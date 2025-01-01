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حماس تستنكر قرار السلطة بوقف بث الجزيرة في فلسطين

1/1/2025 11:30:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء الأربعاء، وبشدة قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة في فلسطين.


وقالت في بيان لها، "قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يهدف لتكميم الأفواه."


وأشارت إلى أن قرار السلطة بإغلاق مكتب الجزيرة غير قانوني وغير مبرر، وأنه إساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة.

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