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سباق العام الجديد

1/1/2025 11:22:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطوي الأيام برصيد أعمارنا بين الأمنيات والإنجازات، وعند ناصية الأحلام وأعمدة الطموحات التي نكتب فيها أمنياتنا، نمني أنفسنا بذلك العام الذي لن ينجلي إلا بتحقيق تلك الأفكار التي اختزلت انعكاساتها على تجربتنا الإنسانية.
نحلم ونخطط وننفذ بناء على الواقع، وإلا فإن أحلام اليقظة ستكتنف متاهات الصمت، متربعة في أروقة النسيان. أعلم يقينا أن الكثير يريد أن يبدأ مع العام الجديد بدايات قوية، والبعض يحقق ما يصبو إليه، والآخر تراوده الأفكار كقطرة ماء في السماء بمجرد هطولها تختفي ملامحها.
وهنا أقول: يجب أن تكون أحلامنا واقعية وقابلة للتنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار عدم الاستعجال، فالإنجازات تقاس بالعمل الدؤوب، والاستمرارية هي سيدة الموقف.
لا تجعل بداياتك دائما محددة بعام معين أو حتى مطلع العام تبدأ، فالحماسة هي ما تجعلك تكتب جميع الأهداف على خارطة الطريق دفعة واحدة، بينما التركيز على هدف معين أو هدفين هو ما يجعلك تسدد نجاحك في أحضان مرمى إنجازاتك.
إذا أردت أن تبدأ فابدأ من هذه اللحظة، ولا تقيد نفسك في سباق العام الجديد، لتكتب ما تستطيع كتابته من أفكارك التي تريد تطبيقها دون أن تكون للإرادة اليد العليا.
لا تجعل بريق العام الجديد البداية، بل أربط كل إنجاز بإنجاز آخر، وكأن الحياة سلسلة من الممارسات التي نواتها مستوى الوعي الذي تملكه في سبر أغوار نفسك ومعرفة إمكاناتها.
وكما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: ((إن قامت على أحدكم القيامة، وفي يده فسيلة فليغرسها))، ففي ذلك حث على العمل على الرغم من هول المنظر وإعمار الأرض، وأن يكون المسلم إيجابيا، وأن ينفع مجتمعه هو خير له في كل الأحوال.
وعليه، فإن الحياة تلزمنا بأن نكون نافعين لأنفسنا والمجتمع مهما تكن الظروف والمصاعب. ومن هنا، فإن التفكير النقدي هو أساس التغلب على المصاعب.
أن ترى جميع العقبات التي تواجهك، وتفكر بطريقة نقدية لحلها بشتى الطرق، لذلك سوف تجد اهتماما كبيرا بالدورات التدريبية التي تشرح آليات استخدام التفكير النقدي في بيئة العمل.
حتى أحلامك التي تسعى لتحقيقها إذا ما وضعتها تحت بوصلة التفكير النقدي، فحتما ستمتلك تلك المرونة العالية في تعديل، وحذف، وتطوير تلك الطموحات بما تراه قابلا للقياس والتنفيذ.
وكما يقول كولن باول: ((الحلم لا يصبح حقيقة من خلال السحر، بل يتطلب الأمر التصميم والعمل الجاد))، والتصميم والعمل الجاد يربط بينهما خيط رفيع يُسمى ((الاستمرارية))، ودونما استمرارية لن تنال مرادك، فالعمل الجاد إن جاء مرة واحدة سيذهب في مهب الريح، فالاستدامة هي حجر الأساس.
الاستدامة هي الشجرة الخضراء اليانعة التي تسقيها بالتوكل على الله تعالى، فكن مستدام العمل بما تملكه من وقود يغذي أواصر العطاء لديك، وتذكر أن الحياة مرة واحدة.
هناك العديد من الأموات في القبور يمتلكون أهدافا عظيمة، ولكنهم لم يؤمنوا بقدراتهم ولم يستمروا لبلورتها وإخراجها للعلن، لذلك إذا أردت أن تموت فمت فارغا من أي أفكار عظيمة، وشمر عن سواعدك، وانفع نفسك بانعكاسات خبراتك الحياتية، لتترك أثرا وتبني مجدا.
واختم مقالي بهذا البيت لكعب بن زهير:
وَالمَرءُ ما عاشَ مَمدودٌ لَهُ أمَلٌ**لا تَنتَهي العَينُ حَتّى يَنتَهي الأَثَرُ

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