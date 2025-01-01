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حماس تستنكر قرار السلطة وقف بث الجزيرة

1/1/2025 7:08:50 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "نستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة".


وأضاف "قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يهدف لتكميم الأفواه".


وبين "قرار السلطة إغلاق مكتب الجزيرة غير قانوني وغير مبرر وإساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة".

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