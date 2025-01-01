أرسنال يواصل صحوته ويضغط على ليفربول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬واصل‭ ‬أرسنال‭ ‬صحوته‭ ‬والضغط‭ ‬على‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬عندما‭ ‬قلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬ومضيفه‭ ‬برنتفورد‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬3‭-‬1‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬دربي‭ ‬العاصمة‭ ‬لندن‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬غريفين‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬المرحلة‭ ‬التاسعة‭ ‬وعشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إنكلترا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وكان‭ ‬برنتفورد‭ ‬البادئ‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬الكاميروني‭ ‬براين‭ ‬مبويمو‭ (‬13‭)‬،‭ ‬ورد‭ ‬أرسنال‭ ‬بثلاثية‭ ‬تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيلها‭ ‬البرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬جيزوس‭ (‬29‭) ‬والإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬ميرينو‭ (‬50‭) ‬والبرازيلي‭ ‬الآخر‭ ‬غابريال‭ ‬مارتينيلي‭ (‬53‭). ‬وحذا‭ ‬أرسنال‭ ‬حذو‭ ‬الـ«ريدز‮»‬‭ ‬وحقق‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬بعد‭ ‬تعادلين‭ ‬متتاليين‭ ‬مستعيدا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬ومعيدا‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬ليفربول‭ ‬والذي‭ ‬يملك‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬أمام‭ ‬جاره‭ ‬إيفرتون‭.‬

ورفع‭ ‬أرسنال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬مقابل‭ ‬45‭ ‬لليفربول‭ ‬الذي‭ ‬سحق‭ ‬مضيفه‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬الأحد‭ ‬والذي‭ ‬تنتظره‭ ‬قمة‭ ‬ساخنة‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الأحد،‭ ‬فيما‭ ‬يحل‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬ضيوفا‭ ‬على‭ ‬برايتون‭ ‬السبت‭.‬

وتقدم‭ ‬أرسنال‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬صاحب‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬آخرها‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ايفرتون‭ ‬2‭-‬0‭ ‬الأحد‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬لأرسنال‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬وألحق‭ ‬به‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فوريست‭ ‬0‭-‬2‭ ‬السبت‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬جمع‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬انتصارات‭ ‬وتعادل‭ ‬واحد‭.‬

ولم‭ ‬يخسر‭ ‬أرسنال‭ ‬أيًا‭ ‬من‭ ‬مباريات‭ ‬الدربي‭ ‬اللندنية‭ ‬العشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬مواجهات‭ ‬العاصمة‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬ورفع‭ ‬ارسنال‭ ‬سلسلته‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ (‬9‭ ‬انتصارات‭ ‬و3‭ ‬تعادلات‭) ‬والى‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬خارج‭ ‬قواعده‭ ‬في‭ ‬الدوري‭. ‬وخاض‭ ‬أرسنال‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الدولي‭ ‬ديكلان‭ ‬رايس‭ ‬الذي‭ ‬جلس‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء‭ ‬والمهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الألماني‭ ‬كاي‭ ‬هافيترس‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا‭ ‬وبن‭ ‬وايت‭ ‬ورحيم‭ ‬سترلينغ‭ ‬والياباني‭ ‬تاكيهيرو‭ ‬المصابين‭.‬

ونجح‭ ‬مبويمو‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬13‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬قطعها‭ ‬الدولي‭ ‬الدنماركي‭ ‬ميكل‭ ‬دامسغارد‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب،‭ ‬خلف‭ ‬الدفاع‭ ‬فتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وتلاعب‭ ‬بالمدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬ريكاردو‭ ‬كالافيوري‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسددها‭ ‬قوية‭ ‬زاحفة‭ ‬بيسراه‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬الاسباني‭ ‬دافيد‭ ‬رايا‭ ‬العائد‭ ‬إلى‭ ‬برنتفورد‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬رحيله‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬ارسنال‭ ‬صيف‭ ‬2023‭.‬

ونجح‭ ‬جيزوس‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬التعادل‭ ‬بارتماءة‭ ‬رأسية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬إثر‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬الهولندي‭ ‬مارك‭ ‬فليكن‭ ‬إثر‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬للدولي‭ ‬الغاني‭ ‬توماس‭ ‬بارتي‭ (‬29‭).‬

وهو‭ ‬الهدف‭ ‬السادس‭ ‬لجيزوس‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬20‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ومنح‭ ‬ميرينو‭ ‬التقدم‭ ‬لارسنال‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬مستغلا‭ ‬دربكة‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬وكرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬الهولندي‭ ‬سيب‭ ‬فان‭ ‬دن‭ ‬بيرغ‭ ‬فتابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ (‬49‭).‬

وعزز‭ ‬مارتينيلي‭ ‬تقدم‭ ‬المدفعجية‭ ‬عندما‭ ‬استغل‭ ‬كرة‭ ‬أبعدها‭ ‬المدافع‭ ‬الإيرلندي‭ ‬نايثن‭ ‬ميكايل‭ ‬كولنيز‭ ‬برأسه‭ ‬فهيأها‭ ‬لنفسه‭ ‬وسددها‭ ‬قوية‭ ‬بيمناه‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬الحارس‭ (‬53‭). ‬