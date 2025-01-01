اتحاد عمان يتربص بالأشرفية.. والأهلي ينشد التعويض من بوابة الجبيهة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

عمان – يتطلع فريق اتحاد عمان إلى مواصلة عروضه القوية وإنهاء المرحلة الأولى متصدرا لترتيب دوري CFI الممتاز لكرة السلة، وذلك عندما يستقبل نظيره فريق الأشرفية عند الساعة السادسة من مساء اليوم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة السابعة، والأخيرة من مرحلة الذهاب.

ويشهد اليوم ذاته مواجهة منتظرة بين فريقي الجبيهة والأهلي عند الساعة الثامنة مساء في المكان نفسه، فيما يحل فريق الأرثوذكسي ضيفا ثقيلا على شباب بشرى عند الساعة السادسة مساء بصالة الحسن، بعدما قرر اتحاد اللعبة تقديمها لتقام اليوم بدلا من مساء غد.

وينفرد فريق اتحاد عمان في صدارة ترتيب فرق الدوري بـ"العلامة الكاملة" برصيد 10 نقاط، يليه الأرثوذكسي ثانيا بـ9 نقاط، الأهلي والجبيهة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بـ8 نقاط، الأشرفية خامسا بـ7 نقاط، شباب بشرى والجليل في المركزين السادس والسابع تواليا برصيد 6 نقاط لكل فريق.

وينص نظام الدوري على أن تقام المرحلة الأولى بنظام الدوري الكامل من مرحلتي ذهاب وإياب لترتيب مراكز الفرق، ويتأهل أصحاب المراكز الأربع الأولى إلى المرحلة الثالثة بشكل مباشر، فيما يلعب أصحاب المراكز الخامس، السادس والسابع مرحلة "ثانية" ليتأهل فريق واحد إلى المرحلة الثالثة، حيث يلتقي السادس مع السابع في مباراة واحدة، والفائز منها يلتقي الفريق صاحب المركز الخامس في مباراة فاصلة، والفائز من هذه المباراة ينضم إلى ركب الفرق المتأهلة للمرحلة الثالثة.

وفي المرحلة الثالثة، تلعب الفرق فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتي ذهاب وإياب لترتيب مراكز الفرق، وتتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربع الأولى إلى المرحلة الرابعة، التي تقام أيضا بنظام الدوري الكامل لترتيب مراكز الفرق.

وفي المرحلة الخامسة والأخيرة، يلعب الثالث مع الرابع سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالمركز الثالث من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، فيما يلعب الأول والثاني سلسلة طويلة من خمس مباريات يحسمها ويظفر باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية.

اتحاد عمان والأشرفية.. أوراق محسومة

يبحث فريق اتحاد عمان عن حسم المواجهة بوقت مبكر، وسط توقعات باحتمالية مشاركة صانع ألعابه فريدي إبراهيم، حال تعافيه من الإصابة، لكن المحترف الأميركي مايكل فرايزر يستطيع خلق التوازن المطلوب بالتناوب مع فادي قرمش وبإسناد من أمين أبو حواس وهاشم عباس حول القوس، مع تولي أحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين. ويمتلك مدرب الفريق عبدالله أبو قورة مرونة تكتيكية على "البنش" بوجود الأميركي كيفن ألين، الطيب قاسم، عبدالله شتات، عاكف الشياب ويوسف بابيش.

في المقابل، يتطلع فريق الأشرفية بقيادة مدربه نهاد ماضي إلى تقديم عرض فني مقنع معتمدا على حيوية عبدالله الزعبي، نادر أحمد وأحمد قرامسة حول القوس، مع تواجد المحترف البريطاني جوشوا أبل ورضوان بساتنة في منطقة العمق للحد من خطورة اتحاد عمان، كما يحظى الفريق القادم من لواء الكورة بخيارات محدودة على دكة البدلاء التي تضم كلا من اللاعبين: خالد أبو شاور، شاكر العكش وجلال بسطامي.

الجبيهة والأهلي.. كفة متساوية

يعول فريق الجبيهة بقيادة مدربه محمد حمدان على خبرات أحمد حسونة في ضبط تحركات عمار بسطامي وهاني الفرج على القوس، وإسقاط الكرة للاعبي العمق المحترف الأميركي أندريه بيارسي ويوسف العواملة، فيما سيكون اللاعبون عمر أبو شريخ، أحمد الخطيب، محمد العبداللات وباسل أبو عبود متاحين للتناوب مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة.

من جانبه، يسعى فريق الأهلي بقيادة مدربه زيد الخص إلى تصحيح المسار وتجاوز تداعيات خسارته الأخيرة أمام اتحاد عمان، حيث من المتوقع أن يجدد الفريق اعتماده على نبيل أبو شريخ في تدوير الكرة مع أشرف الهندي ويزن الطويل مع تولي المحترف الأميركي جمايل جونز وخالد أبو عبود مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، مع إمكانية الاستعانة بالبدلاء يزيد حجازي وسلطان اللوزي، والشقيقين باسل وسعيد الخوالدة، ومحمد غنيم وأحمد عطية، بناء على رؤية الجهاز التدريبي.

شباب بشرى والأرثوذكسي.. تعويض وتأكيد

يأمل مدرب شباب بشرى أمجد جبارة في أن يكون محترفه الأميركي كامبل تعافى من إصابته العضلية لتولي مهمة صناعة الألعاب بالتناوب مع يوسف شتات وعلي زيادنه، وبإسناد من أحمد أبو راشد وإبراهيم النصر تحت السلتين، فيما سيكون البحريني ناصر العنزور، حسين عبابنة، خلدون جبارة، عبد العزيز العبسي ومنير ادعيس متاحين للتناوب مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة.

في المقابل، يعول مدرب الأرثوذكسي زيد ساحوري على خبرات صانع ألعابه مالك كنعان لتدوير الكرة مع أدهم الدجاني ومحمد الشمالي حول القوس، بإسناد من محمد جمال والمحترف الأميركي غريغ ماغي تحت السلتين، فيما سيتواجد محمود الهزايمة، علي كنعان، سيف أبو سالم، نبيل كتخدا وفارس نبالي على دكة البدلاء لتقديم الإضافة المطلوبة عند الاستعانة بهم.







