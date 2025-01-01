اتحاد عمان يتربص بالأشرفية.. والأهلي ينشد التعويض من بوابة الجبيهة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – يتطلع فريق اتحاد عمان إلى مواصلة عروضه القوية وإنهاء المرحلة الأولى متصدرا لترتيب دوري CFI الممتاز لكرة السلة، وذلك عندما يستقبل نظيره فريق الأشرفية عند الساعة السادسة من مساء اليوم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة السابعة، والأخيرة من مرحلة الذهاب.
ويشهد اليوم ذاته مواجهة منتظرة بين فريقي الجبيهة والأهلي عند الساعة الثامنة مساء في المكان نفسه، فيما يحل فريق الأرثوذكسي ضيفا ثقيلا على شباب بشرى عند الساعة السادسة مساء بصالة الحسن، بعدما قرر اتحاد اللعبة تقديمها لتقام اليوم بدلا من مساء غد.
وينفرد فريق اتحاد عمان في صدارة ترتيب فرق الدوري بـ"العلامة الكاملة" برصيد 10 نقاط، يليه الأرثوذكسي ثانيا بـ9 نقاط، الأهلي والجبيهة في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بـ8 نقاط، الأشرفية خامسا بـ7 نقاط، شباب بشرى والجليل في المركزين السادس والسابع تواليا برصيد 6 نقاط لكل فريق.
وينص نظام الدوري على أن تقام المرحلة الأولى بنظام الدوري الكامل من مرحلتي ذهاب وإياب لترتيب مراكز الفرق، ويتأهل أصحاب المراكز الأربع الأولى إلى المرحلة الثالثة بشكل مباشر، فيما يلعب أصحاب المراكز الخامس، السادس والسابع مرحلة "ثانية" ليتأهل فريق واحد إلى المرحلة الثالثة، حيث يلتقي السادس مع السابع في مباراة واحدة، والفائز منها يلتقي الفريق صاحب المركز الخامس في مباراة فاصلة، والفائز من هذه المباراة ينضم إلى ركب الفرق المتأهلة للمرحلة الثالثة.
وفي المرحلة الثالثة، تلعب الفرق فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتي ذهاب وإياب لترتيب مراكز الفرق، وتتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربع الأولى إلى المرحلة الرابعة، التي تقام أيضا بنظام الدوري الكامل لترتيب مراكز الفرق.
وفي المرحلة الخامسة والأخيرة، يلعب الثالث مع الرابع سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالمركز الثالث من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، فيما يلعب الأول والثاني سلسلة طويلة من خمس مباريات يحسمها ويظفر باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية.
اتحاد عمان والأشرفية.. أوراق محسومة
يبحث فريق اتحاد عمان عن حسم المواجهة بوقت مبكر، وسط توقعات باحتمالية مشاركة صانع ألعابه فريدي إبراهيم، حال تعافيه من الإصابة، لكن المحترف الأميركي مايكل فرايزر يستطيع خلق التوازن المطلوب بالتناوب مع فادي قرمش وبإسناد من أمين أبو حواس وهاشم عباس حول القوس، مع تولي أحمد الحمارشة ويوسف أبو وزنة مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين. ويمتلك مدرب الفريق عبدالله أبو قورة مرونة تكتيكية على "البنش" بوجود الأميركي كيفن ألين، الطيب قاسم، عبدالله شتات، عاكف الشياب ويوسف بابيش.
في المقابل، يتطلع فريق الأشرفية بقيادة مدربه نهاد ماضي إلى تقديم عرض فني مقنع معتمدا على حيوية عبدالله الزعبي، نادر أحمد وأحمد قرامسة حول القوس، مع تواجد المحترف البريطاني جوشوا أبل ورضوان بساتنة في منطقة العمق للحد من خطورة اتحاد عمان، كما يحظى الفريق القادم من لواء الكورة بخيارات محدودة على دكة البدلاء التي تضم كلا من اللاعبين: خالد أبو شاور، شاكر العكش وجلال بسطامي.
الجبيهة والأهلي.. كفة متساوية
يعول فريق الجبيهة بقيادة مدربه محمد حمدان على خبرات أحمد حسونة في ضبط تحركات عمار بسطامي وهاني الفرج على القوس، وإسقاط الكرة للاعبي العمق المحترف الأميركي أندريه بيارسي ويوسف العواملة، فيما سيكون اللاعبون عمر أبو شريخ، أحمد الخطيب، محمد العبداللات وباسل أبو عبود متاحين للتناوب مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة.
من جانبه، يسعى فريق الأهلي بقيادة مدربه زيد الخص إلى تصحيح المسار وتجاوز تداعيات خسارته الأخيرة أمام اتحاد عمان، حيث من المتوقع أن يجدد الفريق اعتماده على نبيل أبو شريخ في تدوير الكرة مع أشرف الهندي ويزن الطويل مع تولي المحترف الأميركي جمايل جونز وخالد أبو عبود مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، مع إمكانية الاستعانة بالبدلاء يزيد حجازي وسلطان اللوزي، والشقيقين باسل وسعيد الخوالدة، ومحمد غنيم وأحمد عطية، بناء على رؤية الجهاز التدريبي.
شباب بشرى والأرثوذكسي.. تعويض وتأكيد
يأمل مدرب شباب بشرى أمجد جبارة في أن يكون محترفه الأميركي كامبل تعافى من إصابته العضلية لتولي مهمة صناعة الألعاب بالتناوب مع يوسف شتات وعلي زيادنه، وبإسناد من أحمد أبو راشد وإبراهيم النصر تحت السلتين، فيما سيكون البحريني ناصر العنزور، حسين عبابنة، خلدون جبارة، عبد العزيز العبسي ومنير ادعيس متاحين للتناوب مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة.
في المقابل، يعول مدرب الأرثوذكسي زيد ساحوري على خبرات صانع ألعابه مالك كنعان لتدوير الكرة مع أدهم الدجاني ومحمد الشمالي حول القوس، بإسناد من محمد جمال والمحترف الأميركي غريغ ماغي تحت السلتين، فيما سيتواجد محمود الهزايمة، علي كنعان، سيف أبو سالم، نبيل كتخدا وفارس نبالي على دكة البدلاء لتقديم الإضافة المطلوبة عند الاستعانة بهم.
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