الوحدات يبدأ مفاوضاته مع العوضات.. ورأفت ينسب بتجديد عقود 10 محليين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان - بدأت لجنة التعاقدات الجديدة في نادي الوحدات، المفاوضات مع لاعب
الفريق السابق أنس العوضات، للاتفاق معه لتمثيل فريق كرة القدم
خلال مرحلة إياب الدوري، ومشاركته رحلة البحث عن لقب دوري أبطال آسيا 2" من خلال خوض مواجهة ربع النهائي أمام أهلي دبي الإماراتي خلال شباط (فبراير) المقبل.
وأكد مصدر مقرب في لجنة تعاقدات الوحدات، التي تضم لاعبي الوحدات السابقين وليد قنديل، وليد خاص، باسم تيم، يوسف العموري والمستشار القانوني للنادي ناصر العمرة، أن اللجنة اجتمعت أول من امس، بحضور مدير نشاط الكرة زياد شلباية، الذي أكد أن إدارة النادي تمنح لجنة التعاقدات الصلاحيات الكاملة، والمسؤولية عن تعاقدات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف هو تقديم الوحدات بشكل يتناسب مع حجم بطولاته وتاريخه، وقدرته على العودة إلى منصة تتويج الدوري، والاحتفاظ بلقب كأس الأردن.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن لجنة التعاقدات باشرت المفاوضات مع اللاعب أنس العوضات ووكيله، ونوه إلى أنه سيتم عرض ما توصلت إليه لجنة التعاقدات مع العوضات خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل.
وحول الخيارات التي طرحها المدير الفني رأفت علي للمرحلة المقبلة من اللاعبين المحليين والأجانب، أجاب المصدر: "أعطى المدير الفني لفريق الوحدات أولوية للتعاقد مع مدافع محترف على سوية عالية، لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، خصوصا بعد فسح النادي بالتراضي عقود محترفيه قلب الدفاع ديارا، لاعب الارتكاز المغربي مروان أفلاح، والمهاجم أكونو".
وأكد المصدر أن علي، رشح 10 أسماء محلية والمهاجم سيزار، لتجديد التعاقد معهم لموسم جديد أو أكثر، واللاعبون هم: أحمد الجعيدي، بهاء فيصل، صالح راتب، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، حسان زحراوي، محمود موالي، دانيال عفانة، والمحترف السنغالي سيزار، تبعا للمردود الفني الذي قدموه مع الفريق خلال المرحلة الماضية محليا وقاريا، علما أن عقود هؤلاء اللاعبين تنتهي بنهاية الموسم الحالي.
وأوضح المصدر أن فشل 3 من أصل 4 لاعبين أجانب في تثبيت أقدامهم بصفوف الوحدات، يجعل الإدارة حذرة قبل إبرام أي صفقة في الفترة المقبلة، لذا سيكون الترشيح من قبل الجهاز الفني ولجنة التعاقدات بحسب الخيارات التي يطلبها المدير الفني، من دون الاكتفاء بالاعتماد على مقاطع فيديو مجتزئة يستخدمها اللاعبون ووكلاؤهم لتسويق أنفسهم، مضيفا: "سنرصد آخر مباريات اللاعب الأجنبي المنوي التعاقد معه، وسنتابعها كاملة، وسيخضع اللاعب للاختبارات قبل اتخاذ القرار النهائي، وتقديم التقرير الخاص إلى مدير نشاط الكرة أو مجلس إدارة النادي".
يذكر أن فريق الوحدات يحث الخطى على استعادة لقب الدوري الذي ابتعد عن منصاته منذ الموسم 2020، ويقف بالمركز الثاني برصيد 26 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف المتصدر الحسين إربد برصيد 31 نقطة، مع انتهاء مرحلة الذهاب.
وتنتظر الوحدات أيضا مواجهة مهمة أمام الأهلي في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الأردن، الذي يحمل لقبه في آخر موسمين، ولديه مواجهة مهمة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام أهلي دبي خلال شباط (فبراير) المقبل.
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