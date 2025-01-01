هندي يقتل عائلته بذريعة حمايتهم من الاستغلال

MENAFN - Khaberni) خبرني - استيقظ سكان مدينة لكناو الهندية صباح اليوم الأول من العام الجديد على حادثة صادمة، حيث أقدم شاب عشريني على قتل والدته وشقيقاته الأربع بذريعة حمايتهن من الاستغلال والعار.

وفي الفيديو الذي ظهر بعد ساعات من ارتكاب جريمته، بّرر أرشد (24 عاماً) أنه ارتكب جرائم القتل لأنه لا يريد "بيع أخواته"، بمساعدة والده بدر.

وزعم أن الجيران ومافيا الأراضي في مسقط رأسهم بودون استولوا على منزلهم وخططوا للاتجار بشقيقاته. وأكد أنه ما كان ليسمح بالتفريط بشرفه.





جريمة مدبرة

في الفيديو، شرح تفاصيل تنفيذ جريمته، حيث خنق والدته بوشاحها، ثم قام بحشو فمها بقطعة قماش لإسكاتها. وأردف

أنّه استخدم نفس أسلوب القتل مع أخواته.

وبعد الانتهاء من الجريمة، ذكر أنه أوصل والده إلى محطة السكة الحديد، ثم توجه إلى مركز الشرطة للاعتراف.









جريمة خنقاً وذبحاً

بحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، كانت العائلة، التي تنحدر في الأصل من بلدة أغرا، تقيم في فندق "شاران جيت" بـ لكناو منذ 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أجل الاحتفال بالعام الجديد.

وفي الليلة المشؤومة، قدّم أرشد الطعام إلى عائلته (الأم والبنات الأربع اللواتي يتراوح أعمارهن بين 9 و19 عاماً ممزوجاً بالكحول. وبعدما ظهر عليهن تأثير الكحول، قتل بعضهن خنقاً، والبعض الآخر ذبحاً بشفرة حادّة.









ما زال الأب طليقاً

أوضح نائب مفوض الشرطة رافينا تياجي أنه تم العثور على جثث الضحايا الخمس في غرفة الفندق وإلى جوارهن أسلحة الجريمة، بما في ذلك النصل والوشاح المستخدمين في الجريمة. وظهرت على الضحايا علامات إصابات على المعاصم والعنق، وتم نقلهن إلى المشرحة، لاستكمال التحقيقات.

وفيما لا يزال الأب طليقاً، فإنّ التحقيقات ستتوسع لتشمل موظفي الفندق.





كما ستقوم الشرطة بمراجعة لقطات كاميرات المراقبة من محطة السكة الحديد لتتبع مكان وجود الأب وتقديمه إلى العدالة.



