حماس تستنكر قرار السلطة وقف بث الجزيرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "نستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة".
وأضاف "قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يهدف لتكميم الأفواه".
وبين "قرار السلطة إغلاق مكتب الجزيرة غير قانوني وغير مبرر وإساءة مباشرة لمهنة الصحافة والإعلام في مرحلة حرجة".
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