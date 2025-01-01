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الارصاد تحذر من الصقيع في ساعات الصباح الباكر

1/1/2025 7:08:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذرت إدارة الارصاد الجوية، من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وتشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.
وقالت إدارة الارصاد الجوية إنه يتوقع أن تسود أجواء باردة خلال الأيام القادمة في أغلب مناطق المملكة، مع بعض الفروقات البسيطة بين الأيام.
وتوقعت أن يكون الطقس خلال نهاري الخميس والجمعة، باردًا في معظم المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية. أما خلال الليل، فيسود طقس بارد جدًا في أغلب المناطق وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية.








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