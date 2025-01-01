وقف بث الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها في فلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وكالة وفا الفلسطينية أنه قررت
اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية،
والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين،
وتجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها
بشكل مؤقت، إلى حين تصويب وضعها القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة
القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.
وأضافت الوكالة أنه "جاء هذا القرار إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل
وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية".
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