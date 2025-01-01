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الخدر العاطفي.. حينما تغرق المشاعر في سكون عميق

1/1/2025 11:31:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ربى الرياحي






المشاعر هي وسيلة التعبير عن حالاتنا الداخلية من فرح أو حزن، قلق أو خوف، اندفاع أو استسلام.
في أحيان كثيرة، تمر بالإنسان ظروف تؤدي إلى ما يعرف بـ"الخدر العاطفي" أو "الموت العاطفي" المؤقت، حيث يفقد القدرة على التعبير عن مشاعره أو الاستجابة لما حوله أو حتى التفاعل مع المحيط.
قد تكون هذه الحالة مؤقتة نتيجة ضغوط الحياة ومتاعبها، لكنها أحيانا تستمر لفترة طويلة، مما يجعلها مرهقة إلى حد كبير إذا لم يتم معالجتها والالتفات لها. والخدر العاطفي بعدم القدرة على الإحساس بالمشاعر الإيجابية أو السلبية، وفقدان الاهتمام بما يحدث في الحياة وكل ما فيها من تفاصيل، والشعور المستمر بالتعب واللامبالاة.
غالبا ما يصاحب ذلك الانفصال عن الواقع، فقدان الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المعتادة، وتفضيل العزلة وجلوس الشخص بمفرده.
يصف البعض هذه الحالة بالفراغ أو اليأس والكآبة، بينما يشعر آخرون بالعزلة أو كأن هناك حاجزا يمنعهم من التواصل مع الآخرين أو الانضمام في مشاريع وأنشطة مشتركة.
وعلى الرغم من أن الشعور بالخدر العاطفي قد يكون مؤقتا عند التعرض لموقف معين أو المرور بفترة صعبة، إلا أنه قد يصبح بالنسبة للبعض إستراتيجية لحماية أنفسهم من الألم العاطفي أو الجسدي، مما قد يتسبب بعواقب نفسية وعقلية طويلة الأمد.
ويعني هذا أن الشخص غير قادر على اختبار مشاعره بشكل كامل وصحيح وبدلا من ذلك قد يشعر وكأنه معزول عن عواطفه وفقا لموقع medical news today، والذي يشير لبعض علامات وأعراض ترتبط بالخدر العاطفي وهي الشعور بالانفصال عن الجسد أو الأفكار، الشعور بالانفصال عن العالم الخارجي، إحساس مشوش بالوقت، صعوبة التواصل مع الآخرين، انخفاض القدرة على الإحساس والاستجابة للعواطف والإشارات الجسدية، المعاناة من عدم القدرة على المشاركة الكاملة في الحياة، صعوبة في تجربة المشاعر الإيجابية مثل السعادة، فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كنت تستمتع بها، تفضيل العزلة على مخالطة الناس.
ويمكن أن يحدث الشعور بالخدر العاطفي نتيجة للألم الجسدي أو العاطفي، ففي محاولة لحماية النفس من التعرض للأذى مرة أخرى، قد يقوم البعض بفصل أو تخدير المشاعر المتعلقة بالموقف. عندما يحدث هذا قد يشعر الشخص براحة مؤقتة، لكن مع مرور الوقت تصبح وسيلة الدفاع هذه سببا في عرقلة التواصل مع الآخر.
من جهتها ترى خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم أن الخدر العاطفي هو حالة شعورية بعدم الإحساس أو التفاعل أو التجاوب مع الأحداث والمؤثرات الخارجية الحسية والعاطفية والاجتماعية، فيصبح الشخص وكأنه يعيش بالفراغ ولا يشعر بشيء فلم يعد يفرح أو يحزن فهو غير قادر على تحديد مشاعره وعواطفه وبناء عليه يتغير تفكيره وسلوكه تجاه الأشخاص والأشياء.
