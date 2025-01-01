لاعبو منتخب الكويت يعتذرون للجماهير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الكويت - (د ب أ): أعرب
عدد من لاعبي منتخب الكويت عن أسفهم للجماهير الوفية التي آزرتهم في البطولة، وحرصت على دعمهم طوال مباريات «خليجي زين 26»، معربين عن أملهم في
تقديم مستويات أفضل في البطولات والمنافسات المقبلة.
وقال حارس المرمى خالد الرشيدي على حسابه على منصة (إكس) في رسالة للجماهير «تقبلوا مني ومن زملائي في المنتخب اعتذارنا لعدم تحقيق آمالكم في «خليجي 26»، وأشار إلى أن أنه مع زملائه اللاعبين سعوا كثيرا لإسعاد الجماهير، لكن الظروف لم تكن على أفضل حال.
وقدم الرشيدي وعده للجماهير بأن تكون هذه البطولة نقطة انطلاق جديدة لـ«الأزرق» مع استمرار الدعم الجماهيري، مضيفا «لقد حاولنا تقديم كل ما في وسعنا أمام البحرين، لكن صفوف الفريق شهدت غياب عناصر مؤثرة بداعي الإصابة وعدم الجاهزية».
من جهته، قال اللاعب خالد إبراهيم على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) «كنا نود أن نسعد الشعب الكويتي، لكن قدر الله وما شاء فعل، شكرا بحجم السماء للشعب الكويتي كافة، والجمهور الكبير الذي حضر».
وأضاف إبراهيم في رسالة للجمهور «شكرا لكم أنتم على الرأس، أنتم ملح البطولة».
من جانبه، قدم سلطان العنزي اعتذاره للجمهور والشعب الكويتي على الخسارة، قائلا «كنا نأمل أن نفرحكم لكن قدر الله وما شاء فعل، شكرا لكم على الحضور ومساندة الفريق طوال فترة البطولة، كنتم الرقم الصعب في البطولة وبإذن نفرحكم بالقادم».
وهنأ مدافع منتخب الكويت مشاري غنام المنتخب البحريني بالفوز والتأهل الى المباراة النهائية، كما عبر عن حزنه الشديد لعدم النجاح في تحقيق تطلعات وآمال الجمهور الكويتي العظيم الذي لم يتوان عن الحضور ودعم اللاعبين في ملعب المباراة، والذي يعد هو البطل الحقيقي للبطولة بشكل عام.
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