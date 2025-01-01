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صعوبات الكتابة الديسغرافيا.. العوامل المؤثرة وطرق العلاج

1/1/2025 11:31:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. إبراهيم بني حمدان






تعد صعوبات الكتابة أو عسر الكتابة أو "الديسغرافيا" كما يسميها البعض من أكثر المشكلات الأكاديمية التي تواجه أطفالا يعانون صعوبات التعلم والتي ترتبط في اللغة وعلى عدم التآزر الحركي والبصري.
عملية الكتابة تعد من الوظائف الأساسية في المراحل الدراسية الأولى إلى جانب القراءة كونها تحث الطالب على التعبير عن أفكاره وعن عواطفه وتحسّن قدراته العقلية والنفسية.
أقسام عملية الكتابة:
مفهوم عسر الكتابة (الديسغرافيا):
يتمثل عسر الكتابة في خلل في وظيفة العضو أي خلل في عمل الدماغ والذي يحد من قدرة الطفل على عملية تذكر شكل الحرف أو الرمز كي يستطيع كتابته أو تذكر حروف الكلمة التي يريد كتابتها.
مظاهر عسر الكتابة (الديسغرافيا):
هناك مجموعة من المظاهر التي تظهر على الطفل الذي يعاني من عسر الكتابة ومنها:
- كتابة الحرف بشكل غير صحيح زيادة أو نقصانا.
-عكس كتابة الحروف.
- إمساك القلم بطريقة غير صحيحة.
- عدم الانتباه على تنقيط الحروف وإهمالها.
- عدم القدرة على ترتيب حروف الكلمة بشكل صحيح.
أسباب صعوبات الكتابة (الديسغرافيا):
تنقسم الأسباب إلى سببين رئيسين هما، ما يتعلق بالطفل نفسه، ما يتعلق في البيئة.
* ما يتعلق بالطفل نفسه:
هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على مستوى الكتابة لدى الطفل منها:
- الاعاقة العقلية الناتجة عن نقص الذكاء.
- اضطراب الضبط الحركي الناتج عن عدم القدرة على ضبط حركة الجسم.
* ما يتعلق في البيئة المحيطة:
وهو ما يتعلق في العوامل الخارجية مثل:
- التدريس غير الفعّال.
- الإهمال الأسري.
- نقص الثقة بالنفس عند الطفل.
عملية التشخيص لعسر الكتابة (الديسغرافيا):
تتم عملية تشخيص عسر الكتابة وفقاً لمجموعة من الخطوات والتي تتمثل:
- عملية التعرف: والتي يتم فيها تحديد أو معرفة الطلاب الذين يعانون من مشاكل في عملية الكتابة.
- إجراء عملية التقييم: يتم إجراء تقييم فردي لتحديد المشكلة.
- نتائج التشخيص: يتم في هذه المرحلة تحديد نتائج الطفل في مرحلة التقييم المرحلة الثانية.
- وضع برنامج علاجي للطفل: يتم وضع خطة علاجية مناسبة لحالة الطفل.
علاج عسر الكتابة (الديسغرافيا):
هناك مجموعة من الإستراتيجيات العلاجية التي تساعد في تحسين عملية الكتابة عند الطفل، والتي يعتمد كل منها على نوع الحالة، فمنها ما يركز على تحسين الذاكرة البصرية عند الطفل ومنها يركز على التآزر البصري الحركي ومنها على تحليل المهمة. لكن تشتمل عملية العلاج على التدريبات التي تساهم في تحسين عملية الكتابة سواء باستخدام التكنولوجيا أو استخدام حاسة اللمس مثل كتابة الحروف على الرمل أو باستخدام المعجون أو الصلصال مع تعزيز ثقة الطفل بنفسه ومكافأته على إنجاز المهمة.

* اختصاصي تربية خاصة

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