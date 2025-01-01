5 قتلى وعشرات المصابين بسبب ألعاب نارية في ألمانيا

MENAFN - Khaberni) خبرني- أعلنت السلطات الألمانية، الأربعاء، مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات، بينهم أفراد من الشرطة، في حوادث مرتبطة بالألعاب النارية ليلة رأس السنة في مناطق متعددة من ألمانيا.



ووفقا لبيان الشرطة، فإن معظم الضحايا توفوا نتيجة استخدام ألعاب نارية قوية أو مصنعة بشكل غير قانوني.

وقُتل شاب يبلغ من العمر 24 عاما بعد انفجار صاروخ ناري قرب مدينة بادربورن، حيث يُعتقد أنه قام بتصنيعه بنفسه. وفي ولاية ساكسونيا، لقي رجل يبلغ 45 عاما مصرعه في بلدة أوشاتز إثر إصابة قاتلة في الرأس أثناء إشعاله قنبلة نارية من فئة "إف 4′′، التي تتطلب تصريحا خاصا لحيازتها.

وفي حادثة أخرى بالولاية نفسها، توفي رجل خمسيني في بلدة هارتا عندما حاول تفجير عبوة نارية داخل أنبوب.

أما شمالي البلاد، وقرب هامبورغ، فقد لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاما حتفه أثناء إشعال جهاز ناري. كما شهدت منطقة براندنبورغ المحيطة بالعاصمة برلين وفاة رجل خامس نتيجة التعامل غير الآمن مع عبوات نارية، بينما أصيب 3 أشخاص آخرين بجروح خطرة في حوادث مشابهة.

وتعرضت قوات الشرطة في برلين لاعتداءات بالألعاب النارية خلال تدخلها للسيطرة على الاحتفالات، حيث أفادت السلطات بإصابة 30 عنصرا أمنيا، أحدهم في حالة خطرة خضع على إثرها لعملية جراحية. ورغم ذلك، أشارت الشرطة إلى أن الوضع في العاصمة كان أقل عنفا مقارنة بالسنوات السابقة.

ولطالما أثارت الاحتفالات بالألعاب النارية ليلة رأس السنة في ألمانيا جدلا كبيرا حول ما إذا كان ينبغي حظرها نظرا لارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عنها، فضلا عن المخاطر البيئية والصوتية التي تشكلها. وقد جددت هذه الحوادث الدعوات إلى فرض قيود صارمة على استخدامها وزيادة الوعي بضرورة الالتزام بمعايير السلامة.



