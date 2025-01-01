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إيقاف الهوية العقارية يشغل مستفيدي الصكوك الورقية

1/1/2025 11:22:23 PM
(MENAFN- Al Watan) تفاجأ عدد من مستفيدي تحديث الصكوك الورقية بإيقاف إصدار الهوية العقارية عبر منصة بلدي كأحد متطلبات التحديث بعد انتظار لأكثر من شهرين من أجل استخراجها عبر المكاتب المعتمدة من قبل الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والاكتفاء بالتقرير المساحي لتقديمه عبر ناجز لتحديث الصكوك يتضمن المستندات المطلوبة الإنهاء استخراج الصكوك العقارية إلكترونية.
منصة بلدي
أشترطت منصة ((بلدي)) لاستخراج التقرير المساحي أن يكون هناك صك ملكية، والتعاقد مع مكتب هندسي معتمد، وسداد الرسوم عبر المنصة بتحديد المالك ومقدم الطلب، وتحديد الغرض من القرار المساحي، وإدخال بيانات وثيقة الملكية، والأمانات والبدليات والحي، واشترطت اختيار مكتب هندسي مصنف مساحيًا لعمل الرفع المساحي واختيار مساح مصنف ((المسار السريع))، وبعد سداد الرسوم يتم إصدار القرار المساحي ومدة صلاحية القرار المساحي 3 سنوات، وفي حال انتهاء مدة الصلاحية يمكن التقديم على إصدار قرار مساحي آخر لنفس الغرض المراد التقديم عليه.
مراجعة المكتب
أكد المستفيد، سيف أحمد، أنه طلب منه تحديث صك عقار ورقي واقع في مدينة الطائف عبر منصة ((ناجز))، وتم إرفاق رقم الهوية العقارية والتقرير المساحي الذي يتم استخراجه من أحد المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر منصة بلدي.
موضحًا أنه قام بتقديم الطلب ودفع الرسوم ((1500 ريال)) لاستخراج هوية عقارية، وتقرير مساحي، وبعد مرور أكثر من شهر ومراجعة المكتب أوضح له الموظف أن الهوية العقارية عبر منصة ((بلدي)) تم إيقافها والاكتفاء بالتقرير المساحي لتحديث الصك الورقي.
مشيرًا إلى أن وزارتي الشئون البلدية والقروية، والعدل يشترطان استخراج الهوية العقارية، وهي الخطوة التي تيسر أعمال استخراج صكوك الملكية وإثبات ملكية عقار أو مبنى ما، وتضم الهوية العقارية رقمًا خاصًا وفرديًا يعطى لكل عقار، لضمان الملكية وعدم حدوث أية إزدواجية أو تداخل بين الصكوك والملكيات، حيث يتمكن الفرد من إدخال رقم الهوية العقارية لإكمال عملية التحديث، لكن بعد إيقافها تم الاكتفاء بالتقرير المساحي.
تطبيق الضوابط
أوضح المهندس، عاطف مصطفي، والذي يعمل بأحد المكاتب الهندسية، أن من ضمن طلبات تحديث الصكوك الورقية وإثبات ملكيتها هو استخراج تقرير مساحي وهوية عقارية مؤقتة، ولكن بعد مرور فترة تم تأخير استخراج الهوية العقارية من قبل منصة بلدي، وبعد المراجعات المستمرة من قبل المكتب لمعاملات مستفيدين اتضح أن الهوية العقارية تم إيقافها والاكتفاء بالتقرير المساحي لتحديث الصكوك.
مشيرًا إلى أن الهدف من الهوية العقارية كان اختصار الوقت والإجراءات الكثيرة، وتسريع اعتماد المخطط البنائي وسلامة ودقة المعلومات، من خلال تطبيق الضوابط والمعايير المتفق عليها، كما أنها تحدد تفاصيل قطعة الأرض بدقة شديدة، وبصورة معتمدة في جميع الجهات، فضلا عن الربط الإلكتروني بين الشؤون البلدية والقروية والإسكان والعدل لإنهاء إجراءت التحديث، موضحًا أنه لم يتم تبليغ المكاتب الهندسية بأنه تم إيقاف الهوية العقارية، مما تسبب في تأخير معاملات العديد من المستفيدين.
تقرير مساحي
أكد عاصم أكرم، صاحب مكتب هندسي، أن الهوية العقارية المؤقتة والتقرير المساحي المعتمد تأتي ضمن تحديث الصكوك الورقية سابقًا عبر منصة ((ناجز))، موضحًا أنه تم الاكتفاء بالتقرير المساحي لتحديث الصك عبر ((ناجز)) بعد التقديم على مكتب معتمد لاستخراج التقرير.
ويتطلب ذلك قيام المكتب بعمل كروكي تنظيمي، ويتم رفعه عبر منصة ((بلدي))، التي بدورها تصدر التقرير المساحي، ثم يرفع من قبل المستفيد عن طريق بوابة ((ناجز)) التي تحول التحديث إلى البورصة العقارية ويتم الإصدار الإكتروني، مشددًا على أنه أصبح لا يطلب من المستفيدين رقم هوية عقارية مؤقتة من أجل التحديث، والاكتفاء بالتقرير المساحي المعتمد، وهذا ما تم العمل به في جميع المكاتب الهندسية حاليًا.

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