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وفد سوري رسمي يضم وزيري الخارجية والدفاع يصل إلى الرياض

1/1/2025 7:08:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر في وزارة الخارجية السورية مساء الأربعاء، إن وفدا رسميا وصل إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية خارجية بعد دعوة من وزير الخارجية السعودي.
ووفق المصدر يترأس الوفد السوري وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.
وتأتي الزيارة بعد أقل من شهر على إطاحة المعارضة ببشار الأسد من السلطة في الثامن من كانون الأوّل/ ديسمبر 2024.








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