حماس تستنكر قرار السلطة بوقف بث الجزيرة في فلسطين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الأربعاء، وبشدة قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة في فلسطين.
وقالت في بيان لها، "قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يهدف لتكميم الأفواه."
وأشارت إلى أن قرار السلطة بإغلاق مكتب الجزيرة غير قانوني وغير مبرر، وأنه إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة.
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