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توضيح من العمل حول حملة ضبط العمالة الوافدة المخالفة

1/1/2025 7:18:26 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أوضحت وزارة العمل مساء الأربعاء، تفاصيل الحملة التفتيشية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة الوافدة المخالفة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ولا يسفر العامل لكن مطلوب منه إصدار تصريح عمل هي إذا كان العامل من الجنسية السورية (غير معفى من رسوم التصريح)، وبحال كان العامل يحمل بطاقة لجوء (غير معفى من رسوم تصريح العمل).

ونوهت الوزارة أن العاملة زوجة الأردني أو العامل زوج الأردنية (غير معفَين من رسوم تصريح العمل).

كما أن أبناء قطاع غزة (معفَون من رسوم تصريح العمل في بعض المهن)، وفق الوزارة.

وأوضحت الوزارة الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ويسفر فيها العامل، وهي عدم حمل تصريح عمل ساري المفعول، وبحال كان العامل يعمل بمهنة غير المصرح له بها.

كما أنه بحال كان العامل يعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي أصدر له التصريح، فتتم مخالفته بغرامة 800 دينار ويسفر.

كما أوضحت الوزارة الحالات التي لا يطلب بها إصدار تصريح عمل وهي المستثمر وأبناء الأردنيات.

ونوّهت الوزارة إلى أنه لا يسمح بالعمل للطالب على مقاعد الدراسة من غير الأردنيين، إضافة لغير الأردني الحدث تحت سن 18.

وأشارت إلى أن إلغاء التسفير مقابل دفع غرامة 3000 دينار خيار غير متاح نهائيا، مشددة على أنه كل من يضبط مخالفا سيتم تسفيره.

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