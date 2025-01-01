Thursday, 02 January 2025 12:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس اتحاد الكرة الكويتي: الجماهير ضربت أروع الأمثلة

1/1/2025 7:15:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الكويت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وجه‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬اليوسف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬وجميع‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة،‭ ‬على‭ ‬مساندتها‭ ‬المستمرة‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭

كأس‭ ‬الخليج‭ (‬خليجي‭ ‬26‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تختتم‭ ‬منافساتها‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬بالمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬منتخبي‭ ‬البحرين‭ ‬وعمان‭.

كما‭ ‬تقدم‭ ‬اليوسف‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المطيري،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لـ«خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الكويتي‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬واللجان‭ ‬العاملة‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬المميز‭ ‬والذي‭ ‬سيستمر‭ ‬حتى‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭.

وأشاد‭ ‬اليوسف‭ ‬بحضور‭ ‬الجماهير‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة،‭ ‬لتضرب‭ ‬أروع‭ ‬الأمثلة‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬بشكل‭ ‬لافت،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يتمنى‭ ‬تأهل‭ (‬الأزرق‭) ‬للدور‭ ‬النهائي‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬بالنهاية‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬ذلك‮»‬‭.

وأوضح‭ ‬اليوسف،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬ببيان‭ ‬إعلامي،‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستشهد‭ ‬إعداد‭ ‬المنتخب‭ ‬بشكل‭ ‬لائق‭ ‬لاستكمال‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المأمولة‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭.



MENAFN01012025000055011008ID1109047324

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث