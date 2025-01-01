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أتالانتا لفكّ عقدة إنتر ومواجهة التعويض بين يوفنتوس وميلان

1/1/2025 7:15:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يسعى‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬كبطل‭ ‬لكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإيطالي،‭ ‬حينما‭ ‬يستهل‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بمواجهة‭ ‬أتالانتا،‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭. ‬

وتستضيف‭ ‬السعودية‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬للموسم‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬والخامس‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬استضافت‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬أعوام‭ ‬2018‭ ‬و2019‭ ‬و2022‭ ‬بنظام‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬فرق‭. ‬

وتشارك‭ ‬فرق‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الدوري،‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬الكأس،‭ ‬وميلان‭ ‬وصيف‭ ‬الدوري،‭ ‬وأتالانتا‭ ‬وصيف‭ ‬الكأس‭. ‬

ويدخل‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬مواجهة‭ ‬أتالانتا،‭ ‬وعينه‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬بلوغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬وتحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬للموسم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والتاسع‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬ليعادل‭ ‬بذلك‭ ‬رقم‭ ‬يوفنتوس،‭ ‬أكثر‭ ‬الفرق‭ ‬تتويجا‭ ‬باللقب‭.‬

ويتسلح‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬بخبرات‭ ‬مدربه‭ ‬سيموني‭ ‬إنزاجي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬نجومه‭ ‬مثل‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭ ‬وشريكه‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الهجوم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيز،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أسماء‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭ ‬مثل‭ ‬نيكولو‭ ‬باريلا،‭ ‬وهاكان‭ ‬شالهان‭ ‬أوغلو،‭ ‬وفيدريكو‭ ‬ديماركو‭ ‬والحارس‭ ‬يان‭ ‬سومر‭ ‬وغيرهم‭. ‬

ويحتل‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬برصيد‭ ‬40‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬خلف‭ ‬أتالانتا‭ ‬المتصدر‭ ‬ونابولي‭ ‬وصيف‭ ‬الترتيب‭. ‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬يدرك‭ ‬أتالانتا‭ ‬أن‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬مثل‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬سيكون‭ ‬بمثابة‭ ‬إنجاز‭ ‬جديد‭ ‬للفريق‭ ‬مع‭ ‬مدربه‭ ‬جيامبييرو‭ ‬جاسبريني،‭ ‬والذي‭ ‬حقق‭ ‬معه‭ ‬الفريق‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬

وفي‭ ‬موسم‭ ‬يحلم‭ ‬فيه‭ ‬الفريق‭ ‬أيضا‭ ‬بتحقيق‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬سيكون‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬بمثابة‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬لجميع‭ ‬المنافسين،‭ ‬بشأن‭ ‬مدى‭ ‬قدرة‭ ‬أتالانتا‭ ‬على‭ ‬الذهاب‭ ‬بعيدا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

وبوجود‭ ‬النيجيري‭ ‬أديمولا‭ ‬لوكمان،‭ ‬وماتيو‭ ‬ريتيجي،‭ ‬ونيكولو‭ ‬زانيولو‭ ‬ومارتن‭ ‬دي‭ ‬رون‭ ‬وغيرهم،‭ ‬يتصدر‭ ‬أتالانتا‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وقد‭ ‬أثبت‭ ‬جدارة‭ ‬كبيرة‭ ‬بتحقيقه‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬وضعته‭ ‬على‭ ‬الصدارة،‭ ‬ليس‭ ‬ذلك‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬أصبح‭ ‬أحد‭ ‬المرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بالدوري،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬هو‭ ‬منافس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭. ‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬تقام‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة،‭ ‬يلعب‭ ‬ميلان‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تحمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬للفريقين‭ ‬اللذين‭ ‬يقدمان‭ ‬أداء‭ ‬متواضعا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬الفريقين‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لم‭ ‬ينجحا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي،‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬متوقعا‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬قوة‭ ‬المواجهة‭ ‬تاريخيا‭. ‬

لكن‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وميلان‭ ‬يمران‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬بمرحلة‭ ‬صعبة،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬بإقالة‭ ‬مدربه‭ ‬البرتغالي‭ ‬باولو‭ ‬فونسيكا،‭ ‬ليحل‭ ‬محله‭ ‬مواطنه‭ ‬سيرجيو‭ ‬كونسيساو‭. ‬

‭ ‬ويتمنى‭ ‬كونسيساو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬بمثابة‭ ‬بداية‭ ‬جيدة‭ ‬له،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬فيه‭ ‬ميلان‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭ ‬برصيد‭ ‬27‭ ‬نقطة‭. ‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬يحاول‭ ‬يوفنتوس‭ ‬تجاهل‭ ‬أدائه‭ ‬السيئ‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري،‭ ‬واحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬وعدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬الأربعة‭ ‬الأوائل،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭. ‬

وبقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬تياجو‭ ‬موتا،‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الفريق‭ ‬سوى‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات،‭ ‬وكانت‭ ‬بداية‭ ‬السلسلة‭ ‬السلبية‭ ‬للنتائج‭ ‬من‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬ميلان،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬حقق‭ ‬الفريق‭ ‬فوزا‭ ‬واحدا‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭. ‬

‭ ‬ويتأهل‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬المواجهة‭ ‬الأولى‭ (‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬وأتالانتا‭) ‬لمواجهة‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ (‬ميلان‭ ‬ويوفنتوس‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أول‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬سيستضيف‭ ‬كل‭ ‬مباريات‭ ‬المسابقة‭.

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