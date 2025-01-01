مدرب المنتخب العماني يشيد بالصعود إلى النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الكويت‭ - (‬قنا‭): ‬أعرب‭ ‬رشيد‭ ‬جابر‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬العماني‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بتجاوزه‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬بهدفين‭ ‬لواحد‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬مبارك‭ ‬الصباح‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬الكويت‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وأضاف‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬له‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬المواجهة‭: ‬لقد‭ ‬أبلى‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬بلاء‭ ‬حسنا‭ ‬وتمكنا‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬ولعبنا‭ ‬بروح‭ ‬قتالية‭ ‬عالية‭.‬

وأشار‭ ‬مدرب‭ ‬عمان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬صاحب‭ ‬تاريخ‭ ‬كبير‭ ‬ويضم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭.‬

وثمن‭ ‬جابر‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحاته‭ ‬المساندة‭ ‬والدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬المنتخب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجماهير‭ ‬العمانية‭ ‬التي‭ ‬خرجت‭ ‬راضية‭ ‬وسعيدة‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭.‬