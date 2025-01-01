زراعة الوسطية تدعو مزارعي القمح والشعير للتسجيل لشهادة المنشأ

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت مديرية زراعة لواء الوسطية مزارعي حبوب القمح والشعير للتسجيل من أجل الحصول على شهادة المنشأ.



وقال مدير زراعة الوسطية قتيبة عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن المديرية بدأت باستقبال طلبات التسجيل للحصول على شهادات الإنتاج للموسم الزراعي 2025 (شهادات المنشأ) الخاصة بالحبوب لهذا الموسم لغايات التوريد للصوامع.



وأضاف عبيدات، أن مديرية زراعة الوسطية ستبقى تستقبل الطلبات حتى نهاية يوم 31 آذار المقبل، كما سيتم الكشف بشكلٍ مستمر على الحبوب المسجلة، حيث تشتري الحكومة القمح والشعير المحلي وبأسعار مدعومة وتفضيلية، ويأتي ذلك تماشيا مع سياسات الحكومة الرامية لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات الزراعة لمحصولي القمح والشعير.



وبين عبيدات، أن شروط التقدم لشهادات الإنتاج "شهادات المنشأ" للمحاصيل الحقلية "القمح والشعير"، هي تقديم طلب لدى مديرية الزراعة المختصة، وسند تسجيل حديث ومخطط أراضي حديث، وعقد إيجار مصدق حسب الأصول في حال كان مستأجرا، ووكالة عدلية أو عقد مزارعة مصدق حسب الأصول في حال لم يكن المالك هو مقدم الطلب.