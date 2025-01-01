المطيري: تكريم ((أساطير)) كرة القدم الخليجية في النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
أعلن وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا لكأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) عبدالرحمن المطيري مبادرة استثنائية لتكريم «أساطير» كرة القدم الخليجية في المباراة النهائية للبطولة السبت المقبل باستاد جابر الأحمد الدولي.
وقال المطيري في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، إن هذا التكريم يأتي ضمن الجهود المبذولة للاحتفاء بإرث كرة القدم في المنطقة وتعزيز الروح الرياضية بين الشعوب الخليجية وتسليط الضوء على إنجازات اللاعبين الكبار التي صنعت مجد كرة القدم الخليجية وأسهمت في إبراز بطولات الخليج.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، حيث يحرصون دائما على دعم الرياضة والرياضيين.
وذكر أن هذه الرعاية تجسد أيضا الاهتمام بتشجيع المبادرات التي تحتفي بالإنجازات الوطنية والإقليمية مما يعكس رؤيتهم السامية في تعزيز مكانة الرياضة كعنصر أساسي في تطوير المجتمعات وبناء جسور التواصل بين الشعوب.
وبين الوزير المطيري أنه تمت مخاطبة اتحادات كرة القدم في الدول المشاركة بالبطولة لترشيح أحد أساطيرها ممن أسهموا بشكل بارز في تاريخ اللعبة ووضعوا بصمات مهمة في مسيرة كرة القدم الخليجية على مدار السنوات وكان لهم دور ملهم لأجيال اللاعبين التي أتت بعدهم، إذ سيتم تكريم هؤلاء النجوم خلال حفل خاص في نهائي البطولة.
وقال: «إننا نسعى بهذا التكريم إلى تسليط الضوء على هؤلاء اللاعبين الكبار الذين صنعوا مجد كرة القدم الخليجية وأسهموا في تعزيز مكانة الرياضة في قلوب الجماهير»، مضيفا أن التكريم بمنزلة رسالة شكر واعتراف بجهودهم التي ساهمت في تطوير الرياضة الخليجية.
وأشار إلى أن بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم وعبر تاريخها العريق لا تمثل منافسة رياضية فقط بل هي مناسبة تعكس الوحدة الخليجية والتعاون المشترك مشددا على أهمية تكريم من خدموا الرياضة في المنطقة.
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