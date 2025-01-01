المطيري: تكريم ((أساطير)) كرة القدم الخليجية في النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلن‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لكأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬خليجي‭ ‬زين‭ ‬26‭) ‬عبدالرحمن‭ ‬المطيري‭ ‬مبادرة‭ ‬استثنائية‭ ‬لتكريم‭ ‬‮«‬أساطير‮»‬‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬باستاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‭.‬

وقال‭ ‬المطيري‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بإرث‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬الخليجية‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إنجازات‭ ‬اللاعبين‭ ‬الكبار‭ ‬التي‭ ‬صنعت‭ ‬مجد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الخليجية‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬بطولات‭ ‬الخليج‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تأتي‭ ‬ترجمة‭ ‬لتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الخالد‭ ‬وسمو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬العبدالله،‭ ‬حيث‭ ‬يحرصون‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬والرياضيين‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تجسد‭ ‬أيضا‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتشجيع‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تحتفي‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬رؤيتهم‭ ‬السامية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الرياضة‭ ‬كعنصر‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المجتمعات‭ ‬وبناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭.‬

وبين‭ ‬الوزير‭ ‬المطيري‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬مخاطبة‭ ‬اتحادات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬بالبطولة‭ ‬لترشيح‭ ‬أحد‭ ‬أساطيرها‭ ‬ممن‭ ‬أسهموا‭ ‬بشكل‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬اللعبة‭ ‬ووضعوا‭ ‬بصمات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬وكان‭ ‬لهم‭ ‬دور‭ ‬ملهم‭ ‬لأجيال‭ ‬اللاعبين‭ ‬التي‭ ‬أتت‭ ‬بعدهم،‭ ‬إذ‭ ‬سيتم‭ ‬تكريم‭ ‬هؤلاء‭ ‬النجوم‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬نسعى‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬الكبار‭ ‬الذين‭ ‬صنعوا‭ ‬مجد‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الخليجية‭ ‬وأسهموا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬الجماهير‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬التكريم‭ ‬بمنزلة‭ ‬رسالة‭ ‬شكر‭ ‬واعتراف‭ ‬بجهودهم‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬الخليجية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بطولات‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وعبر‭ ‬تاريخها‭ ‬العريق‭ ‬لا‭ ‬تمثل‭ ‬منافسة‭ ‬رياضية‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬مناسبة‭ ‬تعكس‭ ‬الوحدة‭ ‬الخليجية‭ ‬والتعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تكريم‭ ‬من‭ ‬خدموا‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