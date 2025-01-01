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لم أصر مدني على تويتر؟ 4 صور للشخصية الوطنية في المنصات الرقمية

1/1/2025 11:22:24 PM
(MENAFN- Al Watan) قُبَيْل الانتهاء من إعداد دراسة ((نحو مقاربة جديدة للتعرف على بعض ملامح الشخصية الوطنية السعودية)).
ودفعها إلى المطبعة، باغت ايلون ماسك العالم وغُيِّرَ مسمى تطبيق (تويتر) إلى تطبيق (X) بعد انتقال ملكيته اليه، إلا أن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية سابقًا الدكتور نزار عبيد مدني، رأى من الأنسب الاستمرار في استعمال تعبير( تويتر) و( التغريدات) والتي تَعَوَّدَ عليها النظر وألِفَها السمع - بحسب مدني - الذي وثق تغريداته في كتاب بلغت صفحاته 330 صفحة، مع الحرص على تثبيت التاريخ الذي نَشِرَتْ فيه التغريدة، وعدد حالات (إعادة التغريد Retweets)، وكذلك عدد حالات (الإعجاب Likes)، الواردة على كل تغريدة.
كان توجه مدني في بداية الأمر ترتيب التغريدات بحسب تسلسلها التاريخي، ولكن - يقول - بعد كثير من التفكير والتأمل استقر الرأي على الاكتفاء بتبويب التغريدات حسب موضوعاتها (إسلامية، وطنية، سياسية، فكرية، تقنية... إلخ)، والاقتصار على تثبيت تاريخ كل تغريدة، وعدد حالات إعادة التغريد، وحالات الإعجاب، مع صرف النظر عن إضافة التعليقات والملاحظات والمداخلات للاقتناع بعدم جدوى ذلك، ولمن يرغب في الاطلاع عليها فهي متاحة على تطبيق (تويتر).
إعادة الجنّيِّ إلى داخل القمقم
بعيدا عن تثبيت مسمى ( تويتر) في ثنايا الكتاب، وبعيدًا عن طول عنوان الكتاب الذي كان من الممكن اختزاله في كلمات أقل، نجد أن مدني يقر في مقدمته ( بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد شَدّتْ انتباهي في بادئ الأمر، وأثارت فضولي، وبدأت تستحوذ على جانب لا بأس به من اهتمامي، خاصة بعد أن بَدَأَتُ أَلاحظ أنها أخذت تشق طريقها بقوة نحو تجاوز وسائل الإعلام التقليدية، وأن تأثيراتها سوف تؤدي لا محالة إلى تداعيات كثيرة على الدولة وعلى المجتمع، وعلى العلاقات والتوازنات الداخلية والقواعد والمعاملات المنَظَمة لها.
وبناء على هذه المعطيات، فلقد وجدت أنه أصبح من الصعوبة بمكان إهمال هذه الوسائل أو تجاهلها، وأنه لا مناص من الاعتراف بأنها قد تمكنت من أن تفرض نفسها علينا، حتى أصبحت أمرًا واقعًا، وجزءًا من حياتنا اليومية، وأنه أصبح من المحال إعادة الجنّيِّ إلى داخل القمقم، خاصة بعد أن أكدَتْ الكثير من الشواهد على أن التطورات التقنية - التي ما فتئت تشهدها تلك الوسائل يومًا بعد يومٍ - باتت كثيرة ومتغيرة ومذهلة بشكل لا يصدق، مما وَلِّدَ لَدَيَّ يقينًا راسخًا بأن الضرورة تقتضي مواكبة هذه التطورات، وتتبع مسيرتها عن كثب لمعرفة إلى أين ستأخذنا؟ وماذا سيكون موقفنا من تأثيراتها على مجتمعنا، وعلى الأجيال الشابة منه بالتحديد؟ وبِت على قناعة تامة بأن واجبنا يفرض علينا ضرورة أن نتحول من مجرد مستقبلين لمثل هذه التطورات والتغيرات إلى صانعين لها، أو - على أقل تقدير - إلى قادرين على التمييز بين سلبياتها وإيجابياتها، وبين غَثّها وسمينها، وعلى الإفادة من مزاياها وفوائدها).
ملاحظات في غاية الأهمية والخطورة
يكشف مدني في الكتاب الدافع الرئيس الذي حدا به إلى الاقتناع بضرورة عدم الاكتفاء بالمتابعة عن بعد لما يجري في تلك الوسائل، وبخاصة في تطبيق (تويتر) وإنما لا بد من الانخراط المباشر فيه عن طريق المشاركة بتغريدات تعبر عما يختلج في صدره من مشاعر وأفكار، أو ما قد يخطر على باله ويطرأ على ذهنه من ردود فعل وتعليقات على أحداث ومواقف معينة، سياسية كانت أم اجتماعية، أم فكرية. ويظهر الكتاب جهدًا تحليليًا جادًا بذله مدني لإلقاء الضوء على بعض ملامح ومعالم شخصيتنا الوطنية، لما لذلك من أهمية قصوى، خاصة في ظل الأوضاع التي يعيشها فكرنا المعاصر، وما تتطلبه من تأكيد لهويتنا، وتعريف بِسِمَات شخصيتنا الوطنية وملامحها الأساسية.
