مستوطنون يقتحمون كفل حارس قرب سلفيت بالضفة الغربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحم مستوطنون اليوم الخميس بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة كفل حارس، شمال سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن عشرات المستعمرين اقتحموا البلدة لأداء طقوس "تلمودية" في المقامات الإسلامية، واعتدوا على منازل المواطنين ومركباتهم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت كفل حارس الأربعاء، قبل أن تغلق البوابة الحديدية المقامة عند مدخلها، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ومنعت المواطنين من التنقل، بهدف تأمين اقتحام المستعمرين للبلدة.
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