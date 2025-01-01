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درس يونس والدعاية السلبية

1/1/2025 11:22:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أدلى يونس محمود، نجم الكرة العراقية السابق ونائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، بتصريحات أثارت جدلاً واسعًا خلال بطولة كأس الخليج العربي ((خليجي 26)) المقامة في الكويت. عند سؤاله عن فرص المنتخب السعودي في المنافسة على اللقب، ردّ بابتسامة ساخرة قائلاً: ((السعودية جايه للقب؟!))، ما اعتبره البعض تقليلًا من قدرة المنتخب السعودي على المنافسة. هذه التصريحات أثارت ردود فعل غاضبة من قبل لاعبي المنتخب السعودي والجماهير. وأثر هذه التصريح على شكل المباراة وحماس اللاعبين وردود فعلهم داخل وخارج الملعب. فعلى سبيل المثال الكابتن علي البليهي، مدافع المنتخب السعودي، علّق قائلاً: ((إذا كنت تريد ذكر الكرة السعودية، يجب أن تقف باحترام للسعودية أولاً، ثم بعدها تحدث. لا أحد كان يعرفك إلا عندما لعبت في السعودية)) والعديد من اللاعبين الذين ردوا بطريقتهم الحادة والحادة جدًا إما بالردود اللفظية المباشرة أو غير اللفظية فضلًا عن الجماهير واحتقانها.
حالة يونس وردود الفعل وما آلت عليه الأمور الشبيهة بكرة الثلج هي حالة تصنع صناعة في الدعاية السياسية والحملات الدعائية والإعلامية وتدفع عليها ملايين الدولارات لتخطيطها وتنفيذها. بالتأكيد لم يكن يقصد يونس كل هذا وبالتأكيد ما حدث هو دعاية سلبية على يونس وأثرت بطبيعة الحال في منتخب العراق، بل حتى شاهدت ردود فعل لمشجعين عراقيين متذمرين وساخطين على يونس وأحدهم قال بكل عفويه وعصبيه (كله منك يا يونس).
زوبعة إعلامية حدثت بجهل وإهمال وفي مجال الإثارة فيه سهلة جدًا وسهل جدا سرعة انتشار الرسائل فيه.
فقوة التأثير الإعلامي تُعدّ من أبرز الأدوات التي تشكّل الرأي العام وتؤثر في المجتمعات والأفراد.
الإعلام، بمختلف وسائله التقليدية والحديثة، يُعد وسيلة لنقل المعلومات، لكن تأثيره يمتد إلى تشكيل المعتقدات، التوجهات، والقرارات. فما حدث مع يونس تنطبق عليه عوامل قوة التأثير الإعلامي كافة، فهي حققت الانتشار الواسع، شاهدنا التكرار، استشعرنا العاطفة والإقناع، وكذلك التخصص واستهداف الجمهور.
الإعلام بشقية التقليدي والرقمي مثير ومغر ومفيد، ويسعى الكثير للوجود فيه والتقرب منه، ولكن ينسون تمامًا أن لا منطقة وسطى فيه، فإن لم تجد التعامل معه، فسيكون حتما دعاية سلبية عليك، وبوابة مشرعة للأزمات. فيونس محمود جدد الدرس للجميع، وحتمًا سيأتي بعده أحد قريبًا وسيجدد الدرس، ويبقى السؤال هل سنتعظ؟

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