سعي مدني الحثيث - حسب قوله - لسبر أغوار وسائل التواصل الاجتماعي، قاده إلى أربع ملاحظات أو انطباعات تمثل في مجموعها وضعًا في غاية الأهمية والخطورة:
الملاحظة أو الانطباع الأول: ثمة تيارًا جديدًا من الوعي بدأ يأخذ طريقه نحو التشكل لدى المجتمعات التي أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تمارس تأثيرًا ملحوظًا عليها - وفي طليعتها المجتمعات العربية الإسلامية - ويبدو ذلك واضحًا من حقيقة أن القوى الوحيدة التي كانت قادرة على تشكيل بنية وعقليات الأفراد في تلك المجتمعات، أو تغيير وجهتها لم تكن تتعدى الوسائل التقليدية التي ألِفَتْها تلكِ المجتمعات أو عايشتها ردحًا طويلا من الزمن، وكان لها القدح المُعلَّى في تشكيل عقليات أفرادها وتكوين شخصياتهم، والتي لم تكن تخرج عن: المنزل، والمدرسة، وما تبثه وسائل الإعلام التقليدية، وما يطرحه الأئمة والدعاة في المساجد والمنابر الدينية، أما في عصر ما بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فإن تلك المجتمعات باتت على أعتاب الدخول في مرحلة جديدة أصبحت تلك الوسائل فيها تسهم بشكل ملحوظ ومتزايد في تشكيل مدركاتها ورؤيتها للدنيا وللحياة، وإذا كان هذا الانطباع صحيحًا فإن مكمن الخطورة فيه هو أن تصل تلك المجتمعات إلى حالة تشهد فيها طغيان هذه الوسائل الحديثة والطارئة على الوسائل التقليدية الأخرى.
الملاحظة أو الانطباع الثاني: مفاده أنه لم يَعُدُ بخاف على كل متابع لوسائل التواصل الاجتماعي حقيقة أن كل من هَبَّ ودَبَّ بات يُدلي بدلوه، بل ويفتي أحيانًا، في أي شيء، وفي كل شيء؛ في الرياضة، وفي الاقتصاد، وفي السياسة، بل وحتى في الدين والمعتقدات، وهو الأمر الذي يترتب عليه أن القيمة الحقيقية للمعلومة الصحيحة والموثقة بدأت تفقد هويتها ومضمونها، بل وحتى هيبتها ومكانتها.
الملاحظة أو الانطباع الثالث: فهو بداية نشوء الاعتقاد الجارف لدى بعض المشاركين في هذه الوسائل، بأنهم أصبحوا (سادة أنفسهم)، وإذا كانت هذه الملاحظة تبدو في ظاهرها شيئًا إيجابيًّا، إلا أن التمعن في أعماقها يقودنا إلى اكتشاف أن الإمعان في أدق - من هو جدير بذلك، سواء اكان مدرس الفصل، او إمام المسجد، أو رجل القانون، أو الرئيس المباشر في العمل... إلخ، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تفريغ هذا الإنسان من القدوة التي يتمثل بها، والمرجعية التي يعتمد عليها، والتي ترتاح لها النفس ويطيب بها الخاطر، وفي هذا أيضًا ما فيه من المخاطر والسوءات.
أما الملاحظة أو الانطباع الرابع والأخير: فمفاده أن بداية تسلط وسائل التواصل الاجتماعي على العقول، وطفيانها على بقية الوسائل التقليدية الأخرى من شأنه أن يُنذرَ ببداية سقوط الثوابت وانهيار البديهيات لدى المجتمعات المتأثرة أو الخاضعة لتلك الوسائل، حيث إنه أصبح من المعلوم أن طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي هي الاجتزاء والاختزال، وأن كثيرًا من محتوياتها الغَثّ فيها أكثر من السمين، والتافه أكثر من الجِدِّي، و(المفبرك) وغير الحقيقي أكثر من الحقيقي أو الملتزم بالحقيقة، والخشية من كل ذلك هو أن يؤدي مثل هذا التوجه إلى فقدان الثقة في الثوابت المتعارف عليها في المجتمع.
هيمنة المجالين الرياضي والفني
كان مدني مترددًا في الإقدام على خطوة المشاركة في ( تويتر)، ولكنه وقع تحت تأثير ثلاث ملاحظات بدأت تتضح له من خلال متابعته لما يتضمنه تطبيق ( تويتر) من ردود وتعليقات:
الملاحظة الأولى: إن التطبيق المشار إليه لا يتحمل ثقل ووزن التغريدات التي تكون زاخرة بالأفكار الجادة، وحافلة بالتأملات العميقة في شتى العلوم والمعارف، وإذا صادف وأن تَضَمَّنَ مثل هذه الأفكار والتأملات فإن الاستجابة لها والتعليق عليها يكون عادة محدودًا جدًّا، مما يعكس في غالب الأمر عدم اهتمام (التويتريين) بهذا النوع من الثقافة والفكر.
