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مستوطنون يقتحمون كفل حارس قرب سلفيت بالضفة الغربية

1/1/2025 7:08:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون اليوم الخميس بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة كفل حارس، شمال سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن عشرات المستعمرين اقتحموا البلدة لأداء طقوس "تلمودية" في المقامات الإسلامية، واعتدوا على منازل المواطنين ومركباتهم.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت كفل حارس الأربعاء، قبل أن تغلق البوابة الحديدية المقامة عند مدخلها، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ومنعت المواطنين من التنقل، بهدف تأمين اقتحام المستعمرين للبلدة.








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