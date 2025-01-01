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الوحدات يبدأ مفاوضاته مع العوضات.. ورأفت ينسب بتجديد عقود 10 محليين

1/1/2025 11:31:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - بدأت لجنة التعاقدات الجديدة في نادي الوحدات، المفاوضات مع لاعب الفريق السابق أنس العوضات، للاتفاق معه لتمثيل فريق كرة القدم خلال مرحلة إياب الدوري، ومشاركته رحلة البحث عن لقب دوري أبطال آسيا 2" من خلال خوض مواجهة ربع النهائي أمام أهلي دبي الإماراتي خلال شباط (فبراير) المقبل.
وأكد مصدر مقرب في لجنة تعاقدات الوحدات، التي تضم لاعبي الوحدات السابقين وليد قنديل، وليد خاص، باسم تيم، يوسف العموري والمستشار القانوني للنادي ناصر العمرة، أن اللجنة اجتمعت أول من امس، بحضور مدير نشاط الكرة زياد شلباية، الذي أكد أن إدارة النادي تمنح لجنة التعاقدات الصلاحيات الكاملة، والمسؤولية عن تعاقدات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف هو تقديم الوحدات بشكل يتناسب مع حجم بطولاته وتاريخه، وقدرته على العودة إلى منصة تتويج الدوري، والاحتفاظ بلقب كأس الأردن.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن لجنة التعاقدات باشرت المفاوضات مع اللاعب أنس العوضات ووكيله، ونوه إلى أنه سيتم عرض ما توصلت إليه لجنة التعاقدات مع العوضات خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل.
وحول الخيارات التي طرحها المدير الفني رأفت علي للمرحلة المقبلة من اللاعبين المحليين والأجانب، أجاب المصدر: "أعطى المدير الفني لفريق الوحدات أولوية للتعاقد مع مدافع محترف على سوية عالية، لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، خصوصا بعد فسح النادي بالتراضي عقود محترفيه قلب الدفاع ديارا، لاعب الارتكاز المغربي مروان أفلاح، والمهاجم أكونو".
وأكد المصدر أن علي، رشح 10 أسماء محلية والمهاجم سيزار، لتجديد التعاقد معهم لموسم جديد أو أكثر، واللاعبون هم: أحمد الجعيدي، بهاء فيصل، صالح راتب، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، محمود شوكت، حسان زحراوي، محمود موالي، دانيال عفانة، والمحترف السنغالي سيزار، تبعا للمردود الفني الذي قدموه مع الفريق خلال المرحلة الماضية محليا وقاريا، علما أن عقود هؤلاء اللاعبين تنتهي بنهاية الموسم الحالي.
وأوضح المصدر أن فشل 3 من أصل 4 لاعبين أجانب في تثبيت أقدامهم بصفوف الوحدات، يجعل الإدارة حذرة قبل إبرام أي صفقة في الفترة المقبلة، لذا سيكون الترشيح من قبل الجهاز الفني ولجنة التعاقدات بحسب الخيارات التي يطلبها المدير الفني، من دون الاكتفاء بالاعتماد على مقاطع فيديو مجتزئة يستخدمها اللاعبون ووكلاؤهم لتسويق أنفسهم، مضيفا: "سنرصد آخر مباريات اللاعب الأجنبي المنوي التعاقد معه، وسنتابعها كاملة، وسيخضع اللاعب للاختبارات قبل اتخاذ القرار النهائي، وتقديم التقرير الخاص إلى مدير نشاط الكرة أو مجلس إدارة النادي".
يذكر أن فريق الوحدات يحث الخطى على استعادة لقب الدوري الذي ابتعد عن منصاته منذ الموسم 2020، ويقف بالمركز الثاني برصيد 26 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف المتصدر الحسين إربد برصيد 31 نقطة، مع انتهاء مرحلة الذهاب.
وتنتظر الوحدات أيضا مواجهة مهمة أمام الأهلي في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الأردن، الذي يحمل لقبه في آخر موسمين، ولديه مواجهة مهمة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام أهلي دبي خلال شباط (فبراير) المقبل.

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