المركز السادس، والكويت في المركز الخامس عشر، والسعودية بالمركز التاسع عشر، والجزائر في المركز الخامس والعشرين، وتونس بالمركز السادس والعشرين.
ويعد حصول الأردن على المركز الثالث في التصنيف العالمي، إنجازا جديدا للكراتيه الأردنية، حيث وجمع المنتخب الوطني 8 ميداليات (4 ذهبيات وفضية و3 برونزيات) خلال مشاركته في جولات الدوري العالمي في فرنسا وتركيا ومصر والمغرب.
ونال الميداليات الذهبية كل من عبد الرحمن المصاطفة، في وزن تحت 68 كغم (الجولة الثالثة في مصر، والجولة الأخيرة في المغرب) ومحمد الجعفري في وزن 84 كغم (الجولة الثالثة في مصر)، وعبدالله حماد في وزن 60 كغم (الجولة الثالثة في مصر).
ونال محمد الجعفري الميدالية الفضية (الجولة الثانية في تركيا)، ونال الميداليات البرونزية عفيف غيث في وزن تحت 67 كغم (الجولة الأولى في فرنسا، والجولة الثالثة في مصر)، وعبد الله حماد في وزن تحت 60 كغم (الجولة الثانية في تركيا).
ووفقا للتصنيف العالمي الصادر مؤخرا، حافظ لاعبا المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري وعبد الرحمن المصاطفة، على صدارة التصنيف العالمي للكراتيه.
وتمسك الجعفري بصدارة وزن تحت 84 كغم، برصيد 5730 نقطة، واحتل المركز الثاني لفئة تحت 21 عاما للوزن نفسه، برصيد 2805 نقاط، فيما وحافظ المصاطفة على صدارة وزن تحت 67 كغم، برصيد 5160 نقطة.
وتقدم لاعب المنتخب الوطني هاني رشيد في التصنيف العالمي لفئة الشباب لوزن تحت 55 كغم، للمركز الثالث برصيد 2070 نقطة، وبقي لاعب المنتخب الوطني حاتم الحراسيس في فئة الناشئين لوزن تحت 57 كغم، بالمركز الرابع برصيد 2970 نقطة، ولاعب المنتخب الوطني يوسف نوفل في فئة تحت 21 عاما لوزن فوق 84 كغم، بالمركز الخامس برصيد 1770 نقطة.
وتراجع لاعب المنتخب الوطني أوس سيف في فئة الشباب لوزن تحت 68 كغم، إلى المركز السادس برصيد 1750 نقطة، وجاء لاعب المنتخب الوطني وليد قطامش في المركز الخامس عشر في الفئة نفسها لوزن تحت 76 كغم، برصيد 1050 نقطة.

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