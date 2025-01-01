غاسبيريني: أتلانتا سيقاتل للفوز على إنتر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬الإيطالي‭ ‬جيان‭ ‬غاسبيريني،‭ ‬مدرب‭ ‬فريق‭ ‬أتالانتا،‭ ‬أن‭ ‬مواجهتهم،‭ ‬الخميس،‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬تحتضن‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭ ‬منافساته،‭ ‬طابعها‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‭ ‬رغم‭ ‬احتلالهم‭ ‬مركزاً‭ ‬متقدماً‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬بحكم‭ ‬أن‭ ‬مواجهة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬تأتي‭ ‬بنظام‭ ‬خروج‭ ‬المغلوب‭.‬

وقال‭ ‬غاسبيريني‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬المواجهة‭: ‬نحتل‭ ‬مركزاً‭ ‬متقدماً‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬الدوري،‭ ‬سنقدم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نملك‭ ‬خلال‭ ‬الـ90‭ ‬دقيقة،‭ ‬و‭ ‬الإنتر‭ ‬هو‭ ‬الفريق‭ ‬الأقوى،‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬أمامهم‭ ‬كانت‭ ‬صعبة،‭ ‬وهم‭ ‬عندما‭ ‬يتقدمون‭ ‬بالنتيجة‭ ‬يصبحون‭ ‬فريقاً‭ ‬صعباً‭ ‬جداً،‭ ‬لكننا‭ ‬سنقاتل‭ ‬للفوز،‭ ‬وفي‭ ‬أوروبا‭ ‬الفرق‭ ‬الإيطالية‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدّة،‭ ‬نحن‭ ‬استطعنا‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬نفخر‭ ‬به‭.‬

وعن‭ ‬رأيه‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬الرياض،‭ ‬قال‭: ‬شاهدت‭ ‬التطور‭ ‬والحداثة‭ ‬منذ‭ ‬وصولنا،‭ ‬وأيضاً‭ ‬الملعب‭ ‬الرائع‭ ‬الذي‭ ‬سيحتضن‭ ‬اللقاء،‭ ‬الرياض‭ ‬مدينة‭ ‬جميلة‭ ‬ورائعة،‭ ‬وصلنا‭ ‬لها‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬مباراة‭ ‬كبيرة‭ ‬أمام‭ ‬الإنتر،‭ ‬وسنكون‭ ‬سعيدين‭ ‬إذا‭ ‬حققنا‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية،‭ ‬وهدفنا‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الهولندي‭ ‬مارتن‭ ‬دي‭ ‬رون،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬أتالانتا،‭ ‬إنه‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬حضور‭ ‬الفريق‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الإنتر‭ ‬الفريق‭ ‬الأقوى‭ ‬في‭ ‬إيطاليا،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬لعبهم‭ ‬اللقاء‭ ‬بتركيز‭ ‬عال،‭ ‬وأن‭ ‬يغلقوا‭ ‬المساحات‭ ‬أمام‭ ‬لاعبي‭ ‬الإنتر‭.‬

وأضاف‭ ‬مارتن‭ ‬دي‭ ‬رون‭: ‬كنا‭ ‬نعاني‭ ‬بعض‭ ‬الصعوبات‭ ‬في‭ ‬الدفاع،‭ ‬لكن‭ ‬انضم‭ ‬لنا‭ ‬لاعبون‭ ‬جدد‭ ‬وقدمنا‭ ‬أداءً‭ ‬رائعاً‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬عال،‭ ‬الخميس‭.‬

وحول‭ ‬رأيه‭ ‬في‭ ‬وجود‭ ‬الهولندي‭ ‬فينالدوم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الاتفاق،‭ ‬قال‭: ‬تحدثت‭ ‬معه‭ ‬مرات‭ ‬عدة،‭ ‬قال‭ ‬لي‭ ‬إنه‭ ‬يستمتع‭ ‬باللعب‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬هنا‭ ‬تتطور‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بوجود‭ ‬نجوم‭ ‬كبار‭.‬



