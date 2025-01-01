رئيس اتحاد الكرة الكويتي: الجماهير ضربت أروع الأمثلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الكويت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬وجه‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬اليوسف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكويتي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬الجماهير‭ ‬وجميع‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة،‭ ‬على‭ ‬مساندتها‭ ‬المستمرة‭ ‬لمنتخب‭ ‬بلاده‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭

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كأس‭ ‬الخليج‭ (‬خليجي‭ ‬26‭)‬،‭ ‬التي‭ ‬تختتم‭ ‬منافساتها‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬بالمباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬منتخبي‭ ‬البحرين‭ ‬وعمان‭.

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كما‭ ‬تقدم‭ ‬اليوسف‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المطيري،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬المنظمة‭ ‬لـ«خليجي‭ ‬26‮»‬‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الكويتي‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬واللجان‭ ‬العاملة‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬المميز‭ ‬والذي‭ ‬سيستمر‭ ‬حتى‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭.

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وأشاد‭ ‬اليوسف‭ ‬بحضور‭ ‬الجماهير‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة،‭ ‬لتضرب‭ ‬أروع‭ ‬الأمثلة‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬بشكل‭ ‬لافت،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يتمنى‭ ‬تأهل‭ (‬الأزرق‭) ‬للدور‭ ‬النهائي‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬بالنهاية‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬ذلك‮»‬‭.

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وأوضح‭ ‬اليوسف،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬ببيان‭ ‬إعلامي،‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬ستشهد‭ ‬إعداد‭ ‬المنتخب‭ ‬بشكل‭ ‬لائق‭ ‬لاستكمال‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬وتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬المأمولة‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭.

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