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فلسفة الزمن والإنجاز في رؤية السعودية

1/1/2025 11:22:24 PM
(MENAFN- Al Watan) مع كل انطلاقة عام جديد، نجد أنفسنا في مواجهة لحظة تأمل حاسمة، حيث نتوقف لننظر إلى الوراء، لنستعرض إنجازاتنا وانكساراتنا، ونلقي نظرة متفائلة نحو المستقبل، بكل ما يحمله من فرص وأهداف. في هذه اللحظة، تتقاطع الفلسفة مع حياتنا اليومية، لتذكّرنا بطبيعة الزمن، ودور الإرادة في تشكيل مصيرنا. يقول الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر إن الإنسان يعيش في ((تجربة الزمان))، حيث يكون وجودنا محصورًا بين الماضي الذي لا نستطيع تغييره، والمستقبل الذي لا نضمنه. نحن، في نهاية المطاف، كائنات تعيش في الحاضر فقط.
لكن وداع عامٍ حافلٍ بالإنجازات هو أكثر من مجرد لحظة تأمل في الماضي؛ إنه اعتراف بأن الزمن ليس عدوًا كما نتصوره أحيانًا، بل أداة نصنع بها حياتنا. ولعل رؤية السعودية المجيدة 2030 خير مثال على ذلك. فمن خلال تحديد أهداف واضحة للمستقبل، واستثمار موارد الحاضر، واستلهام دروس الماضي، تمكنت المملكة من تحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات.
عندما نستعرض إنجازاتنا، فإننا نمنح لحظات الماضي قيمة جديدة، ونؤكد قدرتنا على تحويل الزمن إلى حليف، عبر العمل والتخطيط. الإنجازات التي حققناها في العام الماضي وأنها ليست مجرد أرقام أو ألقاب نضيفها إلى سيرتنا الذاتية، بل هي ثمار الإرادة والتحدي.
قال جان بول سارتر: ((الإنسان محكوم بأن يكون حرًا)). نحن لسنا أسرى الظروف أو الحظ، بل نصنع وجودنا من خلال قراراتنا وأفعالنا. الإنجازات تعكس قدرتنا على تحويل الأفكار إلى أفعال، والأحلام إلى واقع. لكنها في الوقت نفسه تذكير بأن الحياة ليست قائمة على الإنجاز فقط، بل على الرحلة التي نخوضها لتحقيقه. وفي رؤيتنا 2030، نجد أن رحلة التحول لا تقل أهمية عن الوصول إلى الأهداف النهائية. فالتركيز على بناء قدرات المواطن السعودي، وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل، هي خطوات أساسية في رحلة بناء مستقبل مستدام. واستقبال عام جديد هو احتضان لفكرة المستقبل، تلك اللحظة التي تلخصها الفلسفة بعبارة ((الإمكان)).
يتيح لنا المستقبل إعادة تعريف ذواتنا، وتصحيح مساراتنا، وصنع أهداف جديدة. قال فريدريك نيتشه: ((ما يحدد حياتنا ليس ما حدث لنا، بل ما ننوي أن نكون عليه)).
العام الجديد هو فرصة لتجاوز إخفاقات الماضي، ولرسم خطط أكثر طموحًا وشجاعة. لكنه في الوقت نفسه يدعونا لنتذكر أن الزمن القادم ليس مضمونًا، وأن قيمة الخطط تكمن في العمل عليها، لا في مجرد وضعها. وهذا ما تؤكده رؤية 2030 من خلال وضع خطط طموحة ولكنها واقعية، مع التركيز على تنفيذها بفعالية ومتابعة التقدم باستمرار. في سباقنا نحو الإنجاز، أحيانًا قد ننسى قيمة اللحظة الراهنة. يقول عن ذلك: إيكهارت تول، أحد أبرز الفلاسفة المعاصرين، حيث يؤكد أن ((اللحظة الحالية هي كل ما نملك فعلًا)). الحاضر هو نقطة القوة التي يمكننا منها الانطلاق نحو المستقبل، وهو الوسيط الذي نحول فيه الإمكانات إلى حقائق.
عيش اللحظة الحاضرة بكل تفاصيلها هو ما يمكننا من تحقيق أهداف رؤية 2030. فهذه الرؤية ليست مجرد وثيقة أو خطة عمل، بل هي رحلة مستمرة تتطلب مشاركة جميع أفراد المجتمع في صنع المستقبل.
توديع عامًا حافلًا بالإنجازات يجب أن يكون مصحوبًا بامتنان عميق: امتنان للفرص التي أتيحت لنا، وللأشخاص الذين ساندونا، وللإرادة التي دفعتنا لتحقيق ما حققناه وشكر للباري الذي أمدنا بالعون والإرشاد.
في المقابل، يجب أن نستقبل العام الجديد بطاقة متجددة، تنطلق من إيمان عميق بأننا قادرون على تحقيق المزيد. الماضي كان تجربة، والمستقبل فرصة، لكن الحاضر هو المنصة التي نصنع منها كل شيء. بين وداع عام واستقبال آخر، نجد أنفسنا أمام دعوة فلسفية للتوازن: التوازن بين التقدير لما مضى، والتطلع لما سيأتي، وبين الإيمان بقدرتنا على التغيير، والاعتراف بما هو خارج عن سيطرتنا. كما قال فيكتور فرانكل، مؤلف ((الإنسان يبحث عن معنى)): ((الحياة ليست ما نتوقعه منها، بل ما نتوقعه من أنفسنا)).
مع بداية هذا العام الجديد، دعونا نحمل معنا حكمة الماضي، ونستلهم شجاعة الحاضر، ونفتح قلوبنا للأفق الواسع الذي يحمله المستقبل. فالعالم مليء بالفرص، والطموح هو الوقود الذي يقودنا نحو تحقيقها. ومع رؤية 2030، نحن على ثقة بأن المملكة العربية السعودية تسير في الاتجاه الصحيح نحو مستقبل واعد ومزدهر.

MENAFN01012025000089011017ID1109047692

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