من أهم أسباب الخدر العاطفي وفق إبراهيم، التعرض لصدمات نفسية مثل التعرض للفقد أو صدمات عاطفية كالطلاق أو مشكلات اجتماعية كالخلافات الأسرية والزوجية، أو مشكلات مهنية كفقدان الوظيفة أو ظروف العمل الصعبة أو الفشل في الدراسة.
أيضا، الحالات الشعورية السلبية بدرجات عالية كالتوتر الزائد والخوف والقلق وكثرة الضغوطات النفسية وإهمال الاكتئاب وعدم علاجه قد يوصل أصحابه لحالة من الخدر العاطفي.
وتلفت إبراهيم إلى أن فقدان الشغف والأمل والدافع، وعدم التواصل والتفاعل الاجتماعي والابتعاد عن الآخرين قد يؤدي إلى تراجع الشعور العاطفي والحسي تدريجيا.
أيضا؛ التعرض للإجهاد والتعب النفسي والجسدي والعيش في بيئة مليئة بالمشكلات والضغوط المستمرة، الإدمان وتناول بعض الأدوية والتعرض لبعض الأمراض. أيضا يؤدي للخدر العاطفي وعدم الشعور، والعلاقات السامة والمؤذية التي تقتل روح الحياة لدى الآخرين، وفق إبراهيم.
ومن أبرز طرق علاج الخدر العاطفي المعروفة العلاج السلوكي المعرفي الذي يساعد على التعبير عن المشاعر وفهمها وفحص مصادر الاستجابة العاطفية، كما أن تغيير نمط الحياة قد يساعد في تخطي هذه المشكلة، لذا يجب اتباع نظام غذائي صحي إلى جانب النوم الكافي.
إلى ذلك، ممارسة الرياضة ومحاولة الابتعاد عن مسببات التوتر وممارسة الهوايات، والتقرب من الأشخاص الإيجابيين، كذلك اتباع عوامل النظام الصحي للحياة اليومية كأن نكون واعين لحاجتنا إلى الراحة والحصول على قسط من الهدوء والسكون التام والابتعاد عن المشوشات، وأخذ فرصة الاستماع لأفكارنا وفهم مشاعرنا.
وفي بعض الحالات يمكن الاستعانة ببعض أدوية الاكتئاب والقلق بوصفة من الطبيب المختص.
وتبين مدربة المهارات الحياتية نور العامري أن الخدر العاطفي هو حالة نفسية يشعر بسببها الشخص بتبلد المشاعر والعواطف، حيث يصبح غير قادر على التفاعل العاطفي مع الأحداث أو الأشخاص من حوله يمكن أن يشعر الشخص بحالة من الانفصال أو البرود تجاه المواقف التي تتطلب استجابة عاطفية سواء كانت إيجابية أو سلبية.
وبحسب العامري؛ فان أسباب الخدر العاطفي تتمثل بـالتعرض للصدمة مثل الحوادث، والصدمات النفسية أو الأحداث المؤلمة، والإرهاق النفسي نتيجة ضغوط الحياة المستمرة أو الإجهاد العاطفي المزمن، والاكتئاب يعد الخدر العاطفي عرضا شائعا في حالات القلق المزمن قد يؤدي إلى شعور الشخص بالانفصال عن عواطفه، واستخدام بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو المسكنات القوية، واضطرابات ما بعد الصدمة وغالبا ما يعاني المصابون بهذه الاضطرابات من الخدر العاطفي.
الأعراض تبدأ بالشعور بالفراغ الداخلي، غياب المتعة في الأنشطة التي كانت ممتعة سابقا، وصعوبة في التعبير عن المشاعر، والشعور بالانفصال عن الذات أو الواقع، وفقدان الاهتمام بالأشخاص أو الأشياء المهمة.
وتنوه العامري، أن العلاج النفسي يتمثل بالعلاج السلوكي المعرفي أو العلاج بالتعرض لتقنيات الاسترخاء كاليوغا التأمل والتنفس العميق، والتواصل مع الآخرين، وبناء شبكات دعم اجتماعية قوية، وتغيير نمط الحياة كتحسين النوم وممارسة الرياضية والتغذية الصحية، واستشارة طبيب نفسي في حال استمرار الأعراض أو تفاقمها، وإذا كنت تعاني من خدر عاطفي من المهم أن تتحدث مع مختص نفسي للحصول على الدعم المناسب.

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