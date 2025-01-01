هندي يقتل عائلته بذريعة حمايتهم من الاستغلال

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - استيقظ سكان مدينة لكناو الهندية صباح اليوم الأول من العام الجديد على حادثة صادمة، حيث أقدم شاب عشريني على قتل والدته وشقيقاته الأربع بذريعة حمايتهن من الاستغلال والعار.
وفي الفيديو الذي ظهر بعد ساعات من ارتكاب جريمته، بّرر أرشد (24 عاماً) أنه ارتكب جرائم القتل لأنه لا يريد "بيع أخواته"، بمساعدة والده بدر.
وزعم أن الجيران ومافيا الأراضي في مسقط رأسهم بودون استولوا على منزلهم وخططوا للاتجار بشقيقاته. وأكد أنه ما كان ليسمح بالتفريط بشرفه.
جريمة مدبرة
في الفيديو، شرح تفاصيل تنفيذ جريمته، حيث خنق والدته بوشاحها، ثم قام بحشو فمها بقطعة قماش لإسكاتها. وأردف
أنّه استخدم نفس أسلوب القتل مع أخواته.
وبعد الانتهاء من الجريمة، ذكر أنه أوصل والده إلى محطة السكة الحديد، ثم توجه إلى مركز الشرطة للاعتراف.
جريمة خنقاً وذبحاً
بحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، كانت العائلة، التي تنحدر في الأصل من بلدة أغرا، تقيم في فندق "شاران جيت" بـ لكناو منذ 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أجل الاحتفال بالعام الجديد.
وفي الليلة المشؤومة، قدّم أرشد الطعام إلى عائلته (الأم والبنات الأربع اللواتي يتراوح أعمارهن بين 9 و19 عاماً ممزوجاً بالكحول. وبعدما ظهر عليهن تأثير الكحول، قتل بعضهن خنقاً، والبعض الآخر ذبحاً بشفرة حادّة.
ما زال الأب طليقاً
أوضح نائب مفوض الشرطة رافينا تياجي أنه تم العثور على جثث الضحايا الخمس في غرفة الفندق وإلى جوارهن أسلحة الجريمة، بما في ذلك النصل والوشاح المستخدمين في الجريمة. وظهرت على الضحايا علامات إصابات على المعاصم والعنق، وتم نقلهن إلى المشرحة، لاستكمال التحقيقات.
وفيما لا يزال الأب طليقاً، فإنّ التحقيقات ستتوسع لتشمل موظفي الفندق.
كما ستقوم الشرطة بمراجعة لقطات كاميرات المراقبة من محطة السكة الحديد لتتبع مكان وجود الأب وتقديمه إلى العدالة.
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