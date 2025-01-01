رئيس اتحاد الكرة الكويتي: الجماهير ضربت أروع الأمثلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الكويت - (د ب أ): وجه الشيخ أحمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشكر إلى الجماهير وجميع الجهات الداعمة، على مساندتها المستمرة لمنتخب بلاده خلال منافسات بطولة
كأس الخليج (خليجي 26)، التي تختتم منافساتها السبت المقبل بالمباراة النهائية التي تجمع منتخبي البحرين وعمان.
كما تقدم اليوسف بالشكر إلى عبدالرحمن المطيري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لـ«خليجي 26» وزير الإعلام والثقافة الكويتي وزير الدولة لشؤون الشباب، وأعضاء اللجنة العليا واللجان العاملة على التنظيم المميز والذي سيستمر حتى ختام البطولة.
وأشاد اليوسف بحضور الجماهير بأعداد كبيرة، لتضرب أروع الأمثلة في تشجيع المنتخب الكويتي بشكل لافت، مؤكدا أنه كان يتمنى تأهل (الأزرق) للدور النهائي «لكن بالنهاية لم نتمكن ذلك».
وأوضح اليوسف، في تصريحات أدلى بها ببيان إعلامي، أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد المنتخب بشكل لائق لاستكمال المنافسات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وتحقيق النتائج المأمولة في باقي المباريات.
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