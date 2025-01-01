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الكوكايين الرقمي فوضى افتراضية

1/1/2025 11:22:24 PM
(MENAFN- Al Watan) انتقالاً من مطبخ أحمد إلى ((حوش)) غنم ظافر، ثم القفز فجأة إلى قرية نائية في أطراف الدنيا، لتجد نفسك وسط شجار بين سكان محليين، محاولاً إثراء ذاكرتك عن سبب الخلاف بينهم، من خلال التركيز على نبرات الصوت ولغة الجسد، ومن ثم الانضمام بعد ذلك إلى طاقم محطة الفضاء الدولية لرؤية العالم من الأعلى، ثم العودة مجددًا، ولكن هذه المرة ستكون في عمق المحيط لتشبع فضولك حول أسلوب حياة اسماك العندق.
هذه الرحلة المكوكية تحدث على متن مركبة الفيديوهات القصيرة المستحوذة على أعلى المشاهدات كونها تقدم نشوة سريعة المفعول بطريقة غريبة ومختلفة؛ لذلك اطلق اسم ((الكوكايين الرقمي)) عليها.
أصبحت هذه المقاطع القصيرة تُغرق أدمغتنا بكميات من المعلومات العشوائية واللا شيء، تاركة عقولنا في حالة فوضى دائمة.. والنتيجة؟! تشتت الانتباه وصعوبة التركيز، ما جعل الدراسات تصف هذا الوضع بأنه إدمان يجب معالجته نفسيًا.. لذا، ربما حان الوقت لأن نعود بأنفسنا إلى رشدها، ونبدأ مشروع إنقاذ العقل قبل تفاقم الآثار التي يصعب علاجها.

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