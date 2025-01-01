Thursday, 02 January 2025 05:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تغييرات جذرية في جيوش العالم الكبرى

1/1/2025 11:22:23 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت السنوات الأخيرة تحولات جذرية في طبيعة الحروب وأساليبها، إذ تغيرت الأدوات والتكتيكات العسكرية بشكل غير مسبوق بفعل التطورات التقنية الحديثة، خاصة في مجال الطائرات المُسيّرة (الدرونات). هذا التحول أحدث ثورة عسكرية ظهرت ملامحها بوضوح في حروب مثل النزاع الروسي-الأوكراني، وحرب أذربيجان وأرمينيا، وحروب الشرق الأوسط.
منذ فترة، تحدثنا وفي أكثر من مقال عن كيف أصبحت الدرونات العنصر الحاسم في ساحات المعارك، إلى درجة أن أعدادها تفوقت على أعداد الجنود في بعض الصراعات، وفي الحرب الأوكرانية على سبيل المثال، تتحدث التقارير عن خطط أوكرانيا لتصنيع مليون درون من مختلف الأنواع، مما يعكس التغيير الهائل في طريقة خوض الحروب. ومع ذلك، كان هناك اعتقاد شائع لدى بعض التقليديين بأن هذا التحول يقتصر على الحروب غير التقليدية، بينما الجيوش الكبرى، كالأمريكية والصينية، ما زالت تعتمد الأساليب التقليدية، إلا أن الواقع اليوم يُثبت أن هذه التغييرات قد فرضت نفسها حتى على أكبر الجيوش في العالم.
في خطوة تاريخية تعكس مدى تأثير الحروب الحديثة، أعلن سلاح مشاة البحرية الأمريكي (المارينز) عن إعادة هيكلة شاملة لقواته، تتضمن هذه الخطة تقليل الاعتماد على المعدات الثقيلة التقليدية مثل الدبابات ومدافع الهاوتزر، استعدادًا للحروب المستقبلية. كما سيتم تخفيض الحاجة إلى المروحيات التقليدية والمروحيات المائلة مثل UH-1Y Venom وMV-22B Osprey.
في المقابل، يُعزز الجيش الأمريكي فئات أخرى من المعدات الأكثر حداثة وفعالية، مثل:
. زيادة مخزون شاحنات صواريخ HIMARS وصواريخها الموجهة بدقة، التي أثبتت قيمتها في النزاعات الأخيرة.
. شراء مركبات NMESIS الآلية المسلحة بصواريخ ((Naval Strike))، المصممة للاستهداف الدقيق.
لم تكن الصين بمعزل عن هذا التحول، وفي خطوة جريئة، أعلن الجيش الصيني عن خطط لإنتاج نحو مليون درون لاستخدامها في العمليات العسكرية. هذا القرار يؤكد أن الجيوش الحديثة لم تعد تُقاس بحجمها أو عدد جنودها فحسب، بل بمدى قدرتها على التكيف مع تقنيات الحرب المستقبلية.
كما ذكرنا سابقًا (يمكنكم الرجوع للمقالات السابقة لمزيد من التفاصيل) إن الحروب الحديثة تُشبه تسونامي في تأثيرها على المفاهيم العسكرية التقليدية. لم يعد التفوق العسكري يعتمد على الدبابات والمدرعات فحسب، بل أصبح الذكاء الصناعي والدرونات والتقنيات الحديثة هي العناصر الحاسمة في حسم المعارك.
الإحصائيات الحديثة تُظهر أن درونات تُقدر قيمتها بمئات الدولارات فقط قد دمرت دبابات ومدرعات تُقدر قيمتها بملايين الدولارات في الحرب الروسية-الأوكرانية، على سبيل المثال، وتشير التقارير إلى تدمير ثلثي الدبابات والمدرعات باستخدام الدرونات.
الجيوش التي لا تواكب هذا التطور وتعتمد بشكل مفرط على المعدات التقليدية تُصبح عرضة للخطر. والدبابات أو المدرعات التي لا تُجهز بأنظمة حماية نشطة ضد الصواريخ ومضادات درونات حديثة تُعتبر أشبه بـ((بطة جالسة))، تنتظر التدمير مهما بلغت تكلفتها أو قوتها.
وفقًا لتقارير متعددة، تكبدت روسيا خسائر كبيرة في المعدات العسكرية منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وتشير التقارير إلى فقدان أكثر من 4.000 دبابة وما يزيد عن 11.000 عربة مدرعة. إضافة إلى ذلك، فقدت روسيا حوالي 240 مروحية خلال النزاع وآلاف قطع المدفعية، وحتى بعض المصادر المستقلة تشير إلى أن عدد الدبابات التي خسرتها روسيا يقرب بين 2000-3000 دبابة، وهذا يعادل عدد الدبابات في عدة دول. وهذه الأرقام تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الجيوش التقليدية في مواجهة التقنيات الحديثة مثل الدرونات والأسلحة الموجهة بدقة، ونعيد للتأكيد أن بعض المصادر تشير إلى أن ثلثي هذه الخسائر في سلاح الدروع بسبب الدرونات!! أي عشرات مليارات الدولارات وعشرات السنين من التصنيع والجهد ذهبت هباء منثورًا بسبب أدوات تكلف مئات الدولارات وتصنع خلال أيام!!
الجيوش القوية في العصر الحديث هي تلك التي تُعيد تعريف أولوياتها وتُوجه استثماراتها نحو الأدوات التي تُشكل مستقبل الحروب. الدرونات متعددة الأجيال، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وراجمات الصواريخ المتقدمة، والصواريخ الباليستية والكروز، أصبحت الركائز الأساسية لأي جيش حديث.
في ظل هذا التحول، يبدو أن الهيمنة العسكرية المستقبلية لن تعتمد على الحجم التقليدي للجيوش، بل على قدرتها على التكيف السريع واستخدام التقنيات الحديثة بكفاءة. الجيوش الذكية، لا الكبيرة، هي التي ستنتصر في حروب المستقبل.

MENAFN01012025000089011017ID1109047684

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث