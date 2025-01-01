لاعبو منتخب الكويت يعتذرون للجماهير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الكويت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعرب‭

‬عدد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬عن‭ ‬أسفهم‭ ‬للجماهير‭ ‬الوفية‭ ‬التي‭ ‬آزرتهم‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬وحرصت‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬طوال‭ ‬مباريات‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬زين‭ ‬26‮»‬،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬أملهم‭ ‬في‭

‬تقديم‭ ‬مستويات‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬والمنافسات‭ ‬المقبلة‭. ‬

وقال‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬خالد‭ ‬الرشيدي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ (‬إكس‭) ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬للجماهير‭ ‬‮«‬تقبلوا‭ ‬مني‭ ‬ومن‭ ‬زملائي‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬اعتذارنا‭ ‬لعدم‭ ‬تحقيق‭ ‬آمالكم‭ ‬في‭ ‬‮«‬خليجي‭ ‬26‮»‬،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬اللاعبين‭ ‬سعوا‭ ‬كثيرا‭ ‬لإسعاد‭ ‬الجماهير،‭ ‬لكن‭ ‬الظروف‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬حال‭.

‬وقدم‭ ‬الرشيدي‭ ‬وعده‭ ‬للجماهير‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬جديدة‭ ‬لـ«الأزرق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الدعم‭ ‬الجماهيري،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حاولنا‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬أمام‭ ‬البحرين،‭ ‬لكن‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬شهدت‭ ‬غياب‭ ‬عناصر‭ ‬مؤثرة‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭ ‬وعدم‭ ‬الجاهزية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬اللاعب‭ ‬خالد‭ ‬إبراهيم‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ (‬إكس‭) ‬‮«‬كنا‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نسعد‭ ‬الشعب‭ ‬الكويتي،‭ ‬لكن‭ ‬قدر‭ ‬الله‭ ‬وما‭ ‬شاء‭ ‬فعل،‭ ‬شكرا‭ ‬بحجم‭ ‬السماء‭ ‬للشعب‭ ‬الكويتي‭ ‬كافة،‭ ‬والجمهور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حضر‮»‬‭.

‬وأضاف‭ ‬إبراهيم‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬للجمهور‭ ‬‮«‬شكرا‭ ‬لكم‭ ‬أنتم‭ ‬على‭ ‬الرأس،‭ ‬أنتم‭ ‬ملح‭ ‬البطولة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قدم‭ ‬سلطان‭ ‬العنزي‭ ‬اعتذاره‭ ‬للجمهور‭ ‬والشعب‭ ‬الكويتي‭ ‬على‭ ‬الخسارة،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬نفرحكم‭ ‬لكن‭ ‬قدر‭ ‬الله‭ ‬وما‭ ‬شاء‭ ‬فعل،‭ ‬شكرا‭ ‬لكم‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬ومساندة‭ ‬الفريق‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬البطولة،‭ ‬كنتم‭ ‬الرقم‭ ‬الصعب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وبإذن‭ ‬نفرحكم‭ ‬بالقادم‮»‬‭. ‬

وهنأ‭ ‬مدافع‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬مشاري‭ ‬غنام‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬بالفوز‭ ‬والتأهل‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬حزنه‭ ‬الشديد‭ ‬لعدم‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬وآمال‭ ‬الجمهور‭ ‬الكويتي‭ ‬العظيم‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتوان‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬ودعم‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬هو‭ ‬البطل‭ ‬الحقيقي‭ ‬للبطولة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