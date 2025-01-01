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معضلة السنة الجديدة

1/1/2025 11:22:24 PM
(MENAFN- Al Watan) مع نهاية العام الميلادي يتداول الناس أهدافهم التي لم يحققوها بشكل فكاهي، وهناك حالمون يضعون أهدافًا كبيرة وهم لا يملكون أدوات تحقيقها. أتساءل كيف لي كل سنة أن أحقق على الأقل هدفًا واحدًا، إذا لم يكن أكثر؟.
الكثير من الأهداف التي نتمنى تحقيقها في الغالب تحتاج إلى نمط حياة يناسبها، أيضًا أدوات مخصصة لكل هدف. يجب أن تصنع هذه الأدوات بنفسك، تحقيق الأهداف يحتاج شخصًا ((مهووس)) بها، ينام ويصحو وهي حاضرة في عقله.
الذي يحدث من أغلب الأفراد هو (التمني) فقط في تحقيق هدف، تمن لا يترجم إلا في الخيال وأحلام اليقظة، وإن سألته: هل اتخذت أي خطوة أو بدأت في المحاولة لهذا الهدف؟ سيقول لك: لا، لأنه لا يملك أصلًا الأدوات ولم يصنعها.
((قضيتك هي حياتك وأهدافها)) سر النجاح في تحقيق الأهداف هما شيئان:
الأول هو الإلمام بالأدوات التي تحتاجها لتحقيق هذا الهدف والبدء فورًا.
الآخر هو الانضباط، الانضباط الشخصي يصنع المعجزات.
أخيرًا.. كن مهووسًا بأهدافك، وجنّد نفسك لأجلها، وقاتل بكل شجاعة لحمايتها من أي ملهيات أو مثبطتات أو مشتتات.

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