الملاحظة الثانية: إن هناك عزوفًا ملحوظًا وملموسًا من جمهرة المثقفين والمفكرين في بلادنا من الانخراط في هذا العالَم - إلا ما ندر - وعلى استحياء، وإذا كانت هناك تغريدات من بعض أولئك المثقفين والمفكرين - وهي قليلة ومحدودة - إلا أنه من النادر أن تجدهم يعمدون إلى التعليق على تغريدات سواهم حتى إن اتسمت تلك التغريدات بطابع فكري متميز أو محتوى على درجة عالية من العمق والأصالة.
الملاحظة الثالثة: مفادها أنه في حين أن هناك تفاعلا محددًا من المشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي مع الطروحات ذات المحتوى الفكري العميق، فإن التفاعل الأكبر والأكثر كثافة يكاد ينحصر بصيغة أساسية في مجالات محددة، مثل المجال الرياضي والمجال الفني، إلى جانب بعض الاهتمامات ذات الطابع الشخصي البحت.
بَيْدَ أن هذا التردد لم يدم طويلًا، حيث اتخذ في نهاية الأمر قرارًا يقضي بالبدء في (التغريد) في تطبيق (تويتر ) بما قد يطرأ على باله من أفكار وآراء واهتمامات.
الإسلام لا يضيق بأي نزعة وطنية نبيلة
يذهب مدني في الكتاب إلى أنه جدير بالملاحظة والتَّمَعُّنِ أن مشاركات وتعليقات ومداخلات أفراد مجتمعنا حول قضية الوطن والوطنية قد خلت في الوقت الحاضر، أو تكاد من التطرق إلى (الإشكالية) التي عاشها المجتمع في الماضي القريب، والتي كانت قائمة على أساس الضيق بمفهوم الوطنية، والتقليل من قيمة وأبعاد فكرة الوطن، وما يتصل بذلك من بث الروح الوطنية، وإذكاء شعلة الحماس للوطن والحث على الذود عن حياضه، والتضحية في سبيله، انطلاقًا من مظنة أن ذلك يتعارض مع دعوة الإسلام للعالمية، والتي فسرت على أنها تعنى تجاوز الانتماءات القُطْرية الضيقة. ويرى أن ( هذه (الإشكالية) - إن صح تسميتها كذلك - قد اختفت وتوارت عن الأنظار، وحَلّتْ محلها حقيقة أن الإسلام لا يمكن أن يضيق بأية نزعة وطنية نبيلة، فقد استوعب من قبل منازع العرب المتأصلة وطاقاتهم المكنونة المتنوعة، ووسع لها الطريق، وفتح أمامها الآفاق، وذلك باعتبار أن الإسلام دين واقعي تتكامل مقاصده مع ذرائعه.
الملامح والسمات الإيجابية
الدراسة تحتوى ثلاثة فصول، أولًا: يتضمن الفصل الأول تحليلًا للكيفية التي تتعامل بها بعض الفئات في المجتمع السعودي مع وسائل التواصل الاجتماعي، وبصفة خاصة مع تطبيق (التويتر)، وماهية تأثير تلك الوسائل على مواقف وتوجهات الرأي العام في المجتمع، وصولًا إلى المرحلة التي يمكن فيها تَلَمُّسُ بعض معالم ومحددات الشخصية الوطنية السعودية.
ثانيًا: ولما كانت الوسيلتان اللتان سوف يتم الاستناد عليهما في تحقيق الأهداف الموضحة في هذا الفصل هما: دراسة وتحليل التغريدات التي يسهم بها مختلف أفراد المجتمع السعودي. ثالثًا: أما الفصل الثالث، فهو يتضمن عرضًا موجزًا ومركزًا لبعض أهم عناصر مفهوم الشخصية الوطنية، سواء ما يتعلق منها بالتأصيل المنهجي والتاريخي لهذا المفهوم أو بمحاولة إيجاد تعريف محدد له، وذلك على ضوء تنازع الاختصاص بشأنه بين بعض العلوم الاجتماعية التي يَدَّعِى كل منها أبُوَتَه لهذا المفهوم واعتباره فرعًا من فروعه، أو بمدى ثبات الشخصية الوطنية على مرِّ العصور، ومدى استمرار الملامح والسمات الإيجابية والسلبية التي تتصف بها، وما يتصل بذلك من إمكانية اللجوء إلى عامل واحد متفرد، أو إلى عدة عوامل يمكن بها تفسير وتحليل الشخصية الوطنية.

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