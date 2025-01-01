مدرب المنتخب العماني يشيد بالصعود إلى النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الكويت - (قنا): أعرب رشيد جابر المدير الفني للمنتخب العماني عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى المباراة النهائية لكأس الخليج العربي لكرة القدم بتجاوزه نظيره السعودي بهدفين لواحد في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد جابر مبارك الصباح ضمن الدور نصف النهائي من البطولة في نسختها السادسة والعشرين التي تستضيفها الكويت حتى الثالث من يناير المقبل.
وأضاف مدرب المنتخب العماني في تصريح له عقب نهاية المواجهة: لقد أبلى جميع اللاعبين بلاء حسنا وتمكنا من تقديم مباراة كبيرة ولعبنا بروح قتالية عالية.
وأشار مدرب عمان إلى أن المنتخب السعودي صاحب تاريخ كبير ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين.
وثمن جابر في ختام تصريحاته المساندة والدعم الكبير الذي حظي به المنتخب من قبل الجماهير العمانية التي خرجت راضية وسعيدة بالوصول إلى النهائي.
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