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الاحتلال يقتحم عنبتا شرق طولكرم بالضفة الغربية

1/1/2025 7:08:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر الأربعاء، بلدة عنبتا، شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عددا من آليات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة من جهة حاجز عناب العسكري، شرق طولكرم، وجرفت الممتلكات العامة والخاصة وتحديدا في الشارع الرئيسي المحاذي لمبنى البلدية، وشملت أعمدة إنارة ومحلات تجارية وبسطات، واقتلعت شجرة زيتون معمرة كانت مزروعة أمام مبنى البلدية.
وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من الآليات والجرافات العسكرية إلى البلدة، واتجهت نحو الشارع المؤدي لبلدة بلعا المجاورة.








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